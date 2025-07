【グラニフ:「ゴジラ」コラボアイテム】 8月12日 発売予定

グラニフは、特撮怪獣映画「ゴジラ」とのコラボレーションアイテムを8月12日に発売する。

今回のコラボでは、平成・VSゴジラシリーズの「ゴジラ(1984)」から「ゴジラVSデストロイア」までをモチーフにしたアイテムを展開。ゴジラだけでなく、モスラやキングキドラなどライバル怪獣も集合し、Tシャツやバッグ、帽子など全13アイテムがラインナップされている。

グラニフ公式オンラインストアでは、8月11日23時59分まで予約販売を実施中。8月12日より一部店舗にて店頭販売も行なわれる。

VSビオランテ|ビッグシルエットTシャツ(価格:4,500円)

VSキングギドラ|ビッグシルエットTシャツ(価格:4,500円)

三つ巴の戦い|ビッグシルエットTシャツ(価格:4,500円)

海へ去る|ドライリラックスセットアップ(価格:7,900円)

ゴジラ|ビッグシルエットオープンカラーシャツ(価格:6,900円)

VS怪獣 パターン|ルーズフィット半袖シャツ(価格:6,900円)

VS怪獣|Tシャツ(価格:3,500円)

バーニングゴジラ|Tシャツ(価格:3,500円)

平成・VSシリーズ ゴジラ オールスター|Tシャツ(価格:3,500円)

三つ巴の戦い|2WAYトートバッグ(価格:6,500円)

ゴジラVSモスラ|ミドルソックス(価格:1,200円)

戦歴|ミドルソックス(価格:1,200円)

ゴジラ上陸|バケットハット(価格:4,500円)

TM & (C) TOHO CO., LTD.