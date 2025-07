ももいろクローバーZのメンバーがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「ももいろクローバーZのハッピー・クローバー!TOP10」(毎週日曜 16:00〜16:55)。ももクロと全国のリスナーが一緒に作る、選曲テーマ別「オリジナルTOP10チャート」音楽番組です。7月13日(日)の放送では、「おめでとうを伝えたい! バースデーソングTOP10」をテーマにしたランキングを発表しました。

パーソナリティをつとめるももいろクローバーZ

・1位:DREAMS COME TRUE「HAPPY HAPPY BIRTHDAY」・2位:Stevie Wonder「Happy Birthday」・3位:AKB48「涙サプライズ!」・4位:back number「HAPPY BIRTHDAY」・5位:サザンオールスターズ「Happy Birthday」・6位:BUMP OF CHICKEN「HAPPY」・7位:佐々木彩夏「ハッピー♡スイート♡バースデー!」・8位:YUI「Happy Birthday to you you」・9位:The Beatles「Birthday」・10位:B’z「HAPPY BIRTHDAY」今回の「おめでとうを伝えたい!バースデーソングTOP10」は、ランクインしたすべての曲に「HAPPY」というワードが登場! 歌詞の中で使われた“HAPPY”の総数は、なんと120回にものぼりました。バースデーソングのルーツは、1893年にアメリカのヒル姉妹が作曲した「Good Morning to All」という楽曲。1920年ごろには歌詞が「♪Happy Birthday」に置き換えられ、現在の形に進化したと言われています。100年以上にわたって、世界中で“HAPPY”の気持ちが誕生日を彩ってきたと思うと、なんとも胸が熱くなりますよね。普段は照れくさくてなかなか言えない“おめでとう”の気持ちも、音楽の力を借りれば素直に伝えられる──そんな“言葉以上の贈り物”となるバースデーソングが揃ったTOP10でした。次回7月20日(日)の放送テーマは、「夏がはじまるよ! 海ソングTOP10」です。



----------------------------------------------------

この日の放送をradikoタイムフリーで聴く http://www.tfm.co.jp/link.php?id=7121

※放送エリア外の方は、プレミアム会員の登録でご利用いただけます。

----------------------------------------------------



<番組概要>番組名:ももいろクローバーZのハッピー・クローバー!TOP10放送日時:毎週日曜 16:00〜16:55パーソナリティ:ももいろクローバーZ、清野茂樹