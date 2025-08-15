SNSでバズりまくる沖縄出身キャバ嬢まみ、上京して人生が180度好転 オンリーワンポイントは「顔」【モデルプレスインタビュー】
【モデルプレス＝2025/08/15】ABEMAで配信中のバラエティ番組『CHANCE ＆ CHANGE（チャンスアンドチェンジ）』（隔週水曜日23時〜）の収録現場にモデルプレスが潜入。東京・六本木「ジャングル東京」で人気キャストとして活躍するまみにインタビューを実施し、最近の衝撃的だったエピソードやターニングポイントについて語ってもらった。
沖縄から2024年10月に「ジャングル東京」に移籍してきたばかりのまみ。端正な顔立ちと抜群のスタイルは多くの人の注目を集め、アイドル的人気を誇っている。
SNS投稿がバズりまくる彼女はABEMAで配信中のバラエティ番組「CHANCE ＆ CHANGE（チャンスアンドチェンジ）」や姉妹番組「チャンス学校チェンジ科」から誕生したガールズグループ「CHANCE GALs（チャンスガールズ）」として「関西コレクション」に出演するなど活躍の場を広げ、21歳の若さで存在感を放つ。
― まずまみさんのキャリアの中でターニングポイントとなったことを教えてください。
まみ：上京したことです。知名度、経験すること、毎日やることなど、全てが180度変わりました。
― 2025年3月のインタビューでも人生で1番衝撃なことを伺いましたが、それ以降新たなエピソードはありますか？
まみ：3月に人生初のバースデーをしたのですが、3日前にタワーがなくなってしまいました…。
― 華々しいご活躍をされるまでには壁にぶつかったこともあったと思います。そのときの「悲しみを乗り越えた方法」を教えてください。
まみ：本当に運が良くて…（笑）。だからないかもしれないです…（笑）。疲れていてもがむしゃらに頑張りすぎているので、あまり記憶にないです。
― 最後にまみさんのオンリーワンポイントを教えてください。
まみ：顔です（笑）！
― ありがとうございました！
沖縄から上京し、わずか1年足らずで人生を180度好転させたまみさん。彼女の最大の武器は、自らも認める「顔」という圧倒的なビジュアルだ。しかし、その華やかな外見の裏には、疲れていてもがむしゃらに努力するストイックな一面が隠されている。次々と壁にぶつかりながらも、持ち前の明るさと努力で「運の良さ」を引き寄せてきた彼女の姿は、多くの女性の憧れの的となるだろう。これからも彼女の活躍から目が離せない。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
