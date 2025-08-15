龍宮城、ライブアルバム『Live at 日本武道館「裏島」』配信リリース決定！1部2部公演から全11曲収録
■龍宮城初のPOP-UP STOREも大盛況！
龍宮城が、武道館ライブ音源を収録したアルバム『Live at 日本武道館「裏島」』を8月22日に配信リリースすることが決定した。
女王蜂のアヴちゃん（Vo）がプロデューサー＝担任となり、独自のグループを生み出すスクール型オーディション企画『0年0組 -アヴちゃんの教室-』（2023年1月～4月放送）から誕生した“オルタナティブ歌謡舞踊集団”龍宮城。
セルフプロデュース体制に突入し、新体制一発目の新曲「OSHIBAI」が注目を集めている彼らが、2月22日に開催された武道館ライブ音源を収録したアルバム『Live at 日本武道館「裏島」』を8月22日に配信リリースする。
ライブアルバムには、プレデビュー曲「RONDO」から1stアルバム表題曲「裏島」、“領収書/請求書”の独特なコール＆レスポンスが大人気の「JAPANESE PSYCHO」、KENTソロの弾き語りパフォーマンスで話題になった「BOYFRIEND」など、1部2部公演から全11曲が収録されている。
また、龍宮城初のPOP-UP STORE『龍宮城×龍TUBE POP-UP STORE 2025』が、8月17日までLIFORK Harajukuで好評開催中。ここでしか購入できないグッズやコンテンツが展開されている。
さらに、11月2日には、音楽番組『バズリズム02』が手がけるライブイベント『バズリズム LIVE 2025』のDAY2に出演。龍宮城としてはデビュー年の2023年から3度目の出演となる。
10月13日からは、東横名阪仙福にて全国秋ライブツアーを予定。2026年2月28日・3月1日には、今秋開業となる大型施設TOYOTA ARENA TOKYOでのワンマンライブも決定し、初の2daysアリーナ公演を開催。新体制でアリーナに向かう彼らから目が離せない。
リリース情報
2025.07.30 ON SALE
DIGITAL SINGLE「OSHIBAI」
2025.08.22 ON SALE
DIGITAL ALBUM『Live at 日本武道館「裏島」』
イベント情報
『龍宮城×龍TUBE POP-UP STORE 2025」』
08/15（金）～08/17（日）東京・場所：LIFORK Harajuku
『バズリズム LIVE 2025』
11/01（土）～11/03（月・祝）神奈川・横浜アリーナ
※龍宮城は11/02（日）に出演
龍宮城 OFFICIAL SITE
https://ryugujo-official.com/