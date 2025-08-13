エックスモバイルは、新生ミュゼプラチナムとコラボしたモバイル「ミュゼモバイル」の提供を開始した。「ミュゼモバイル SIM」と「ミュゼモバイル Wi-Fi」の2つのプランが用意されている。

1GB／月715円～の「ミュゼモバイル SIM」

料金プランのひとつ「ミュゼモバイル SIM」は、新生ミュゼプラチナムの全身脱毛1回がセットになった契約プランを110円から用意。全国の「どこでもミュゼ」登録店舗で新生ミュゼプラチナムの全身脱毛1回を利用できる。

料金は、たとえば月1GBの場合は715円、3GBの場合は1078円で利用できる。また契約日から3カ月間、1GBプランが月110円で利用できるキャンペーンを実施している。期間は11月30日まで。

「ミュゼモバイル SIM」料金プラン

約990GB／月4180円の「Wi-Fiプラン」

もうひとつの「Wi-Fiプラン」は、約990GBを月4180円で利用できる。

また、ミュゼオリジナルコスメや美容施術を組み合わせた特別プランと店頭でのiPhoneセットプランが提供予定とのこと。

新生ミュゼプラチナムは、女性専用の美容脱毛サービス「ミュゼプラチナム」の一部サロンを引き継いで運営している。これまで「ミュゼプラチナム」サロンの直営店を運営していたMPHは6月2日付で解散している。