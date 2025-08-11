いかつい宅配お兄さん→赤ちゃん見た反応に10万いいね「キャワ谷園」「赤ちゃんは皆をちいかわにする」【ママリ】

いかつい印象の宅配お兄さんが赤ちゃんを見ると…ギャップ

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。子育てに関するできごとをもとに、「あるある」や「ほっこり」など多くの反響が寄せられた投稿を紹介します。さまざまな家族模様がかい間見える子育てエピソードをどうぞごらんください。

「見た目は怖そうなのに、かわいいものが好き」など、人のギャップに驚いた経験がある人もいるのではないでしょうか。





いつも配達してくれるイカチめなヤ○トお兄さん、寝かしつけ途中の赤ちゃん抱えたまま玄関出たらキラキラしたおめめで「わァ...」ってちいかわになっててキャワ谷園

ある日、投稿者・miさんが寝かしつけ途中のお子さんを抱えたまま、宅配を受け取りに玄関を開けました。そこにはいつも配達してくれている、怖そうなお兄さんがいたそう。宅配担当のお兄さんの言動に思わず「キャワ谷園(かわいい)」と思ったそうで…？

miさんの赤ちゃんを見て、怖そうなお兄さんも「わァ...」と、まるでアニメ『ちいかわ』に出てくる登場キャラのようになってしまったんですね。見た目は怖そうでも、愛らしい赤ちゃんにキュンとくる優しい心の持ち主だったに違いありません。



この投稿には「お兄さんもキャワ谷園」「赤ちゃんは皆をちいかわにする」といったコメントが寄せられていました。赤ちゃんにメロメロな宅配のお兄さんの言動に、思わずこちらも「わァ…」となるほっこりエピソードでした。

育児中「しないと決めたことは？」親の決意集まり

子育てに完璧はなく、失敗がつきものです。ときには自分の幼少期に、親からされた発言を反面教師にして、言わないようにしようと思うことがあるかもしれません。親になって改めて、子育ての難しさと親の行動の重要性を認識しますよね。



投稿者・かに82さんは実体験をうけて、意識していることがあるそうで？

自分が子供時代にされたからこそ絶対我が子にはコレはしないって決めてるルールみたいなのある？



私はね、子供がしてくれる家事をアテにして生活に組み込めない、お金がないを口癖にしない

子どものころを思い返してみると「あの言葉はイヤだった」というものがあるのではないでしょうか。自分が親になったからこそ、まねしたくない親の一面があるかもしれません。親だって悪気があったわけではないケースもありますし、親のすべてを否定するわけではないとしても、意外と幼少期の記憶は根深いものです。



この投稿に対して、「お姉ちゃんなんだから我慢しなさい、と言わない」「ちょっと待ってと言わない」など自分の経験をもと子育てで気を付けている、言わないと決意しているというリプライが集まりました。



「負の連鎖をさせない」という気持ちを胸に、自分が嫌だったことをわが子にしないことは大事ですね。そして反対に、自分が親から受けてきたたくさんの愛情や思いやりは、しっかりとわが子に連鎖させて伝えていきたいものです。

いとしいわが子を前に…母の神頼みがおもしろすぎ

かわいい、いとおしいわが子たちを見ていると、がんばろうと思えるものです。また、わが子たちのいとおしい瞬間は、絶対に忘れたくないですよね。今、この瞬間を画像にすることができたら…と悔しい思いを何度かした方もいるのではないでしょうか。



投稿者・ねたろう☺︎🍑2y🍊0yさん。わが子たちのいとおしい瞬間を目撃して、思わず神様にお願いをするのでした。

ああ神様

贅沢言わないから、絶対にこの瞬間を私の走馬灯に入れてください🙏



あとこの子達の将来をできる限り長く見守りたいから長生きさせてください



それとこの子達に不自由な生活させたくないので、今後充分な生活費をください



余力があれば３食用意してください

お風呂も入れてください寝かしつ

なんともいとおしいわが子たちの様子に、思わずほっこりしますよね。こんな瞬間は絶対に忘れたくないと、どの親でも思うはずです。走馬灯に入れてほしいリストがあったら、きっとすべてわが子たちで埋まってしまうのではないでしょうか。それにしても、一度神頼みを始めると終わりがないですよね。



この投稿に「尊い…！」など幼いきょうだいの様子に感動するリプライが寄せられていました。わが子たちのために頑張るから、神様お願いします。そんな切実な親の愛情を感じる投稿ですね。

記事作成: nao16

（配信元: ママリ）