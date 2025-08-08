ドジャースの大谷翔平投手は8日（日本時間9日）、本拠地ドジャースタジアムでのブルージェイズ戦に出場予定。相手先発は、メジャー18年目のマックス・シャーザー投手。ここでは、MLB公式のデータサイト『Baseball Savant』より、過去の対戦成績などを振り返る。

■通算成績は3打数無安打2三振

相手先発は41歳のベテラン右腕シャーザー。2020年の短縮シーズン除く12年連続で二桁勝利を記録するなど、メジャー通算218勝を誇るレジェンドだ。今季は通算7球団目となるブルージェイズに所属し、8先発で2勝1敗、防御率4.39の成績。右手親指の負傷で3カ月間離脱したものの、再びローテーションに復帰し奮闘している。

球種割合は、キャリアを通して速球中心の配球に。今季は被打率.190のフォーシームが46.6％、スライダー25.0％、チェンジアップ13.6％、カーブ13.0％、カットボール1.7％。10年以上に渡り、この5球種を駆使して打者を圧倒してきた。

大谷はシャーザーと通算3打席対戦し、3打数無安打1三振。2023年8月14日（同15日）に対戦し、内角カットボールと真ん中低めカーブで空振り三振に打ち取られている。将来殿堂入り確実のレジェンド右腕と2年ぶりの再戦で、2試合連発の40号アーチは飛び出すか。

■試合情報

ドジャースvs.ブルージェイズ

試合開始：日本時間8月9日（土）11時10分

中継情報：NHKBS1、MLB.tv、SPOTVNOW、J Sports3