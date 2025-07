【「World of Warships」×「ブルーアーカイブ」コラボ第2弾】 開催中

ウォーゲーミングは、PC用マルチプレイオンライン海戦アクション「World of Warships」とAndroid/iOS用RPG「ブルーアーカイブ -Blue Archive-」とのコラボレーション第2弾を実施している。

第2弾となる今回のコラボレーションでは、「ブルーアーカイブ」に登場するキャラクターたちをモチーフとした新艦長と艦艇が登場。今回のアップデートはゲーム内にTier VII から Tier X にわたる新アメリカ駆逐艦ラインがアーリーアクセスで登場する。

「ブルーアーカイブ」第2弾コラボレーション

【Blue Archive Returns: Get Ready for the Summer Session!】

今回は「ブルーアーカイブ」の世界から、待望の新艦艇4隻と新たなコラボ艦長たちが登場。小塗マキ、早瀬ユウカ、狐坂ワカモ、アロナが艦長として参戦し、それぞれ Tier VIII イタリア戦艦「BA Binah」、Tier IX フランス巡洋艦「BA Utnapishtim」、Tier IX ソ連戦艦「BA Hovercraft」、Tier X 日本潜水艦「BA Arona’s Whale」を指揮する。

艦長と艦艇は期間限定提督パックで週替わりにアンロックできるほか、特別トークンを用いて「願いの埠頭」からも入手可能。コラボ第2弾に登場するすべてのコンテンツは アップデート初日からプレミアムショップでも購入できる。

願いの埠頭は、コラボ第1弾に登場した十六夜ノノミ、奥空アヤネ、小鳥遊ホシノ、砂狼シロコ、黒見セリカの 各艦長、さらにTier VIII ドイツ戦艦「BA Tirpitz」と Tier X アメリカ戦艦「BA Montana」も入手可能。新規および復刻のコラボコンテンツは7月9日から8月7日まで入手可能となっている。

新アメリカ駆逐艦ラインがアーリーアクセスで登場

アーリーアクセス:7月17日~開始予定

今回実装されるアメリカ駆逐艦ラインにはTier VII「Hughes」、Tier VIII「Osborne」、Tier IX「Christopher」、Tier X「Burrows」が含まれる。Tier VIII 以上の艦艇は強力な137mm砲を搭載し、火力を前面に押し出した戦闘スタイルに適している。切り替え可能な発煙装置と高い耐久値により、砲撃主体の戦闘を強力に支える。これらの艦艇はアップ デート第2週目から販売されるバンドルで入手できるほか、アメリカをテーマにしたイベントパスとパーソナルチャレンジで獲得できるトークンでも入手可能となっている。

コンバットミッションとユーザー体験の向上

ランダム戦、Co-op戦、オペレーションを通じて進行する2種類のコンバットミッションチェーンが追加され、クリアするとスペシャルコンテナ、石炭、無期限迷彩などの報酬が獲得できる。

コンテナ画面にはアニメーション切替、確定報酬カウンター、複数同時開封機能を導入し、操作性が向上している。武器庫とプレミアムショップには艦艇の品ぞろえの定期的に入れ替えシステムを実装。これにより、常に多彩な艦艇が並ぶようになる。加えて、ウォーゲーミング独自のアンチエイリアシング技術「WG Temporal Super Sampling (TSS)」が新たに導入されたことで、高品質な描画を維持しながらゲームパフォーマンスへの負荷を最小限に抑える。

