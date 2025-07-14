¡ÖWorld of Warships¡×¡ß¡Ö¥Ö¥ëー¥¢ー¥«¥¤¥Ö¡×¥³¥é¥ÜÂè2ÃÆ³«ºÅ¡ª³Ø±àÅÔ»Ô¥¥ô¥©¥È¥¹¤Î¥¥ã¥é¤¬´ÏÄ¹¤È¤·¤Æ»²Àï
¡¡¥¦¥©ー¥²ー¥ß¥ó¥°¤Ï¡¢PCÍÑ¥Þ¥ë¥Á¥×¥ì¥¤¥ª¥ó¥é¥¤¥ó³¤Àï¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡ÖWorld of Warships¡×¤ÈAndroid/iOSÍÑRPG¡Ö¥Ö¥ëー¥¢ー¥«¥¤¥Ö -Blue Archive-¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥óÂè2ÃÆ¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Âè2ÃÆ¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥Ö¥ëー¥¢ー¥«¥¤¥Ö¡×¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¿¤Á¤ò¥â¥Áー¥Õ¤È¤·¤¿¿·´ÏÄ¹¤È´ÏÄú¤¬ÅÐ¾ì¡£º£²ó¤Î¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤Ï¥²ー¥àÆâ¤ËTier VII ¤«¤é Tier X ¤Ë¤ï¤¿¤ë¿·¥¢¥á¥ê¥«¶îÃà´Ï¥é¥¤¥ó¤¬¥¢ー¥êー¥¢¥¯¥»¥¹¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£¡ÚBlue Archive Returns: Get Ready for the Summer Session!¡Û
¡Ö¥Ö¥ëー¥¢ー¥«¥¤¥Ö¡×Âè2ÃÆ¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó
¡¡º£²ó¤Ï¡Ö¥Ö¥ëー¥¢ー¥«¥¤¥Ö¡×¤ÎÀ¤³¦¤«¤é¡¢ÂÔË¾¤Î¿·´ÏÄú4ÀÉ¤È¿·¤¿¤Ê¥³¥é¥Ü´ÏÄ¹¤¿¤Á¤¬ÅÐ¾ì¡£¾®ÅÉ¥Þ¥¡¢ÁáÀ¥¥æ¥¦¥«¡¢¸Ñºä¥ï¥«¥â¡¢¥¢¥í¥Ê¤¬´ÏÄ¹¤È¤·¤Æ»²Àï¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ì Tier VIII ¥¤¥¿¥ê¥¢Àï´Ï¡ÖBA Binah¡×¡¢Tier IX ¥Õ¥é¥ó¥¹½äÍÎ´Ï¡ÖBA Utnapishtim¡×¡¢Tier IX ¥½Ï¢Àï´Ï¡ÖBA Hovercraft¡×¡¢Tier X ÆüËÜÀø¿å´Ï¡ÖBA Arona¡Çs Whale¡×¤ò»Ø´ø¤¹¤ë¡£
¡¡´ÏÄ¹¤È´ÏÄú¤Ï´ü´Ö¸ÂÄêÄóÆÄ¥Ñ¥Ã¥¯¤Ç½µÂØ¤ï¤ê¤Ë¥¢¥ó¥í¥Ã¥¯¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢ÆÃÊÌ¥Èー¥¯¥ó¤òÍÑ¤¤¤Æ¡Ö´ê¤¤¤ÎÉÖÆ¬¡×¤«¤é¤âÆþ¼ê²ÄÇ½¡£¥³¥é¥ÜÂè2ÃÆ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ï ¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È½éÆü¤«¤é¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤â¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¡£
¡¡´ê¤¤¤ÎÉÖÆ¬¤Ï¡¢¥³¥é¥ÜÂè1ÃÆ¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿½½Ï»Ìë¥Î¥Î¥ß¡¢±ü¶õ¥¢¥ä¥Í¡¢¾®Ä»Í·¥Û¥·¥Î¡¢º½Ïµ¥·¥í¥³¡¢¹õ¸«¥»¥ê¥«¤Î ³Æ´ÏÄ¹¡¢¤µ¤é¤ËTier VIII ¥É¥¤¥ÄÀï´Ï¡ÖBA Tirpitz¡×¤È Tier X ¥¢¥á¥ê¥«Àï´Ï¡ÖBA Montana¡×¤âÆþ¼ê²ÄÇ½¡£¿·µ¬¤ª¤è¤ÓÉü¹ï¤Î¥³¥é¥Ü¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ï7·î9Æü¤«¤é8·î7Æü¤Þ¤ÇÆþ¼ê²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¿·¥¢¥á¥ê¥«¶îÃà´Ï¥é¥¤¥ó¤¬¥¢ー¥êー¥¢¥¯¥»¥¹¤ÇÅÐ¾ì
¥¢ー¥êー¥¢¥¯¥»¥¹¡§7·î17Æü～³«»ÏÍ½Äê
¡¡º£²ó¼ÂÁõ¤µ¤ì¤ë¥¢¥á¥ê¥«¶îÃà´Ï¥é¥¤¥ó¤Ë¤ÏTier VII¡ÖHughes¡×¡¢Tier VIII¡ÖOsborne¡×¡¢Tier IX¡ÖChristopher¡×¡¢Tier X¡ÖBurrows¡×¤¬´Þ¤Þ¤ì¤ë¡£Tier VIII °Ê¾å¤Î´ÏÄú¤Ï¶¯ÎÏ¤Ê137mmË¤¤òÅëºÜ¤·¡¢²ÐÎÏ¤òÁ°ÌÌ¤Ë²¡¤·½Ð¤·¤¿ÀïÆ®¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËÅ¬¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÀÚ¤êÂØ¤¨²ÄÇ½¤ÊÈ¯±ìÁõÃÖ¤È¹â¤¤ÂÑµ×ÃÍ¤Ë¤è¤ê¡¢Ë¤·â¼çÂÎ¤ÎÀïÆ®¤ò¶¯ÎÏ¤Ë»Ù¤¨¤ë¡£¤³¤ì¤é¤Î´ÏÄú¤Ï¥¢¥Ã¥× ¥Çー¥ÈÂè2½µÌÜ¤«¤éÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¥Ð¥ó¥É¥ë¤ÇÆþ¼ê¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¥Ñ¥¹¤È¥Ñー¥½¥Ê¥ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ç³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¥Èー¥¯¥ó¤Ç¤âÆþ¼ê²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥³¥ó¥Ð¥Ã¥È¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¥æー¥¶ーÂÎ¸³¤Î¸þ¾å
¡¡¥é¥ó¥À¥àÀï¡¢Co-opÀï¡¢¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¿Ê¹Ô¤¹¤ë2¼ïÎà¤Î¥³¥ó¥Ð¥Ã¥È¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¥Á¥§ー¥ó¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¡¢¥¯¥ê¥¢¤¹¤ë¤È¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥³¥ó¥Æ¥Ê¡¢ÀÐÃº¡¢Ìµ´ü¸ÂÌÂºÌ¤Ê¤É¤ÎÊó½·¤¬³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¥³¥ó¥Æ¥Ê²èÌÌ¤Ë¤Ï¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥óÀÚÂØ¡¢³ÎÄêÊó½·¥«¥¦¥ó¥¿ー¡¢Ê£¿ôÆ±»þ³«Éõµ¡Ç½¤òÆ³Æþ¤·¡¢ÁàºîÀ¤¬¸þ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Éð´ï¸Ë¤È¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤Ï´ÏÄú¤ÎÉÊ¤¾¤í¤¨¤ÎÄê´üÅª¤ËÆþ¤ìÂØ¤¨¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¼ÂÁõ¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¾ï¤ËÂ¿ºÌ¤Ê´ÏÄú¤¬ÊÂ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢¥¦¥©ー¥²ー¥ß¥ó¥°ÆÈ¼«¤Î¥¢¥ó¥Á¥¨¥¤¥ê¥¢¥·¥ó¥°µ»½Ñ¡ÖWG Temporal Super Sampling (TSS)¡×¤¬¿·¤¿¤ËÆ³Æþ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¹âÉÊ¼Á¤ÊÉÁ²è¤ò°Ý»ý¤·¤Ê¤¬¤é¥²ー¥à¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Ø¤ÎÉé²Ù¤òºÇ¾®¸Â¤ËÍÞ¤¨¤ë¡£
(C) 2025 NEXON Games co., Ltd. All Rights Reserved.
(C) 1998-2025 Wargaming.net.