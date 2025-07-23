【週刊少年サンデー 2025年34号】 7月23日 発売 価格：380円

　小学館は、マンガ雑誌「週刊少年サンデー 2025年34号」を本日7月23日に発売した。価格は380円。デジタル版も同時発売されている。

　今号では、「葬送のフリーレン」の連載が再開し、最新話が掲載される。また、巻頭カラーに「廻天のアルバス」、センターカラーに「カグライ」と「イチカバチカ」が登場。表紙と巻頭グラビアは、松尾そのまさんが飾っている。

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