『追放者食堂へようこそ』第8話 臨時休業で温泉＆BBQ！
7月3日（木）から放送中のTVアニメ『追放者食堂へようこそ！』第8話のあらすじと先行場面カットが公開された。
『追放者食堂へようこそ！』は、2018年に国内最大級のWeb小説投稿サイト「小説家になろう」にて連載を開始し、2019年には書籍化、2020年にはコミカライズ化を果たした『追放者食堂へようこそ！』。シリーズ累計販売数は100万部（紙＋電子）を突破し、多くのファンを魅了してきた話題が、ついに2025年7月3日（木）よりTOKYO MX、CBC、BS11、AT-X にてTVアニメ放送開始。
超一流冒険者パーティーを追放されたデニスは、元奴隷の美少女アトリエと出会い、夢であった自分の食堂を開店することに。しかし、その扉を叩くのはなぜか問題を抱えたクセ者ばかりで――！？ 心もお腹も満たされる ”新異世界グルメ人情ファンタジー” だ。
第8話のあらすじはこちら。
＜第8話「本日、所用につき臨時休業」＞
大荷物を抱え街中を楽しげに歩くヘンリエッタとビビアの姿があった。街の人たちは『2人がランチ時に食堂にいないなんて珍しい』と不思議がるが、実は今日は常連3人の門出を祝う宴の日。みんなで温泉に浸かった後、始まったのはバーベキュー！
それぞれの今後を報告し、楽しい時間を過ごすデニスたち。しかし、楽しむ彼等を尻目に臨時休業中の食堂には怪しい影が近づきつつあった……。
＞＞＞第8話先行場面カットをすべてチェック！（写真7点）
（C）君川優樹・オーバーラップ／「追放者食堂へようこそ！」製作委員会
『追放者食堂へようこそ！』は、2018年に国内最大級のWeb小説投稿サイト「小説家になろう」にて連載を開始し、2019年には書籍化、2020年にはコミカライズ化を果たした『追放者食堂へようこそ！』。シリーズ累計販売数は100万部（紙＋電子）を突破し、多くのファンを魅了してきた話題が、ついに2025年7月3日（木）よりTOKYO MX、CBC、BS11、AT-X にてTVアニメ放送開始。
超一流冒険者パーティーを追放されたデニスは、元奴隷の美少女アトリエと出会い、夢であった自分の食堂を開店することに。しかし、その扉を叩くのはなぜか問題を抱えたクセ者ばかりで――！？ 心もお腹も満たされる ”新異世界グルメ人情ファンタジー” だ。
＜第8話「本日、所用につき臨時休業」＞
大荷物を抱え街中を楽しげに歩くヘンリエッタとビビアの姿があった。街の人たちは『2人がランチ時に食堂にいないなんて珍しい』と不思議がるが、実は今日は常連3人の門出を祝う宴の日。みんなで温泉に浸かった後、始まったのはバーベキュー！
それぞれの今後を報告し、楽しい時間を過ごすデニスたち。しかし、楽しむ彼等を尻目に臨時休業中の食堂には怪しい影が近づきつつあった……。
＞＞＞第8話先行場面カットをすべてチェック！（写真7点）
（C）君川優樹・オーバーラップ／「追放者食堂へようこそ！」製作委員会