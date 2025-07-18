今夜放送『Mステ SUPER SUMMER FES 2025』豪華総勢30組のタイムテーブル発表！
本日7月18日（金）、『ミュージックステーション SUPER SUMMER FES 2025』がついに放送。
豪華アーティストを迎えての4時間生放送、白熱生ライブのタイムテーブルが解禁された。
Mrs. GREEN APPLE、SixTONES、Snow Man、50TA（狩野英孝）をはじめ、XG、NiziU、HANA、King & Prince、そして西野カナらが出演する『ミュージックステーション SUPER SUMMER FES 2025』。
VTR企画では「アーティストが選ぶMステ最強夏うた貴重映像 BEST30」と題し、豪華アーティストに「好きな夏うた」についてアンケートで決定した夏うたランキングを、Mステの貴重映像とともに発表する。
◆出演アーティスト＆タイムテーブル
【よる6時ごろ〜】
・B＆ZAI：『First Beat』『なつ♡あい』
・三代目 J SOUL BROTHERS：『ICE BREAKER』
・ORANGE RANGE：『裸足のチェッコリー』
・TUBE × FRUITS ZIPPER：『ファミリー・サマー・バケーション』
・ano：『ハッピーラッキーチャッピー』
・日向坂46：『Love yourself !』
・アイナ・ジ・エンド：『革命道中』
・Def Tech：『On the Shore』
・湘南乃風 feat.新しい学校のリーダーズ：『青春永遠』
・Da-iCE：『ノンフィクションズ』
【よる7時ごろ〜】
・TUBE：『SUMMER DREAM〜さよならイエスタデイ〜あー夏休み』
・米米CLUB：『浪漫飛行』
・ORANGE RANGE：『イケナイ太陽』
・Def Tech：『My Way』
・湘南乃風：『睡蓮花』
・50TA（狩野英孝）：『ノコギリガール〜ひとりでトイレにいけるもん〜』『PERFECT LOVE』
・Snow Man：『SERIOUS』
・乃木坂46：『Same numbers』
・NiziU：『Shining day』
・ano：『ちゅ、多様性。』
【よる8時ごろ〜】
・King & Prince：『I Know』
・SixTONES：『Stargaze』
・HANA：『Blue Jeans』
・KAWAII LAB.（FRUITS ZIPPER・CANDY TUNE・SWEET STEADY・CUTIE STREET・KAWAII LAB. MATES）：『MステSPメドレー（わたしの一番かわいいところ・倍倍FIGHT!・かわいいだけじゃだめですか？・ぱじゃまぱーてぃー！・NEW KAWAII）』
・XG：『IS THIS LOVE』
・BE:FIRST：『夢中』
・SUPER BEAVER：『主人公』
【よる9時ごろ〜】
・西野カナ：『EYES ON YOU』『会いたくて 会いたくて』
・SixTONES：『PARTY PEOPLE』
・Snow Man：『君は僕のもの』
・Mrs. GREEN APPLE：『青と夏』
・三浦大知：『Polytope』