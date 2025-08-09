µð¿Í¡¦°¤Éô´ÆÆÄ¡ÖÀäÂÐ¤ËÁ÷¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¾ìÌÌ¡×´ßÅÄ¤Ë¥¹¥ê¡¼¥Ð¥ó¥È»Ø¼¨¤Ç·è¾¡ÅÀ¸Æ¤Ö¡¡£²·³Àï¤ÇÅÓÃæ¸òÂå¤Î²¬ËÜÏÂ¿¿¤Ï¡Ö¤¢¤Þ¤ê¤Á¤ç¤Ã¤È¡×
¡¡¡Ö£Ä£å£Î£Á£³¡Ý£´µð¿Í¡×¡Ê£¹Æü¡¢²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡µð¿Í¤Î°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¤ÏµÕÅ¾¤Ç£··î£±£²Æü°ÊÍè¤ÎÏ¢¾¡¤Ë¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤è¤¯´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¿¤¿¤¨¤¿¡£
¡¡È¬²ó¡¢Ìµ»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤«¤é´ßÅÄ¤Ë¥¹¥ê¡¼¥Ð¥ó¥È¤ò»Ø¼¨¡£¡ÖÀäÂÐ¤ËÁ÷¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¾ìÌÌ¤À¤Ã¤¿¡£¥Ð¥ó¥È¤ÏÆñ¤·¤¤¤±¤É·ë²ÌÅª¤Ë·è¤á¤Æ¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡×¤È»Ø´ø´±¡£¸«»ö¤ËÁö¼Ô¤ò¿Ê¤á¤ë¤È¡¢ËþÎÝ¤«¤éÂåÂÇ¡¦Âç¾ëÂî¤¬¡ÖºÇÄã¸Â¤Î»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¾¡¤Á¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡×¤Èº¸Íã¤Ø¤Îµ¾Èô¤Ç·è¾¡ÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿²¬ËÜ¤¬½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦ÆüËÜ¥Ï¥àÀï¤Ç£±ÂÇÀÊ¤ÇÅÓÃæ¸òÂå¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ï¡Ö¤¢¤Þ¤ê¤Á¤ç¤Ã¤È¡£¼ÂÀï¤ËÆþ¤ë¤È²¿¤«¤·¤é¤Î»Ù¾ã¤Ï½Ð¤ë¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢¤½¤ì¤¬Â¿¾¯½Ð¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤ò´Þ¤á¤Æ£²£°ÂÇÀÊ¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¤½¤³¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥¯¥ê¥¢¤·¤Æ¡¢·è¤·¤ÆÌµÍý¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£