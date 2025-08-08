酷暑がつづき、身体も心も疲れやすい毎日。ちょっとした家事だけでも体力が奪われていくなかで、部屋の「掃除」があとまわしになってしまう人も多いのではないでしょうか？ そこで今回は、「夏でも簡単にキレイが続く」週1掃除ルーティンを、整理収納アドバイザーでクリンネストのあゆみさんに伺いました。

1：掃除場所を「曜日別」に固定する

掃除をラクに続けるコツの1つは、ルーティン化すること。つまり、掃除する場所を決めておくということです。

【掃除リスト】曜日別に場所を固定

そうすると「今日はどこを掃除しようかな？」と迷うことがなくなります。

例えば、私は下記のように曜日ごとに掃除をする場所を決めています。

・月曜日：月＝明るい＝照明 、月＝「げ」つようび＝玄関（「げ」んかん）

1：照明

2：玄関

・火曜日：火＝火を使うキッチン

3：冷蔵庫（軽く汚れをふくでＯＫ）

4：電子レンジ・オーブンレンジ

5：キャビネット

6：壁

7：コンロ

・水曜日：水＝水回り

8：鏡

9：洗面台

10：洗濯機

・木曜日：木＝木製家具

11：テレビ台

12：シェルフ

13：机・イス

・金曜日： 金＝金属っぽい箇所

14：ドアノブ

15：蛇口

2：お手軽な掃除道具を使う

次に大切にしているのが、掃除用具に手間をかけないこと。私はふき掃除に、100円ショップの「使い捨てシート」を愛用しています。

雑巾だと、洗う→干す→しまう という一連の作業が非効率的。使い捨てであればその手間はなく、衛生的にも気持ち的にもありがたいです。

大判で丈夫なシートは、1枚で複数の場所を掃除できるので非常に便利！ 汚れたら折り返して使えますし、意外と丈夫なのでちぎれたりもしません。

100円ショップには手軽に掃除ができる「お掃除シート」が種類豊富に並んでいますので、大掃除のときも大活躍。

「使い捨てなんてもったいない」という声もありますが、雑巾は洗うのに水道代がかかりますし、面倒な作業がなくなるのであれば、私は使い捨てシートに軍配を上げます。

3：掃除のタイミングも固定する

曜日ごとに掃除を行うとはいえ、「いつやるか？」が明確でなければ、つい怠けがちになってしまいます。

ここも挫折への道を断つのに重要なポイントですね。

たとえば、

・朝の洗顔のあと、10分掃除する

・食器洗いをしたら、10分掃除する

といったルールをつくって、行うタイミングを固定化するのがおすすめです。

私は毎日ストレッチをしているのでそれが終わった後の「15分間」を、掃除時間にあてています。

週末は予備日と自由時間にしていますが、月〜金のルーティン掃除のおかげで、掃除しなくてもきれいが保てています。

夏家事こそ「ルーティン」がラクなんです

「もし○○なら（トリガー） そのときは○○をする（タスク）」

これは、条件を事前に決めておくことで、目標を達成しやすくするというプランニングの応用なんです。

これを利用して、「〇曜日を（トリガー）にして、その曜日になったら〇〇の掃除をする（タスク）」としています。

曜日や掃除時間を決めることで「今日は火曜だからキッチンの掃除だわ！」「ストレッチ後だから掃除するぞ！」と自動的にやる習慣が身につきます。

かなり汚れてしまってから本格的に掃除をする！ というのは意志の力が必要ですが、ルーティンにしてしまえば、いわば自動的に掃除をしてしまうため、負担になりません。扱いがラクな掃除道具も「ルーティン」を続ける手助けに。

みなさんもぜひ、ルーティン（習慣）の力で「夏家事」を楽しみましょう！