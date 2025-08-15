龍宮城、ライブアルバム『Live at 日本武道館「裏島」』配信リリース決定！1部2部公演から全11曲収録

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■龍宮城初のPOP-UP STOREも大盛況！

龍宮城が、武道館ライブ音源を収録したアルバム『Live at 日本武道館「裏島」』を8月22日に配信リリースすることが決定した。

女王蜂のアヴちゃん（Vo）がプロデューサー＝担任となり、独自のグループを生み出すスクール型オーディション企画『0年0組 -アヴちゃんの教室-』（2023年1月～4月放送）から誕生した“オルタナティブ歌謡舞踊集団”龍宮城。

セルフプロデュース体制に突入し、新体制一発目の新曲「OSHIBAI」が注目を集めている彼らが、2月22日に開催された武道館ライブ音源を収録したアルバム『Live at 日本武道館「裏島」』を8月22日に配信リリースする。

ライブアルバムには、プレデビュー曲「RONDO」から1stアルバム表題曲「裏島」、“領収書/請求書”の独特なコール＆レスポンスが大人気の「JAPANESE PSYCHO」、KENTソロの弾き語りパフォーマンスで話題になった「BOYFRIEND」など、1部2部公演から全11曲が収録されている。

また、龍宮城初のPOP-UP STORE『龍宮城×龍TUBE POP-UP STORE 2025』が、8月17日までLIFORK Harajukuで好評開催中。ここでしか購入できないグッズやコンテンツが展開されている。

さらに、11月2日には、音楽番組『バズリズム02』が手がけるライブイベント『バズリズム LIVE 2025』のDAY2に出演。龍宮城としてはデビュー年の2023年から3度目の出演となる。

10月13日からは、東横名阪仙福にて全国秋ライブツアーを予定。2026年2月28日・3月1日には、今秋開業となる大型施設TOYOTA ARENA TOKYOでのワンマンライブも決定し、初の2daysアリーナ公演を開催。新体制でアリーナに向かう彼らから目が離せない。

リリース情報

2025.07.30 ON SALE

DIGITAL SINGLE「OSHIBAI」

2025.08.22 ON SALE

DIGITAL ALBUM『Live at 日本武道館「裏島」』

イベント情報

『龍宮城×龍TUBE POP-UP STORE 2025」』

08/15（金）～08/17（日）東京・場所：LIFORK Harajuku

『バズリズム LIVE 2025』

11/01（土）～11/03（月・祝）神奈川・横浜アリーナ

※龍宮城は11/02（日）に出演

龍宮城 OFFICIAL SITE

https://ryugujo-official.com/