大谷が江戸切子グラスとコラボ

ドジャースの大谷翔平投手との異色のコラボが話題になっている。MLBの公式グッズを扱うファナティクス・ジャパン合同会社が「大谷翔平×江戸切子ロックグラス」を8日から販売開始。SNSでも「欲しい〜…問題は値段よ値段」と話題になっている。

発表されたのは190年以上の歴史を誇る伝統工芸「江戸切子」とのコラボ商品。ドジャーブルーが入っており、グラスの側面には「SHOHEI OHTANI」とドジャースのマークが描かれおり、デザインの中にさりげなく「17」も記されている。

同社は「ふたつは全く異なる物語にも感じますが、根底にあるものは同じです。大胆でありながらも、繊細で研ぎ澄まされた技術」「大胆かつ繊細なカットは、まさに『大谷翔平』そのものとなっております」と綴った。

300個限定で販売され、価格は38万5000円。SNSでは「江戸切子いつか欲しい思ってたけど、大谷さんコラボなんて、、ほっしぃいい」「素敵 大好きな江戸切子に大谷さんの名前入りなんて どうしようもなく欲しいんですが」とコメントが寄せられた。（Full-Count編集部）