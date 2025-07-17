Ë¾ºÎ¶¤¬5ÆüÌÜ¤«¤éµÙ¾ì¡¡¿·²£¹Ë3¾ì½ê¤Ç2ÅÙ¡¡4ÆüÌÜ¤Þ¤Ç1¾¡3ÇÔ¤ÈÉÔ¿¶¡Ö1¥«·î¤Î°ÂÀÅ¡¢²ÃÎÅÍ×¤¹¤ë¡×
¡¡ÂçÁêËÐ¤Î²£¹Ë¡¦Ë¾ºÎ¶¡Ê26¡áÎ©Ï²Éô²°¡Ë¤¬Ì¾¸Å²°¾ì½ê5ÆüÌÜ¤Î17Æü¡¢¡Öº¸Âè1ìæMTP´ØÀáÇ±ºÃ¡¡º¸Âè1Ãæìæ¹ü¹üºÃ½ý¡¡ÎáÏÂ7Ç¯7·î17Æü¤«¤é1¥«·î¤Î°ÂÀÅ¡¦²ÃÎÅ¡¢µÙ¾ì¤òÍ×¤¹¤ë¡×¤Î¿ÇÃÇ½ñ¤òÄó½Ð¤·¤ÆµÙ¾ì¤·¤¿¡£¿·²£¹Ë¾ì½ê¤Îº£Ç¯½Õ¾ì½ê°ÊÍè7ÅÙÌÜ¤Ç5ÆüÌÜ¤ÎÂÐÀïÁê¼ê¡¢²¦Ë²¤ÏÉÔÀï¾¡¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡º£¾ì½ê¤Ï½éÆü¤³¤½¶ì¼ê¤Î¹â°Â¤ò²¼¤·¤¿¤¬¡¢2ÆüÌÜ¤Î¼ã¸µ½Õ¡¢3ÆüÌÜ¤Î°ÂÀÄ¶Ó¡¢4ÆüÌÜ¤Î°¤±ê¤ÈÊ¿ËëÎÏ»Î¤Ë3Ï¢ÇÔ¡£3ÆüÏ¢Â³¤Ç¶âÀ±¤òÇÛµë¤¹¤ë¤Ê¤ÉÉÔ¿¶¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Âç¤ÎÎ¤¤¬²£¹Ë¤Ë¾º¿Ê¤·¤Æ¡¢21Ç¯½©¾ì½ê°ÊÍèµ×¤·¤Ö¤ê¤ËÅìÀ¾¤ÎÈÖÉÕ¤Ë²£¹Ë¤¬¤½¤í¤Ã¤¿¤¬¡¢Áá¤¯¤âÎ¥Ã¦¡£20Ç¯½Õ¾ì½ê¤ÎÇòË²¡¢ÄáÎµ°ÊÍè¤È¤Ê¤ë²£¹ËÆ±»Î¤ÎÂÐÀï¤Ï»ý¤Á±Û¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£