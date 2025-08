ファミリーマートが「お値段そのまま デカくてうまい!!ざっくり40%増量作戦」キャンペーンを2025年も展開。

大人気のファミチキや初登場のロースかつカレーなど、全14種類の増量メニューが週替わりで登場する、真夏のおトクな3週間がスタートしています!

ファミリーマート「お値段そのまま デカくてうまい!!ざっくり40%増量作戦」

開催期間:2025年8月5日(火)〜

開催店舗:全国のファミリーマート約16,300店舗

※増量商品はキャンペーン期間中でも無くなり次第終了

ファミリーマートが、さまざまな人気メニューをお値段はそのままに、“ざっくり40%”増量する「お値段そのまま でデカくてうまい!!ざっくり40%増量作戦」キャンペーンを開催。

2021年に、ファミリーマート創立40周年にちなんでスタートし、2025年で5年目を迎える「40%増量作戦」

毎年、好評を博している、夏の恒例企画です。

2025年は「お値段そのまま デカくてうまい!!ざっくり40%増量作戦」を開催。

「ファミチキ」をはじめお菓子やアイス、飲料に加え「ロースかつカレー」や「ファミマ・ザ・ナポリタン」など、40%増量作戦初登場メニューも発売されます!

お値段そのままで内容量を“ざっくり40%”増量した、おトク感たっぷりの全14品が、週替わりで発売されるキャンペーンです☆

1週目発売メニュー

発売日:2025年8月5日(火) ※無くなり次第終了

2025年8月5日からの1週目には、ファミリーマートの看板商品「ファミチキ」のほかロースかつカレーやドリンク、お菓子なども登場。

さまざまなジャンルのメニューが、“ざっくり40%”増量のお得なサイズで楽しめます!

ファミチキ(骨なし)

価格:240円(税込) ※一部地域では価格が異なります

発売地域:全国

ファミリーマートの看板ホットスナック「ファミチキ」を、重量で“ざっくり40%”増量。

サクサクッ食感の衣と、柔らかくてジューシーな鶏肉の旨みが楽しめます。

※規格重量での比較となり、個体差があります

スパイス香る!ロースかつカレー

発売期間:2025年8月5日(火)〜8月11日(月)

価格:599円(税込)

発売地域:全国

野菜の旨みと酸味、スパイス感のあるカレーソースに、ロースとんかつをのせたかつカレー。

カレーソース、ロースとんかつ、ご飯をそれぞれ“ざっくり40%”増量しています☆

※ロースかつが個数比、その他具材は重量比

たんぱく質が摂れる!ローストチキンのパスタサラダ

発売期間:2025年8月5日(火)〜8月11日(月)

価格:398円(税込)

発売地域:全国

※和風オニオンドレッシング付き

レモンペッパーオイルで和えたパスタに、ローストチキンや大根・キャベツなどの野菜をトッピングしたパスタサラダ。

すべての具材とパスタ、ドレッシングを、それぞれ“ざっくり40%”増量しました。

さっぱりした味で、たんぱく質も取れる、ヘルシーな増量メニューです!

メガライフガード 700

価格:162円(税込)

発売地域:全国

“迷彩なのに目立っちゃう”パッケージでお馴染みのロングセラー炭酸飲料「ライフガード」が、ファミリーマート限定の700mlで登場。

7つのビタミンと7つのアミノ酸、はちみつとローヤルゼリーを加えた超生命体飲料を、“ざっくり40%”増量しています☆

なめらかなチョコを味わうチョコビスケット

価格:150円(税込) ※一部地域では価格が異なります

発売地域:全国

サクッと軽い食感に焼き上げたビスケットに、チョコレートをハーフコーティングしたチョコビスケット。

“ざっくり40%”増量し、お得感あるお菓子になっています!

うす焼せんべいあっさり塩味

価格:158円(税込) ※一部地域では価格が異なります

発売地域:全国

粗挽き仕込みでパリパリ食感のうす焼せんべいも、“ざっくり40%”増量。

粒度の違う天日結晶塩を使用した塩味のお菓子もお得に楽しめます☆

2週目発売メニュー

発売日:2025年8月12日(火) ※無くなり次第終了

2025年8月12日からの2週目には、アイスやスナック菓子が登場。

細巻きや中華系のお惣菜も増量メニューでお得に味わえます!

たべる牧場ミルク

価格:248円(税込) ※一部地域では価格が異なります

発売地域:全国

北海道産牛乳56%と北海道産生クリームを使用した、コクがありながらもすっきりとした味わいの「たべる牧場ミルク」

“ざっくり40%”増量した、暑い季節にうれしいお得感あふれるアイスクリームです☆

こだわり納豆の納豆細巻寿司

価格:420円(税込)

発売地域:全国 ※北海道では仕様が異なります

かつお節や昆布の旨みエキスなどで味付けし、低温熟成によって納豆の味を引き立てたひと口サイズの納豆細巻寿司は、巻数を“ざっくり40%”増量。

最後まで美味しく食べられるよう「だし醤油」も2袋付いてきます。

こだわり肉シュウマイ&肉団子(黒酢入りだれ)

発売期間:2025年8月12日(火) 〜8月18日(月)

価格:468円(税込)

発売地域:全国

玉ねぎとタケノコが入った肉シュウマイ、黒酢入りだれを絡めた肉団子を盛り付けた、食べごたえのあるおかずメニュー。

シュウマイや肉団子のほか、黒酢入りだれなどの調味料も、“ざっくり40%”増量しています。

黒酢をベースにした酸味とコクのあるたれが、肉団子とよく合う味わいです☆

サクサクか〜るいチーズスナック

価格:138円(税込) ※一部地域では価格が異なります

発売地域:全国

6種のチーズパウダーを使用した、濃厚でサクサク軽い食感の「サクサクか〜るいチーズスナック」

内容量を“ざっくり40%”増量し、おやつもお得に楽しめます。

3週目発売メニュー

2025年8月19日(火)発売 ※無くなり次第終了

3週目となる2025年8月19日からは、スイーツや麻婆豆腐ごはん、ナポリタンなどが増量メニューにラインナップ。

お値段そのままでボリュームアップしたメニューが、キャンペーン最後の週も満喫できます☆

天使のチーズケーキ

発売期間:2025年8月19日(火)〜8月25日(月)

価格:248円(税込) ※一部地域では価格が異なります

発売地域:全国

コクのあるカスタードと、ふんわりチーズムースを重ねたやさしい味わいが特徴の「天使のチーズケーキ」

“ざっくり40%”増量で、やさしい味わいをたっぷり堪能できます!

醤の旨味がきいた麻婆豆腐ごはん

発売期間:2025年8月19日(火) 〜8月25日(月)

価格:498円(税込)

発売地域:全国

花椒のしびれる辛みと香り、甜麺醤や豆板醤などの醤の旨味が楽しめる本格的な麻婆豆腐ごはんを、“ざっくり40%”増量。

唐辛子を豆板醤としょうゆを合わせて炒めることで、旨味をさらにひきだています☆

ファミマ・ザ・ナポリタン

発売期間:2025年8月19日(火) 〜8月25日(月)

価格:438円(税込)

発売地域:全国

旨みと甘みが特長の完熟トマト仕立てのナポリタンも、“ざっくり40%”増量。

香ばしく炒めた麺に、ウインナー・玉ねぎ・ピーマンの具材と粉チーズがトッピングされています。

サクサクとろけるしみチョココーン

価格:158円(税込) ※一部地域では価格が異なります

発売地域:全国

星型のさくさくスナックにチョコをしみこませた「サクサクとろけるしみチョココーン」

内容量を“ざっくり40%”増量し、たっぷり食べられるおやつとして登場します☆

ファミマオンラインでも「ざっくり40%増量」

販売期間:2025年8月5日(火)〜8月25日(月)

ファミマオンラインの商品でも、お値段そのままで内容量を”ざっくり40%”増量した、ギフトのおすすめの7種類を販売。

おトクたっぷりの商品が、ファミマオンラインでも購入できます。

ファミマオンライン担当者のおすすめは「ホシフルーツ あまおうのクリームいちご大福 fuwaru」「博多ラー麦とんこつラーメン」「米沢牛焼肉用」「焦がしキャラメルがしみ込んだバーム詰合せ」

それぞれの特徴を紹介していきます!

ホシフルーツ あまおうのクリームいちご大福 fuwaru

価格:3,780円(税込)

内容:あまおうのクリームいちご大福×12個

もち粉とうるち粉をブレンドした、やわらかく伸びのある大福で、ホイップクリームと福岡県産あまおうを1粒包み込んだ「ホシフルーツ あまおうのクリームいちご大福 fuwaru」

個数を“ざっくり40%”増量し、ギフトや手土産として渡す相手の喜びも増量しそうです☆

博多ラー麦とんこつラーメン

価格:2,700円(税込)

内容:125g(半生ラー麦麺90g、はかた大将豚骨スープ35g)×7

「博多ラー麦とんこつラーメン」の麺は、ラーメン専用小麦「ラー麦」を100%使用。

ストロンガー製法(※)により麺の表面を固化させ、コシのある食感と滑らかなのどごし、淡黄で明るい色が特徴です。

そこに、じっくり煮込んだ豚骨スープをセット。

内容数(入数)を“ざっくり40%”増量し、いつもより多く楽しめるセットです。

※間接蒸気乾燥

米沢牛焼肉用

価格:12,960円(税込)

内容:肩280g、肩ロース350g

赤身の旨みが際立つ「肩」と、霜降りの柔らかさが魅力の「肩ロース」をセットした「米沢牛焼肉用」

それぞれの部位が持つ個性を焼肉で堪能できる、食べ比べが楽しいセットです。

内容量を”ざっくり40%”増量し、焼肉がより充実するセットになりました☆

焦がしキャラメルがしみ込んだバーム詰合せ

価格:2,160円(税込)+送料880円

内容:焦がしキャラメルがしみ込んだバーム×12、しっとりバームクーヘン×8

2種類のバームクーヘンを詰め合わせた「焦がしキャラメルがしみ込んだバーム詰合せ」も、個数を”ざっくり40%”増量。

「焦がしキャラメルがしみ込んだバーム」は、「しっとりバームクーヘン」にカラメルソースをまとわせ、砂糖をかけてさらに焼き上げています!

JUNGLIA OKINAWA|ジャングリア沖縄に行こう!キャンペーン

キャンペーン期間:2025年8月5日(火)12:00〜2025年8月14日(木)23:59

「ざっくり40%増量作戦」の開催を記念して、ジャングリア沖縄に行こう!キャンペーンを実施。

「ジャングリア沖縄1Dayチケット大人2枚」と「JTBトラベルギフト10万円分」が、抽選で5名に当たります☆

ファミリーマート公式X(@famima_now)をフォローのうえ、対象の投稿に「#ファミマのざっくり増量作戦」とつけてリプライすると参加可能です!

新TVCMを全国放映

放映開始:2025年8月5日(火)

2025年8月5日より、吉田鋼太郎さんや八木莉可子さんが出演する新TVCM「2025年 ざっくり40%増量作戦」篇の国放映がスタート。

吉田鋼太郎さん・八木莉可子さんが探検隊となり、人気の定番商品が40%増量して続々登場するファミリーマートの真相に迫る姿に注目です☆

真夏のおトクなキャンペーン、5年目となる2025年は14品をざっくり40%増量。

ファミリーマートの「お値段そのまま デカくてうまい!!ざっくり40%増量作戦」は、2025年8月5日より開催中です☆

※画像はイメージです

※地域・店舗によって取り扱いのない場合や価格が異なる場合があります

※数量限定、各店舗で販売数量は異なります

