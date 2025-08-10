【バレーボール新時代を感じさせる一戦】

8月8日、品川。壇上では司会者が、ひとりずつ選手の名前を呼んでいた。前列のカメラマンが一斉にレンズを向けた。

ひとり目に呼ばれた郄橋藍はユニフォーム姿で、束の間、はにかむような表情で入ってきた。しかし壇上に陣取ると、凛と背筋を伸ばして立つ。小さな顔と188僂猟洪箸眩しいフラッシュを浴び、会場に華やかな空気を醸しだした。ホテルの会場では、「Qoo10 presents ワールドチャレンジシリーズ2005」の開催が発表されていた。



欧州覇者との一戦へ向けて意気込みを語る郄橋藍 photo by Kishiku Torao





「世界一を目指す」

昨年、そう宣言して開幕した大同生命ＳＶリーグ。その男子初代王者になったサントリーサンバーズ大阪が、世界最高峰イタリア・セリエＡに在籍するペルージャと対戦することになった。石川祐希を擁するペルージャは、欧州チャンピオンズリーグで優勝した現在の最強チームだ。

「記憶のなかでは、（国内と世界の王者のクラブが対決する試合は）初めてだと思います」

郄橋は少し考えてから、そう答えた。まさに、バレーボール新時代を感じさせる一戦になるだろう。

「バレーボールを、夢のあるスポーツにしていきたいと思っています。今までにいなかった、オンリーワンの選手になれるように。バレーボールを知らない人や、子どもたちにも魅力を伝えていきたい」

そう話す高橋にとって、ペルージャ戦もひとつのプロセスだろう。日本の王者は、世界に冠たる強豪を相手にどこまで通用するのか。

「（今回の一戦には）自信はあるんですけど......」

郄橋は続ける。

「自分はイタリアでプレーし、戦ったこともあるからわかるんですが、ペルージャはとても強いし、欧州のチャンピオンで隙がないチームですね。自分からすると相手の高さ、パワー、タフさを知っているし、それと戦う日本のチームもディフェンスはトップレベルですが、今は"勝つイメージ"は持っていません。それだけに日本のSVリーグのチームが、欧州王者とどこまで戦えるのか。対戦を楽しみにしています」

【さまざまな経験を積み、たくましさを身につけてリーグ優勝】

郄橋らしい表現だ。彼は自他ともに認める強烈な負けず嫌いだが、無謀な勝負をするタイプではない。勝つべき段階を踏んでこそ、と考える常勝の精神の持ち主だ。

だからこそ、彼は"勝負の天才"の気配を放つ。それは代表でも、SVリーグでも、変わらない。代表では着実に成績を上げてきたが、一足飛びではなく、着実な進化と成長を遂げてきた。一方、SVリーグでも"全勝を目指す"という力みや危うさはなく、勝負どころを見極めて準備を整え、天皇杯、SVリーグを制した。

2021年から24年までイタリアでプレーしていた時も、それは同じだった。モンツァでの2023-24シーズン、セリエＡの決勝に進む快挙を遂げたが、ペルージャに敗れ（当時、石川はミラノでプレー）、タイトルには手が届いていない。そこでも、郄橋は冷静に試合を振り返っていた。

「最後は経験の差だったかな、と思いますね。（優勝した）ペルージャは（ポーランド代表ウィルフレッド・）レオン選手も、（イタリア代表シモーネ・）ジャネッリ選手も"決勝で勝つ"経験をしていて、そこの差はありました。僕たちは、そのイメージを持てていなかった。でも決勝まで来て、自分は勝つことをイメージできるようになったし、"次は勝つ"という段階を踏んでいけるはずで」

郄橋の土台には、適応力や不屈さがある。だからこそ、劣勢にも強く、土俵際で粘れるのだ。

「勝負は常に準備をしていないと。ストレートでパンって勝つのが楽ですけど、そうとは限らない。劣勢になった時に、自分たちのバレーを取り戻せるか、自分たちのプレーができるか。それが勝負では一番大事。いろんなイメージを準備し、落ち着いてプレーすることですね」

あらゆる戦いを重ねて、彼は強くなってきている。その結果、サンバーズをSVリーグ王者にも導くことができた。そして進化を続ける日本代表でも、石川と人気、実力を二分し、先頭を走り続けている。

はたして郄橋は、ペルージャ戦のコートで"勝つイメージ"を持てるのか。石川との対戦は、"勝負の天才"をさらに覚醒させるだろうか。

【「サントリーが世界で通用する、と知ってもらえる機会に」】

「石川選手はIQが高くて、勝つために何をすべきかを知っているところが強みですね。引き出しの多さもあるし、たとえば（厳しい場面で）相手にボールを返すだけになっても、嫌なところに返す、という賢いプレーが多くて。そこに対し、自分たちがどれだけ対応できるか。勝負どころでは、やはり石川選手が鍵になってくると思う」

ふたりとも、勝利を積み重ねることで日本バレーを前進させてきた。その対決が面白くないはずはない。

試合は有明アリーナで、10月7、8日に行われる。コート上で選手を間近に感じられるシートは高額になりそうだが、男子バレーの看板選手同士の対戦を楽しみにしているファンは多いはずだ。

「特別な機会だと思っています。自分たちが、いい試合をすることが大事。サントリーが世界で通用する、と知ってもらえる機会に」

郄橋はそう宣誓した。

