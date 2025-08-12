松本伊代が8月11日放送の音楽特番『昭和平成令和 日本人を支えた80年80曲』（日本テレビ系）に出演した。松本が収録時のオフショットを自身のInstagramに公開している。

ピンク・レディーに憧れて芸能界に入った松本は、未唯mieとともに「UFO」をコラボレーション。松本はパフォーマンスについて、「ピンクレディーが大好きだった私にとって夢のような時間でした」「UFO！！と言って手を出す指先は閉じて出すとか、小学生だった私がTVを見て覚えていた振り付けとは逆の手だったりと違うところが多々ありましたがMIEさんから、直々に細かいところまで教えていただき、感激！貴重な忘れられない時間となりました！」「あー、また踊りたいなぁー。」と振り返っている。

投稿では、未唯mieと「UFO！」の振りをするツーショットや松本の前に未唯mieと「渚のシンドバッド」を披露していた真中まな（FRUITS ZIPPER）を迎えてのスリーショット、共演の鈴木雅之との記念写真などをアップしており、ハッシュタグには「#鈴木雅之さんにも会えたー！」「#小林旭さんの歌に感動しました」「#真中まなちゃん可愛かったなぁ」と添えている。

（文=リアルサウンド編集部）