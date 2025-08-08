この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

手もみセラピストの音琶麗菜氏が伝授「副腎が疲れていると眠れなくなる」-不眠に効く手もみ3箇所公開

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネルで公開された「【寝る前】たった3分！気絶したように朝までぐっすり眠れる手もみセラピー」にて、手もみセラピストの音琶麗菜氏が、“たった手を3か所揉むだけ”で劇的に眠れる方法を伝授した。音琶さんは冒頭、「副腎が疲れていると、本当にイライラしたり眠れなくなりますので、とても大事な反射区になります」と強調し、自身が実践しているセルフケアのノウハウを視聴者に紹介した。



今回、音琶氏がフォーカスしたのは、不眠に悩む人向けの「手もみセラピー」。睡眠薬に頼っている人にも向け「この方法をやれば、薬から卒業できるかもしれません」と背中を押す一方、「布団に入っても寝付けない、夜中に何度も起きてしまう、朝極端に早く目が覚める」といったさまざまな悩みに寄り添った。



動画内では、まず副腎の反射区について「心の疲れを取り、ストレスを緩和してくれるので、押すとリラックス効果があります」と説明。親指の角を使い手の特定部位を7秒間押す方法を丁寧にレクチャーし、「副腎が疲れていると、イライラしたり眠れなくなります」と再三アピールした。



続いて、二つ目の間脳の反射区も「自律神経を整えてくれる効果があります」と解説。「押して3秒以内に戻れば健康な状態、戻りにくいなら脳がお疲れです」とセルフチェックのポイントも伝授した。さらに背骨下部（腰の反射区）は、「副交感神経を優位にし、体の緊張をほぐしてリラックス効果を高めます」と述べ、不調に悩む人への具体的な改善法をわかりやすく示した。



最後に音琶氏は「手揉みっていうのは押せば押すほど、改善は早くなりますので、寝る前だけじゃなく日頃から試してください」と呼びかけ。締めくくりで「また次の動画でお会いしましょう！」と明るく締め、視聴者への励ましを重ねた。