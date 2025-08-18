焼き魚だけなんて人生損してる！魚焼きグリルで『皮バリッバリチキン』を焼く裏技とは

突然ですがみなさん。魚焼きグリルで肉を焼いたことはありますか？ まだという方はぜひ、鶏もも肉を焼いてみて欲しいんです！ 魚焼きグリルは「じか火」調理のため、火力が非常にパワフル。食材をスピーディに焼き上げるので、表面はこんがり、中はジューシーに。一口噛むと肉汁がじゅわっとあふれ出て、感動級のおいしさ！ この味わいを知ったら、グリル料理のとりこになりますよ。

『皮バリッ グリルドチキン』のレシピ

材料（2人分）

鶏もも肉（大）……1枚（300〜350ɡ）



塩

粗びき黒こしょう

作り方

（1）鶏肉の下ごしらえをする

鶏肉は皮目にフォークを刺し、数カ所穴をあける。塩小さじ1/3〜1/2、粗びき黒こしょう適宜を全体にしっかりとまぶしつける。

（2）魚焼きグリルで焼く

〈片面焼きの場合〉

魚焼きグリルを強火で1 分30 秒ほど予熱する。グリルの網に鶏肉を皮目を下にしてのせ、7〜8 分焼く。上下を返し、こんがりと焼き色がつくまでさらに5〜6 分焼く。

〈両面焼きの場合〉

グリルの網に鶏肉を皮目を上にしてのせ、こんがりと焼き色がつくまで強火で10 分ほど焼く。

●魚焼きグリルには、片面焼き・両面焼きのもの、受け皿に水を入れるもの・入れないものがあり

ます。お使いの機種の取扱説明書をよく確認し、記載の使い方や注意事項に従って正しく、安全に

ご使用ください。

●魚焼きグリルを使うときは、必ず換気扇をつけてください。

●機種によって火力が異なるため、記載の加熱時間は適宜調整してください。

照り焼き味もおすすめ！

材料（2人分）

鶏もも肉（大）…… 1枚（300〜350ɡ）



〈照り焼きだれ〉

しょうが汁……小さじ1

しょうゆ、みりん…… 各大さじ1

酒 …… 大さじ1/2

作り方

鶏肉は皮目にフォークを刺し、数カ所穴をあける。ポリ袋に照り焼きだれの材料を混ぜて鶏肉を入れ、15 分ほどおく。上記「皮バリッグリルドチキン」の作り方2を参照し、同様に焼く。途中で焦げてくるようなら、アルミホイルを平らにかぶせる。

POINT

アルミホイルをかぶせる場合は、熱源に当たらないように注意。また、肉を返すときは、菜箸よりトングを使うのがおすすめです！

焼いているあいだに余分な脂も落ちるので、ヘルシーに仕上げることができるというメリットも。魚焼きグリルは時間がたつと汚れがこびりつくので、さめたら早めに洗うとラクにお手入れができますよ。

魚を焼くだけに使っていた人も、トライする価値アリです！

