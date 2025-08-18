8月17日、M!LKの佐野勇斗がInstagramを更新した。

【写真】クールに決めたカメラ目線SHOTも公開

佐野は、自身のInstagramアカウントにて、スターダストプロモーションに所属する男性俳優・タレントで構成されるアーティスト集団・EBiDAN（恵比寿学園男子部）による『EBiDAN THE LIVE 2025 HOTEL NINE STAR』が、8月15日〜17日に開催されたことを受け、「エビライ三日間ありがとう」とコメント。

同時に、白い衣装姿でM!LKメンバーとぎゅっと身を寄せ合って撮影したカメラ目線ショットや、笑顔あふれる写真を公開した。

この投稿に対し、ファンからは、「みんなすんごくいい笑顔」「顔面良すぎてびっくり」「M!LK最高！！！」「ニコニコでかわいい」「愛おしすぎる」「仲良しなM!LKが大好き」といった声が寄せられている。

5人組ダンスボーカルグループ・M!LKのメンバーとして活動しつつ、俳優としても頭角を現している佐野。現在公開中の劇場版『TOKYO MER〜走る緊急救命室〜南海ミッション』には、ドラマ版より引き続き出演している。

画像出典：佐野勇斗オフィシャルInstagramより