「葬送のフリーレン」の連載が再開！「週刊少年サンデー 34号」本日発売
【週刊少年サンデー 2025年34号】 7月23日 発売 価格：380円
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小学館は、マンガ雑誌「週刊少年サンデー 2025年34号」を本日7月23日に発売した。価格は380円。デジタル版も同時発売されている。
今号では、「葬送のフリーレン」の連載が再開し、最新話が掲載される。また、巻頭カラーに「廻天のアルバス」、センターカラーに「カグライ」と「イチカバチカ」が登場。表紙と巻頭グラビアは、松尾そのまさんが飾っている。
少年サンデー34号は本日発売!デジタル版も同時発売!- 【公式】少年サンデー編集部 (@shonen_sunday) July 22, 2025
・表紙＆巻頭グラビア!初登場[#松尾そのま]ちゃん!
・巻頭カラー![#廻天のアルバス]
・連載再開![#葬送のフリーレン]
・2号連続Cカラー[#カグライ]
・3巻発売記念Cカラー![#イチカバチカ]
・シリーズ第2話![#名探偵コナン]https://t.co/sq7tIrKiDu pic.twitter.com/ptXdrOoP33
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