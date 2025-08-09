5万円台の超コスパ高なフラッグシップスマホ「POCO F7」を試す！大容量電池やリバース充電に対応でモバイルバッテリー的活用も【レビュー】
既報通り、小米技術日本（以下、シャオミ・ジャパン）がXiaomi傘下のPocoが展開している「POCO」ブランドにおける新商品として5G対応フラッグシップスマートフォン（スマホ）「POCO F7（型番：25053PC47G）」（Xiaomi Communications製）を日本市場にて2025年7月8日（火）9時に販売開始しました。POCOブランドは価格に比べて性能が高いモデルがリリースされており、コスパモンスターと呼ばれています。
価格（金額はすべて税込）はオープンながら市場想定価格および公式Webストアなどでは256GBストレージが54,980円、512GBストレージが64,980円で、日本ではオープン市場向けメーカー版（いわゆる「SIMフリーモデル」）としてグローバル版が販売され、日本でニーズの高いおサイフケータイ（FeliCa）には対応しておらず、本体色はサイバーシルバーエディションおよびブラック、ホワイトの3色が取り扱われます。今回はそんなPOCO F7を実際に試す機会があったので紹介します。
POCO F7の正面。ディスプレイは6.83インチサイズ
POCO F7はPOCOブランドにおけるフラッグシップモデル「POCO F」シリーズの最新機種で、すでに日本でも上位モデル「POCO F7 Pro」および最上位モデル「POCO F7 Ultra」が発売されていましたが、ベースモデルが遅れての登場となり、新たにSoCはQualcomm製のSnapdragon 8s Gen 4 Mobile Platformを搭載しながらも価格を抑え、より多くの人にフラッグシップ級の性能と効率をもたらしてくれるモデルになっています。
また防水・防塵（IP68等級）にも対応しており、カラーバリエーションはサイバーシルバーエディションおよびブラック、ホワイトの3色展開で、メタルフレームとガラスバックパネルによる高級感のあるデザインに仕上がっています。特にメインカラーであるサイバーシルバーエディションはかなり個性的な見た目になっており、POCOが日本で当初はゲーミングスマホとしても展開していた名残りとも思えます。
POCO F7の背面（サイバーシルバーエディション）
画面はPOCO Fシリーズで最も大きい6.83インチサイズで、高精細な1.5K（1280×2772ドット）「Ultra-bright AMOLED」（有機EL）ディスプレイ（約447ppi）を搭載し、最大120Hzリフレッシュレートや最大480Hzタッチサンプリングレート（ゲームターボモード時には最大2560Hz）、明るさは最大1700nits（ピーク時最大3200nits）、コントラスト比800万：1、12bitカラー（約68億色表示）、3840Hz PWM調光、Dolby Vision、HDR 10+、100％ DCI-P3などに対応しています。
これにより、視認性や描画速度が高くなっており、またTUV Rheinlandの低ブルーライト認証・フリッカーフリー認証・サーカディアンフレンドリー認証に対応し、リーティングモードも搭載しているため、目にも優しくなっています。さらに画面の周りの縁（ベゼル）は上左右が1.5mm、下が1.9mmと非常に狭く、画面占有率は94.23％に達し、画面は強化ガラス「Gorilla Glass 7i」（Corning製）で覆われています。
POCO F7のリアカメラ部
リアカメラは以下のデュアル構成で、メインとなる広角カメラはソニー製イメージセンサー「IMX882」を採用し、4つの画素を1つにまとめるピクセルビニング技術などによってさまざまな照明条件でも高画質を実現しているほか、光学式手ブレ補正（OIS）に対応しているため、手ブレしにくく、UltraSnapやLive Photoなどの機能とともにスピード、奥行き、動きを捉えて撮影体験をさらに向上しています。またフロントカメラによる顔認証に対応しているほか、生体認証としては画面内指紋センサーも搭載しています。
＜リアカメラ＞
・約5000万画素CMOS（1／2型「IMX882」、1画素0.8μm、PDAF、4in1）＋広角レンズ（F1.5、6P、焦点距離26mm、OIS）
・約800万画素CMOS（1／5.7型「OV08F」、1画素0.7μm）＋超広角レンズ（F2.2、焦点距離15mm）
＜フロントカメラ＞
・約2000万画素CMOS（1／4型「OV20B」）＋広角レンズ（F2.2、4P）
画面の周りの縁（ベゼル）は上左右が1.5mm、下が1.9mmと非常に狭く、画面占有率は94.23％に達し、サイズは約63.1x77.9x18.2mm、質量は約215.7gとなっており、画面は強化ガラス「Gorilla Glass 7i」（Corning製）で覆われています。なお、側面などのフレームはCNC加工によって一体成形されたアルミニウム合金を採用しており、強化された構造によって耐久性が向上して最大70Kg2の曲げ強度を実現し、偶発的な衝撃を軽減して故障しにくく安心して使えるということです。
POCO F7の下部
POCO F7の上部
POCO F7の右側面
POCO F7の左側面
携帯電話ネットワークは5G NR方式のNSAおよびSAをサポートし、対応周波数帯は以下の通りで、SIMはnanoSIMカード（4FF）スロットが2つとデュアルeSIMのデュアルSIMデュアルVoLTE（DSDV）に対応しており、安定して高速な通信が可能となっているとのこと。他にも独自チューナー「Surge T1S」によって携帯電話ネットワークなどのネットワークパフォーマンスを強化するためのプロアクティブな信号検出とアンテナチューニングが行われます。またOSはAndroid15ベースのXiaomi HyperOS 2をプリインストールしています。
5G NR: NSA - n1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n40, n41, n66, n77, n78 / SA - n1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n40, n41, n66, n77, n78, n48
4G LTE: FDD - Band 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 20, 26, 28, 66 / TDD - Band 38, 40, 41, 42, 48
3G W-CDMA: Band I, II, IV, V, VI, VIII, XIX
2G GSM: 850, 900, 1800, 1900MHz
Xiaomi HyperOS 2
前述通りにPOCO F7はフラッグシップ級SoCのQualcomm Snapdragon 8s Gen 4 Mobile Platformを日本初搭載し、CPUやGPU、AI処理性能が向上しており、ゲームや高度な処理を快適に操作ができます。またゲーム機能などを最適化して最大120fpsのフレームレートを維持しながらバッテリー消費と発熱を抑える機能である「WildBoost Optimization 4.0」も搭載しています。なお、ベンチマークアプリ「Antutu Benchmark」における総合スコアは190万ポイント台となかなか高い数値になっていました。
Antutu Benchmarkは190万ポイント台
この他にもバッテリーは6500mAhとかなり大容量で、最大90Wの急速充電「HyperCharge」（充電器同梱）に対応し、他の製品に有線で22.5Wのリバース充電をすることも可能です。またバッテリーが大容量なので、バッテリーに余裕がある際にはワイヤレスイヤホンなどの他の機器を充電するモバイルバッテリー的な活用も可能です。1600回充電を繰り返しても80%のバッテリー最大容量を維持する長持ち設計です。
POCO F7でiPhone 15を充電している例
実際に使用すると、高速に操作できるため、日常操作でストレスを感じることがありませんでした。まさに他のメーカーのハイエンドなフラッグシップスマホを操作しているときと同じ感覚で、この価格帯でこのような快適な操作ができることに驚きました。おサイフケータイに非対応だったり、リアカメラに望遠カメラがないなどという点を除けば、スペックでまったく不満を感じることがありませんでした。筆者は普段からハイエンドスマホである「Galaxy Z Fold」シリーズを使っていますが、POCO F7は価格が4分の1程度でストレスなく操作できるので、次回の買い替え時にはPOCOシリーズを選択も視野に入れたいと思っています。
|製品名（読み方）
|POCO F7（ポコ エフセブン）
|型番
|25053PC47G
|サイズ
|約163.1×77.9×8.2mm
|質量
|約215.7g
|本体色
|サイバーシルバーエディション、ブラック、ホワイト
|ディスプレイ
|約6.83インチ1.5K（1280×2772ドット）AMOLED（有機EL）
|HDR表示
|◯
|チップセット（SoC）
|Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 Mobile Platform
|CPU
|オクタコア「3.21GHz Cortex-X4コア×1＋3.0GHz Cortex-A720コア×3＋2.8GHz Cortex-A720コア×2＋2.0GHz Cortex-A720コア×2」
|GPU
|Adreno 825
|内蔵メモリー（RAM）
|12GB（LPDDR5X）
|内蔵ストレージ
|256GB、512GB（UFS 4.1）
|外部ストレージ
|ー
|リアカメラ
|約5000万画素CMOS／広角レンズ（F1.5）、約800万画素CMOS／超広角レンズ（F2.2）
|フロントカメラ
|約2000万画素CMOS／広角レンズ（F2.2）
|バッテリー容量
|6500mAh（取外不可）
|接続端子
|USB Type-C
|急速充電
|最大90W
|ワイヤレス充電
|ー
|生体認証
|指紋（画面内）、顔
|防水／防塵／耐衝撃
|○（IPX8）／○（IP6X）／ー
|おサイフケータイ（FeliCa／NFC）
|ー／○
|ワンセグ／フルセグ
|ー／ー
|FMラジオ／ワイドFM／ハイブリッドラジオ
|ー／ー／ー
|スピーカー
|デュアルステレオ
|ハイレゾ音源
|◯
|無線LAN（Wi-Fi）
|IEEE802.11a／b／g／n／ac／ax／be準拠（2.4および5GHz）
|Bluetooth
|Version 6.0
|VoLTE／VoLTE（HD+）
|○／○
|SIM
|nanoSIMカード×2（デュアルSIM）
|OS
|Android 15／Xiaomi HyperOS 2
|メーカー
|Xiaomi Communications
記事執筆：伊藤浩一
