ACL2のG大阪はナムディン、ラーチャブリー、東方足球隊と対戦する

アジアサッカー連盟（AFC）は、8月15日に2025-26シーズンのAFCチャンピオンズリーグエリート（ACLE）とAFCチャンピオンズリーグ2（ACL2）の組み合わせ抽選会を実施。

前回大会からUEFAチャンピオンズリーグ（CL）と同様の変則的なリーグステージを戦うことになっているACLEは、東地区と西地区のそれぞれ12チームに分かれて各クラブがホームとアウェーでそれぞれ4試合の合計8試合を行う。日本から出場のヴィッセル神戸、サンフレッチェ広島、FC町田ゼルビアは相互に対戦せず、他にブリーラム・ユナイテッド（タイ）とも対戦しないことが決まった。

そのため、日本勢は蔚山、江原FC、FCソウルの韓国3クラブ、上海海港、上海申花（ともに中国）、メルボルン・シティ（オーストラリア）、ジョホール・ダルル・タクジム（マレーシア）とホームまたはアウェーで対戦する。

ACLEは8試合を終えた時点の上位8チームが東西に分かれて行われるホーム＆アウェー形式のラウンド16に進出し、準々決勝以降はサウジアラビアで集中開催される一発勝負の戦いになる。前回大会は4強入りの3チームがサウジアラビア勢だった。

本来なら天皇杯王者が出場するACL2だが、神戸がJ1を制したためにリーグ4位から繰り上がりで出場するガンバ大阪は、東西合計32チーム出場で各地区4チーム×4組がホーム＆アウェー形式で争うグループリーグでナムディン（ベトナム）、ラーチャブリー（タイ）、東方足球隊（香港）との対戦が決まった。（FOOTBALL ZONE編集部）