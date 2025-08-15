『それSnow Manにやらせて下さい』（TBS系）の公式Instagramにて、渡辺翔太と向井康二の“学ラン”ショットが公開された。

8月15日の放送より、新企画「SOOKIES」がスタート。Snow Manのメンバー全員が主演を務める学園ドラマの中で、豪華俳優とともにアドリブトークを展開し、撮れ高を作ることにチャレンジする。

■学ランにメンバーカラーのTシャツを合わせた渡辺翔太＆向井康二

公開されたのは、“学ラン”を着た渡辺翔太と向井康二が、地面に半分埋まったタイヤの遊具の上で片足を上げ、両手を広げながらバランスを取っている姿。

渡辺は青Tシャツに短ランで足元はティンバーランドのブーツ。一方の向井は学ランの袖をまくり、インにはオレンジTシャツ、足元にはスニーカーを合わせている。

ファンからは「現役高校生でも通じるビジュの良さ」「やってることが小学生みたいでかわいい」「学ラン尊すぎて発狂しそう」「憧れの先輩ビジュ」「青春の1ページって感じで良い」など、多くの反響が寄せられている。

なお、ストーリーズでは学ランを着たSnow Manの集合ショットも公開されている

