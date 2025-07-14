¡È¥¥óÆù¥Ð¥¹¥¿ー¡ÉßÚÎö¤«¡ª ¡Ö¥¥óÆù¥Þ¥ó¡×Âè499ÏÃ¤¬½µ¥×¥ìNEWS¤Ë¤Æ¸ø³«¡ÚºÇ¿·ÏÃ¡Û
¡Ú³ÈÂç²èÁü¤Ø¡Û
¡¡½¸±Ñ¼Ò¤Ï½µ¥×¥ìNEWS¤Ë¤Æ¡¢¤æ¤Ç¤¿¤Þ¤´»á¤Ë¤è¤ë¥Þ¥ó¥¬¡Ö¥¥óÆù¥Þ¥ó¡×Âè499ÏÃ¤ò7·î14Æü¤Ë¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡Âè499ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢3ÂåÌÜ¥°¥ìー¥È¤¬ºî¤Ã¤¿¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ë¹¶Àª¤Ë½Ð¤ë¥¥óÆù¥Þ¥ó¡£¼«Ê¬¤ÎÂåÌ¾»ì¤È¤â¸À¤¨¤ëÉ¬»¦µ»¡Ö¥¥óÆù¥Ð¥¹¥¿ー¡×¤ò¥¬¥¹¥È¥Þ¥ó¤Ë»Å³Ý¤±¤ë¤¬¡Ä¡Ä¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¼¡²ó¤ÏËÜ»ï¤¬¹çÊ»¹æµÙ¤ß¤Î¤¿¤á1½µµÙºÜ¤Ç¡¢7·î28Æü¹¹¿·Í½Äê¤È¤Ê¤ë¡£
Âè499ÏÃ¤Î¥Úー¥¸
¡Ú¡Ö¥¥óÆù¥Þ¥ó¡×Âè499ÏÃ¤¢¤é¤¹¤¸¡Û
¡Ú500²ó¤Þ¤Ç¤¢¤È1ÏÃ¡ÛWEB¡Ø¥¥óÆù¥Þ¥ó¡ÙºÇ¿·Âè499ÏÃ ¤ÏÂþº£¹¹¿·¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÌµÎÁ¤Ç¤¹¤Î¤ÇÀ§Èó¤´°ìÆÉ²¼¤µ¤¤¡£https://t.co/Js9BKMsiS2 #½µ¥×¥ì¡¡#¥¥óÆù¥Þ¥ó¡¡#WEB¥¥óÆù¥Þ¥ó¡¡#¥°¥ìー¥È¡¡#¥¨¥¯¥µ¥Ùー¥¿ー¡¡#¥¬¥¹¥È¥Þ¥ó¡¡#500²ó¤Þ¤Ç¤¢¤È1ÏÃ¡¡#Âç¿Í¤â»Ò¶¡¤â½÷À¤â¤ß¤Ê¤µ¤óÂç¹¥¤¥¥óÆù¥Þ¥ó- ¤æ¤Ç¤¿¤Þ¤´ÅèÅÄ (@yude_shimada) July 13, 2025
±§ÃèÊø²õ¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¸µ¶§¤Ï¹ï¡Ê¤È¤¡Ë¤Î¿À¤À¤Ã¤¿¡ª¡¡À¤³¦³ÆÃÏ¤ÇÆ±»þ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¸ÞÂç¹ï¤È¤Î°ìÂç·èÀï¡ª
¥â¥Ïー¥ô¥§º½Çù¤Ç·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¥¥óÆù¥Þ¥ó¡õ¥¥óÆù¥Þ¥ó¥°¥ìー¥ÈÁÈ¡Ê¥Þ¥Ã¥¹¥ë¡¦¥Ö¥é¥¶ー¥ºⅢ¡Ëvs¥¨¥¯¥µ¥Ùー¥¿ー¡õ¥¬¥¹¥È¥Þ¥óÁÈ¡Ê¥¤¥ó¥À¥¹¥È¥ê¥¢¥ë¥ì¥Ü¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥º¡Ë¤Î¥¿¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥Á¡ª
½øÈ×¤Ï¥°¥ìー¥È¤¬ÌöÆ°¤·»î¹ç¤Î¼çÆ³¸¢¤ò°®¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¨¥¯¥µ¥Ùー¥¿¤¿¤Á¤â¶¯ÎÏ¤Ê¥Äー¥×¥é¥È¥ó¤Ç¥°¥ìー¥È¤ò¹¶¤áÎ©¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥Úー¥¹¤Ë»ý¤Á¹þ¤à¡£¤½¤ì¤Ç¤â¥°¥ìー¥È¤Ï¡¢¥Áー¥à¥êー¥Àー¤Î¥¥óÆù¥Þ¥ó¤¬ºÇ¹â¤Î°ì·â¤ò·«¤ê½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë»î¹ç¤òÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤ë¤Î¤¬¼«Ê¬¤ÎÌòÌÜ¤À¤È¡¢¥¥óÆù¥Þ¥ó¤Î¥¿¥Ã¥Á¤òµñÈÝ¡£
¤½¤·¤Æ¡¢Ëþ¿ÈÁÏáØ¤Ê¤¬¤é¤â¥¬¥¹¥È¥Þ¥ó¤Î°ì½Ö¤Î¥¹¥¤òÆÍ¤¡¢¥¥óÆù¥Þ¥ó¤Ë¤Ä¤Ê¤°µ»¤ÎÂÎÀª¤ËÆþ¤Ã¤¿―――!!