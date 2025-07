サンリオピューロランドの夏イベント「ピューロランドネオナツマツリ供廚肇侫螢紂爾コラボレーション! 豪華賞品が当たる抽選会「FURYUラッキーチャンス」にチャレンジしよう!2025年7月11日(金)〜9月2日(火)まで、サンリオピューロランド(以下、ピューロランド)にて開催する夏イベント「ピューロランドネオナツマツリ供廚肇侫螢紂爾コラボレーションすることが決定。抽選会「FURYUラッキーチャンス」のエリアが、本イベントにて登場する体験型コンテンツ「ネオエンニチ」内に設置される。

体験型コンテンツ「ネオエンニチ」では、「カワイイエンニチ」はワナゲ、シューティングゲーム、ピンボールなどのレトロゲーム、「デジタルエンニチ」はスクリーンに現れるマトにハナビ玉をたくさん投げて夜空をネオンカラーに染めて楽しめるゲームなどが展開されている。本コラボでは、各ゲームに参加することで抽選補助券をGET! 抽選券を6枚集めると、豪華景品が当たる抽選会「FURYUラッキーチャンス」に参加することができ、コラボ限定コスチューム姿のマイメロディとクロミのBIGぬいぐるみのいずれかをランダムで手に入れられる。さらに、7月からは「ピューロランドネオナツマツリ供廚砲舛覆鵑精膿轡廛薀ぅ困アミューズメント施設に登場予定。全国のアミューズメント施設「ナムコ」と「ナムコオンラインクレーン」限定のプライズがご用意される。BIGぬいぐるみにはハローキティとシナモロール、マスコットにはハローキティ、シナモロール、マイメロディ、クロミが登場。「ピューロランドネオナツマツリ供廚離灰好船紂璽爐鮹緲僂靴寝聴Δ蕕靴せ僂魅力的♪この夏お届けするフリューとピューロランドの特別なコラボをぜひお楽しみあれ。(C)2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L660110