¥Ù¥Ã¥«¥à¤È¤ÎÉÔÎÑ¤òË½Ïª¤·¤¿¸µ½÷À¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤¬Ê°ÅÜ¡ª¡Ö»ä¤Î¿ÍÀ¸¤¬ÃÏ¹ö¤È²½¤·¤¿¤Î¤ÏÉÔ¸øÊ¿¡×
¤«¤Ä¤ÆÀ¤³¦ºÇ¹â¤Î¥¤¥±¥á¥óÁª¼ê¤È¤·¤Æ°ìÀ¤¤òÉ÷óÓ¤·¤¿¸µ¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½¥Ç¥¤¥ô¥£¥Ã¥É¡¦¥Ù¥Ã¥«¥à¡£
1999Ç¯¤Ë¡Ö¥¹¥Ñ¥¤¥¹¥¬¡¼¥ë¥º¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤À¤Ã¤¿¥ô¥£¥¯¥È¥ê¥¢¤µ¤ó¤È·ëº§¤·¡¢4¿Í¤Î»Ò¶¡¤ò¤â¤¦¤±¤¿¡£
¥Ù¥Ã¥«¥à¤Ï¡¢2003Ç¯¤Ë¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤«¤é¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¤ËÅÅ·â°ÜÀÒ¤·¤¿¤¬¡¢Åö»þ¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤À¤Ã¤¿¥ì¥Ù¥Ã¥«¡¦¥ë¡¼¥¹¤µ¤ó¤È°ì»þÉÔÎÑ´Ø·¸¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ØA Bola¡Ù¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥ô¥£¥¯¥È¥ê¥¢É×¿Í¤Ï¡¢¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼ÈÖÁÈ¤ÇÅö»þ¤ò¤³¤¦¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¡£
¡Ö¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Ë¤¤¤ë»þ¤Ï¡¢¤â¤¦¤ª¸ß¤¤¤¬¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤ÏÈá¤·¤¤¤³¤È¡£¤É¤ì¤Û¤É¿É¤«¤Ã¤¿¤«¡¢¤É¤ì¤Û¤É»ä¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¿¤«¡¢¸ÀÍÕ¤Ç¤Ï¸À¤¤É½¤»¤Ê¤¤¡£¤Þ¤µ¤Ë°Ì´¤À¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤ë¤Ç¥µ¡¼¥«¥¹¤Î¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£Ã¯¤â¤¬¼«Ê¬¤Î³¹¤Ë¥µ¡¼¥«¥¹¤¬Íè¤ë¤Î¤òÂÔ¤ÁË¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ï¤è¤Í¡©¼«Ê¬¤¬¤½¤ÎÃæ¿´¤Ë¤¤¤ë»þ¤ÏÊÌ¤À¤±¤É¡£
¤Þ¤ë¤ÇÀ¤³¦Ãæ¤¬»ä¤¿¤Á¤ËÅ¨ÂÐ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤¿¤Î¤Ç¡¢¿ÍÀ¸¤ÇºÇ¤â¿É¤¤»þ´ü¤À¤Ã¤¿¡£ ÀµÄ¾¤Ë¸À¤¦¤È¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¸ß¤¤¤ËÂÐÎ©¤·¤Æ¤¤¤¿¡×
°ìÊý¡¢48ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥ì¥Ù¥Ã¥«¤µ¤ó¤Ï¡¢¸½ºß¤ÏÉ×¤È»Ò¶¡¤È¤È¤â¤Ë¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤¬¡¢Æ±¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤³¤¦¸À¤¤Êü¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¡£
¡ÖËÜÅö¤Ë¶ÄÅ·¤·¤¿¡£¤Ï¤Ã¤¤ê¸À¤Ã¤Æ¡¢´°àú¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤ò±é½Ð¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤À¤±¤Ç¡¢¸½¼Â¤È¤Ï¤«¤±Î¥¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¼«Ê¬¤Î20Âå¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢Èà¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤¬½çÄ´¤ËÈ¯Å¸¤·¤Æ¤¤¤¯°ìÊý¤Ç¡¢»ä¤Î¿ÍÀ¸¤¬ÃÏ¹ö¤È²½¤·¤¿¤Î¤ÏÉÔ¸øÊ¿¤À¤È´¶¤¸¤ë¡£ËÜÅö¤Ë´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£º£¤Ç¤â¤½¤¦»×¤¦¡×
Åö»þ¤ò¸å²ù¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
±£¤·»Ò¤â¡ÄÉÔÎÑ¤Ç¤ä¤é¤«¤·¤¿¥¹¥¿¡¼10¿Í¤È¤½¤ÎÁûÆ°
¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢¡Ö¤Û¤È¤ó¤É¼«Ê¬¤Î¤»¤¤¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤·¡¢¤½¤ì¤ÏÅöÁ³¤À¤Ã¤¿¡£Èà¤Ï»ä¤è¤êÇ¯¾å¤Ç¡¢¥Ü¥¹¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢»ä¤ÏÉÔÅö¤Ê»ÅÂÇ¤Á¤ËÂÐ¤·¤ÆÌÛ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¿Í´Ö¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤¢¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤Ç¤ÏÁ´¤¯ÀÕÇ¤¤ò¼è¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Èà¤¬¡ØºÊ¤¬¶ì¤·¤à¤Î¤ò¸«¤ë¤Î¤Ï¶²¤í¤·¤¤¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡Ù¤È¸À¤Ã¤¿»þ¡¢»ä¤Ï¡Ø¤ª¤¤¡¢¼«Ê¬¤Î¹ÔÆ°¤ò¤â¤¦°ìÅÙ¤è¤¯¹Í¤¨¤Ê¤µ¤¤¤è¡Ù¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¤â¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¡£