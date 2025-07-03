¥Õ¥¡¥¸¥¢ー¥Î²¬»³¡¦º´Æ£Î¶Ç·²ðÁª¼ê(18)¤¬ÆüËÜÂåÉ½¤ËºÆ¾·½¸¡¡¡ÖÅì¥¢¥¸¥¢E－1¥µ¥Ã¥«ーÁª¼ê¸¢¡×
º´Æ£Î¶Ç·²ðÁª¼ê¡¡2025Ç¯3·î
¡¡¥Õ¥¡¥¸¥¢ー¥Î²¬»³¤Îº´Æ£Î¶Ç·²ðÁª¼ê¤¬¡ÖÅì¥¢¥¸¥¢E－1¥µ¥Ã¥«ーÁª¼ê¸¢¡×¤òÀï¤¦ÆüËÜÂåÉ½¤Î¥á¥ó¥Ðー¤ËÁª¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«ー¶¨²ñ¤¬3Æü¡¢È¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥¸¥¢ー¥Î²¬»³¤Îº´Æ£Î¶Ç·²ðÁª¼ê¤Ï¿·¿Êµ¤±Ô¤Î18ºÐ¡£¥Õ¥¡¥¸¥¢ー¥Î¤Ç¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç¥êー¥°Àï17»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¥Áー¥à¥È¥Ã¥×¤Î4¥´ー¥ë¡£6·î¤Ë¤Ï¥Õ¥¡¥¸¥¢ー¥Î½êÂ°Áª¼ê¤È¤·¤Æ½é¤á¤ÆÆüËÜÂåÉ½¤Î¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Á¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡´Ú¹ñ¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¡ÖÅì¥¢¥¸¥¢E－1¥µ¥Ã¥«ーÁª¼ê¸¢¡×¤Ï7·î7Æü¤Ë³«Ëë¤·¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤ä´Ú¹ñ¤Ê¤É4¥Áー¥à¤¬ÁíÅö¤¿¤êÀï¤ÇÍ¥¾¡¤òÁè¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º´Æ£Áª¼ê¤Ï¥¯¥é¥Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Öº£Âç²ñ¤Ïº£¸å¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÂç¤¤Ê¥Á¥ã¥ó¥¹¡×¡Ö¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤ÆÎ×¤à¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£