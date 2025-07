サンリオピューロランドの大人気パレードである「Miracle Gift Parade(ミラクルギフトパレード)」が、2025年11月17日(月)をもって幕を下ろします。

これまでのたくさんの応援に感謝の気持ちを込めて、フィナーレイベントを開催!

第1弾企画として「Miracle Gift Parade フィナーレスペシャル撮影会」をはじめとした3つのギフトが届けられます☆

サンリオピューロランド「Miracle Gift Parade(ミラクルギフトパレード)」フィナーレイベント第1弾

開催期間:2025年7月14日(月)〜11月17日(月)

2015年12月5日にピューロランド25周年を記念してスタートしてから、1番人気の演目として長年にわたり愛されてきた「Miracle Gift Parade」

コロナ禍には一時上演を休止していましたが、多くのゲストに支えられ、もう一度「奇跡(Miracle)」を起こすことが出来ました。

そんな、数多くのゲストに感動を届け、同時に支えられてきた「Miracle Gift Parade」パレードが、2025年11月17日にフィナーレを迎えます。

これまでの歩みへの感謝とともに実施されるフィナーレイベントでは、「Miracle Gift Parade」を応援していたみなさんはもちろんのこと、これからパレードを知ってもらう方も楽しめるような様々なコンテンツが用意されます。

第1弾として3つの特別な企画をお届け。

キャラクターたちと一緒にフィナーレの思い出を残せる「Miracle Gift Parade フィナーレスペシャル撮影会」が全6日間にわたり実施されます。

さらに、全国のイベント会場などで展開されるサンリオカフェワゴン「ミラクルギフトパレード号」限定で、「Miracle Gift Parade」フィナーレスぺシャルデザインのクレープ巻紙が登場。

また、SNSを通じて想いを集める「Miracle Gift Parade メッセージ応募キャンペーン」では、パレードを観て感じた気持ちなどを募集します☆

※コンテンツ内容により期間が異なります。詳細な開催期間は各コンテンツを確認ください

Miracle Gift Parade フィナーレスペシャル撮影会

開催日程:2025年8月16日(土)、17日(日)9月6日(土)、7日(日)、27日(土)、10月4日(土)

出演キャラクター:

Miracleセット<PARTYフロート>ハローキティ、ディアダニエル<KAWAIIフロート>マイメロディ、クロミ、マイスウィートピアノ、ウィッシュミーメルGiftセット<OMOIYARIフロート>リトルツインスターズ(キキ&ララ)、みんなのたあ坊、ぼんぼんりぼん<NAKAYOKUフロート>シナモロール、ポムポムプリン、ポチャッコ、けろけろけろっぴ

開催場所:ピューロビレッジ1F

キャラクターたちと一緒にフィナーレの思い出を残せる、特別な撮影会を実施。

全6日間にわたり、「Miracle Gift Parade」に出演するキャラクターたちが、パレードコスチュームを着て撮影会に登場します。

Miracleセットと、Giftセットの2種類で、それぞれ異なるキャラクターたちと2種類のフロートで撮影が可能です。

今回は、パレードでキャラクターたちをのせて走るフロートも特別に登場し、スペシャルな1枚を思い出に残すことができます。

また、月ごとに変わるオリジナルノベルティも必見です☆

※すべて事前予約制・有料です

※詳細は必ずホームページより確認ください

※予告なく内容が変更となる場合があります

オリジナルノベルティをプレゼント

8月の撮影会では、「Miracle Gift Parade」のキャラクターたちがポストカードになったオリジナルノベルティ(2種セット)をプレゼント。

9月以降の撮影会では、ノベルティの内容が変わります。

サンリオカフェワゴン「ミラクルギフトパレード号」にフィナーレスペシャルデザイン巻紙が登場

開催期間:2025年7月19日(土)より順次展開

HP:https://www.sanrio.co.jp/spots/?categories=56

全国各地のイベント会場や施設で登場してきたサンリオカフェワゴン「ミラクルギフトパレード号」に、フィナーレを記念して、フィナーレスペシャルデザインのクレープ巻紙が登場。

SNS映えするカラフル&ポップなワゴンと、キュートなスイーツで、パレードの思い出を“美味しく”楽しめます。

※状況により、開催場所や期間が変更になる場合があります

※サンリオピューロランドでは実施されません

Miracle Gift Parade メッセージ応募キャンペーン

募集開始日:2025年7月14日(月)より

応募方法:Xで「#ピューロのミラギフへメッセージ」を付けて投稿。SNSでの投稿が難しい方は、メッセージ応募専用フォームからも応募が可能です。

※詳細は必ずホームページを確認ください

※全ての投稿が使用されるとは限りません

「Miracle Gift Parade」を観て感じた気持ちをSNSなどを通じて募集。

「#ピューロのミラギフへメッセージ」を付けてXで投稿ください。

SNSでの投稿が難しい方は、メッセージ応募専用フォームからも応募できます。

投稿されたメッセージは、パレード演出や公式SNS、WEBサイトなどで使用予定です。

Kawaiiと感動がつまった「Miracle Gift Parade」を、フィナーレイベントと共に最終日まで楽しめる企画。

サンリオピューロランド「Miracle Gift Parade(ミラクルギフトパレード)」フィナーレイベント第1弾は、2025年7月14日より開催です☆

