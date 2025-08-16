「40までにしたい10のこと」ラストシーンに視聴者悶絶 慶司（庄司浩平）の行動に「秒で落ちる」「するまでの流れが天才」
【モデルプレス＝2025/08/16】俳優の風間俊介が主演を務めるテレビ東京系「40までにしたい10のこと」（毎週金曜深夜24時12分〜）の第7話が、15日に放送された。ラストシーンに反響が寄せられている。＜※ネタバレあり＞
【写真】風間俊介、イケメン俳優からバックハグ
40歳目前の上司・十条雀（風間）が、10歳年下の部下・田中慶司（庄司浩平）と秘密の「やりたいことリスト」を一緒に叶えていくリーマンBL。年上受け×年下攻めの構図を中心に甘く切ない恋愛模様を描いた物語を連続ドラマ化する。
慶司からおでこにキスをされた雀だったが、慶司からは直接的に「好き」とも「付き合って」とも言われていなかった。慶司の自分への気持ちが見えなくなり「これは本当に恋愛なのか？」と揺れ始める雀。そんな中、雀は愛用していた枕が壊れたことをきっかけに、慶司とリストの「オーダーメイドのヤバい枕を作る」に挑戦することになった。
雀は慶司と家具屋の店内を見て回るうちに、同棲の準備のようなワクワク感を覚える。理想の枕をゲットしたが、雀の頭の中は慶司のことでいっぱい。慶司のことを考えるとドキドキして眠れなかった。
ある日の部署の飲み会、雀はみんなに気を遣って寝不足の状態で参加する。慶司はそんな雀を気にかけ、足元がおぼつかない雀を途中まで送ることに。雀はベンチで休みながら、眠れなかった理由を正直に打ち明け、そのうちに慶司の肩にもたれかかって眠ってしまう。慶司はそのことに気づかないまま、好きな人と特別な関係になるのは雀が初めてだと告白。絶対に会社にはバレないようにしたいと話すと、雀が眠っていることに気づき「寝ちゃったか…」と愛おしそうに笑う。そのまま雀の手を握ると、ゆっくりと指を絡めて恋人繋ぎをした。
ベンチに座って眠る雀に肩を貸し、普通の手繋ぎからそっと恋人繋ぎをした慶司。スーツ姿で寄り添って手を繋ぐ2人のラストシーンが話題を呼び、視聴者からは「秒で落ちる」「慶司の不器用さが滲み出ていて愛おしい」「キュン死にする」「心臓バクバク」「恋人繋ぎするまでの流れが天才」「握り直すのズルい」と反響が相次いでいる。（modelpress編集部）
情報：テレビ東京系
【Not Sponsored 記事】
