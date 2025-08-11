広陵が出場辞退　高校野球界は「暴力を許さない」強い発信を　日本高野連はリーダーシップを発揮できるか

宝会長は、「今回のような事案をきっかけに、改めて、暴力を一切認めない姿勢を全国の加盟校に強く求めていきたい」と強調した(C)産経新聞社

日曜日の午後が騒然としました。

夏の甲子園大会に出場していた広陵（広島）の堀正和校長が、同校の出場辞退を表明したのです。大会前からSNSで暴力事案が拡散し、8月7日の1回戦・旭川志峯（北北海道）に勝利した後には、別の暴力事案もSNSで話題となるなど、騒動は過熱していったのです。

堀校長はそのような事態を重く受け止めた上で、新たなる指導体制の確立と、自校の生徒や教職員の安全面にも配慮したことを強調。表情からは苦渋の決断であることが読み取れました。

元々は1月に当時1年生だった部員が複数の2年生から暴行を受けたことが騒動の始まりとされています。ここで問題になってくるのは、高校野球の強豪校における、上下関係が厳しい旧来型の「タテ社会」と、指導という名の暴力を容認する空気です。

高校野球取材歴の長いライターは言います。

「高校や大学の野球部における学年をベースにした厳しい上下関係は、特に東日本の強豪校では10年前、20年前と比べてとても緩やかになっています。むしろ取材に行くと『何でこんなに3年生と2年生が仲いいの？』と驚く機会も多々あります。背景には時代の変化と、もう一つは『練習はともかく、人間関係で厳しいところに行きたくない』という点が有望中学生の選択ポイントになっていることもある。指揮官自らが『スカウティングで選ばれるチーム』を作るため、過度な上下関係を排することもあるんです」