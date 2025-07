【もっちりぬいぐるみ Pokemon Sleep】 7月12日 発売 価格:各3,740円

ポケモンは、Android/iOS用睡眠ゲーム「Pokemon Sleep(以下、ポケモンスリープ)」に登場するポケモンたちをイメージした新しいぬいぐるみ5種類を本日7月12日より発売する。価格は各3,740円。ポケモンセンター全店および、ポケモンストアにて販売される。

本商品は、「ポケモンスリープ」ゲーム内で見ることができる、ポケモンたちの寝ている姿を再現したぬいぐるみ。もっちりとした触り心地のよさが特徴となっており、デデンネ・キテルグマ・ニャオハ・ホゲータ・クワッスの全5種類が登場する。

また7月19日よりAmazon.co.jp「ポケモンストア」にて販売される予定。数に限りがあるため、予約時点で予定数量に達する場合もある。

【ラインナップ】

デデンネ

キテルグマ

ニャオハ

ホゲータ

クワッス

【商品詳細】

・もっちりぬいぐるみ Pokemon Sleep おやすみニャオハ/価格:3,740円

・もっちりぬいぐるみ Pokemon Sleep おやすみホゲータ/価格:3,740円

・もっちりぬいぐるみ Pokemon Sleep おやすみクワッス/価格:3,740円

・もっちりぬいぐるみ Pokemon Sleep おやすみデデンネ/価格:3,740円

・もっちりぬいぐるみ Pokemon Sleep おやすみキテルグマ/価格:3,740円

7月12日から18日の期間中、「ポケモンスリープ」の2周年を記念して、全国のポケモンセンター・ポケモンストア、ポケモンセンターオンラインで「Pokemon Sleepひっくり返して寝ステッカー」をプレゼント。ステッカーは、ニャオハ・ホゲータ・クワッスの3種類で、それぞれ「ポケモンスリープ」アプリ内で、ステッカーに登場しているポケモンと出会うことができるシリアルコード付き

(C)2023 Pokemon. (C)1995-2023 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

Pokemon Sleep is developed by SELECT BUTTON inc.