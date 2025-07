【大鳳 恋情のコンパニオンVer.】 予約期間:8月27日まで 2026年8月 発売予定 価格:22,000円

海外のホビーメーカー「APEX-TOYS」は、フィギュア「大鳳 恋情のコンパニオンVer.」を2026年8月に発売する。予約期間は8月27日まで。価格は22,000円。

本製品は、スマホゲーム「アズールレーン」より、重桜陣営の空母「大鳳」がレースクィーン衣装の着せ替え「恋情のコンパニオン」の姿で1/7スケールフィギュア化したもの。

セクシーな衣装は、パール塗装と金属色を多用することで異なる材質を忠実に再現しており、細やかなシワの造形まで丁寧に作り込まれている。

さらに、差し替え用表情パーツ「ウインク顔」も用意。好みに合わせて組み替えることができる。

仕様:塗装済み完成品 スケール:1/7スケール サイズ:全高 約260mm(台座含め) 素材:PVC、ABS

(C) 2017 Manjuu Co., Ltd. & YongShi Co., Ltd. All Rights Reserved.

(C) 2017 Yostar, Inc. All Rights Reserved.

※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。