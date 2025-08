アメリカの映画製作・配給会社であるユニバーサル・ピクチャーズは、1912年に設立された現存するアメリカ最古の映画スタジオです。そんなユニバーサル・ピクチャーズが1936年から数年間使っていたオープニングロゴは、当時としてはかなりクオリティが高いものとなっており、「一体どのようにしてこのロゴを作ったのか?」という疑問が、映画やTV関連のQ&AサイトであるMovies & TV Stack Exchangeに投稿されました。

effects - How was the Universal Pictures 1936 opening logo created? - Movies & TV Stack Exchangehttps://movies.stackexchange.com/questions/128020/how-was-the-universal-pictures-1936-opening-logo-created1936年から使われていたユニバーサル・ピクチャーズのオープニングロゴがどのようなものだったのかは、以下の動画で確認できます。Universal Pictures intro sequence from 1943 - YouTube聞き覚えのある雄大なBGMが流れ、星に囲まれた地球をイメージした球体とアルファベットが浮かび上がります。立体的な「A UNIVERSAL PICTURE」の文字が、球体の周囲を回転しました。あるユーザーが、このロゴがどのようにして作られたのか知りたいとMovies & TV Stack Exchangeに投稿したところ、回答として以下のフォーラムへのリンクが貼られました。The Classic Universal Studios Logo | Steve Hoffman Music Forumshttps://forums.stevehoffman.tv/threads/the-classic-universal-studios-logo.962495/このロゴを作成したのは、ユニバーサル・ピクチャーズで30年以上にわたり活躍した美術監督のアレクサンダー・ゴリッツェンです。ロゴ制作ではまず最初に、薄いアクリル樹脂製ガラスを使って球体の周囲を回転していた星々が撮影されたとのこと。星の上部には反射率が高いsilver-activated zinc sulfide (銀活性化亜鉛硫化物)という蛍光体が薄く塗られていました。星には周囲を回る2つのライトを含む複数のライトで光が当てられ、独立して回転しながら撮影されたとのこと。これにより、まるで星が中央に向かって流れるかのような映像が撮影できました。続いて行われたのが球体の撮影ですが、これは2つの球体を用いて実施されました。1つ目の球体は、内側に蛍光体を薄く塗ると共に表面を黒塗りしたものでした。この球体を投影スクリーンの前に置いた状態で、先に撮影した星の映像を投影。こうすることで、球体に星の光がキラキラと反射する映像が撮影できたとのこと。2つ目の球体はより大きいもので、球体から突き出た金属棒に発光する「A UNIVERSAL PICTURE」の文字が取り付けられていました。球体は手動で回転する仕組みになっており、秒速およそ32フレームと推定される速度で撮影されました。その後、キラキラ光る星が反射する球体の映像に文字付き球体の映像を投影し、「文字が球体に反射する映像」と「球体や文字にライトを当てないで投影した映像」がそれぞれ撮影されました。最後にこれらの映像すべてを重ねた上で、明るい文字付き球体の映像を投影しました。このオープニングロゴの制作には約半年もの時間がかかったとのことです。