高校生男子のキメ服は“90歳のお下がり”→おじいちゃんのセンスに9.3万いいね「実に良い仕立て」【ママリ】

投稿されたのは、高校生の息子さんが大切に着ているという、ひいおじいちゃんのお下がりシャツの写真。ponpocoさんによると、これらは息子さんの「とっておきの服」なのだそうです。

投稿された写真には、大人っぽくクラシックで落ち着いた色合いのおしゃれなシャツが並んでいます。時代を超えてもなお魅力を放つデザインの服が、ひいおじいちゃんからひ孫へと「受け継がれる」のは、本当に素敵なことですね。





特に多く関心の寄せられた質問には、ponpocoさんが回答してくださいました。

（※ponpocoさんの回答は原文ママ）



Q.

写真の洋服は、いつ頃に購入されたものですか？

A.

私の母が祖父の服を整理した際に、息子が着られるような比較的若者向けのデザインの服を譲ってもらったそうです。

正確な購入時期は母も分からないそうですが、祖父が若い頃に着ていたものではなく、恐らく20～25年くらい前のものだと思われます。





Q.

息子さんはお下がりの服のどの点に魅力を感じていましたか？

また、特に気に入っている服はありますか？

A.

どの服も洗練されたデザインと質の良さに魅力を感じ、身に纏うことで少しだけ大人に近づけたような高揚感に包まれるそうです。

1番のお気に入りは、フレッドペリーのピンドット柄のシャツで、イギリス紳士がカジュアルに着ていそうな雰囲気と、月桂樹のマークがカッコよくて好きなのだとか。



Q.

投稿の反響について、投稿主ご本人はどう思いましたか？

A.

「自分や子供も祖父母の服を譲って貰って大切に着ている」というエピソードや、「おしゃれでカッコイイおじいちゃんだ！」と祖父を称賛するコメントを頂いて、あたたかい気持ちになりました。

私も小さい頃から祖父のファッションに憧れていましたが、残念ながら自分は着ることができなかったので、息子がお下がりの服を大切に着てくれていることを嬉しく思っています。





この投稿には「ひいおじいちゃんのセンスもめっちゃいいですね 世代を受け継ぐっていいですよね 私も父の革靴受け継いでます」「襟元を見ればわかります、実に良い仕立ての品です ひいおじいさまの趣味も大変素晴らしいのですが、それをご理解なさる息子さんも素晴らしいですね！」といった、絶賛と共感のリプライが多数寄せられていました。



思い出の詰まった服を受け継ぐという、とっても素敵な家族愛の投稿でした。

記事作成: AKI0509

（配信元: ママリ）