Mrs. GREEN APPLE、東京ディズニーリゾート(R)イベントテーマソングを配信リリース
■Mrs. GREEN APPLE「Carrying Happiness (Tokyo Disney Resort Version)」を収録したアルバム2作のリリースも決定！
Mrs. GREEN APPLEが「Carrying Happiness (Tokyo Disney Resort Version)」を7月1日にデジタルリリースする。
「Carrying Happiness (Tokyo Disney Resort Version)」は、7月2日に東京ディズニーリゾートでスタートする、夏のスペシャルイベント『サマー・クールオフat Tokyo Disney Resort』のテーマソング。7月25日にリリース予定のデジタルアルバム『サマー・クールオフat Tokyo Disney Resort』からの先行シングルとなる。
スペシャルなコラボレーションで生まれたこの楽曲は、イベント期間中、パーク内でも流れ、キラキラした夏を彩る。
デジタルアルバム『サマー・クールオフat Tokyo Disney Resort』には、先行シングル「Carrying Happiness (Tokyo Disney Resort Version)」をはじめ、スペシャルイベント『サマー・クールオフat Tokyo Disney Resort』のテーマソングや、エンターテイメントの音楽を収録。収録内容・詳細は、決定次第、発表される。
■日本人アーティスト初！ミセスの楽曲が「ベイマックスのハッピーライド」に起用
スペシャルイベントの期間中、6曲のオリジナルソングに、Mrs. GREEN APPLE による「Carrying Happiness (Tokyo Disney Resort Version)」が加わる、東京ディズニーランド(R)のアトラクション「ベイマックスのハッピーライド」。
東京ディズニーリゾートのアトラクションで日本人アーティストの楽曲が流れるのは初めての試み。その全7曲を、ヒロとベイマックスのセリフあり、セリフなしの各2種類収録した、14曲入りのCD/デジタルアルバム『「ベイマックスのハッピーライド」スペシャルバージョン』が、8月6日（予定）にリリースされる。
東京ディズニーリゾートのとびっきりハッピーな夏を、音楽でも楽しもう。
メイン写真：『「ベイマックスのハッピーライド」スペシャルバージョン』ジャケット
(C)Disney
リリース情報
2025.07.01 ON SALE
Mrs. GREEN APPLE
DIGITAL SINGLE「Carrying Happiness (Tokyo Disney Resort Version)」
2025.07.08 ON SALE
Mrs. GREEN APPLE
ALBUM『10』
2025.07.08 ON SALE
Mrs. GREEN APPLE
Blu-ray＆DVD『Mrs. GREEN APPLE on “Harmony”』
2025.07.25 ON SALE
Various Artists
DIGITAL ALBUM『サマー・クールオフat Tokyo Disney Resort』
2025.08.06 ON SALE
Various Artists
「Carrying Happiness (Tokyo Disney Resort Version)」の試聴はこちら ※7月1日0時公開
https://www.universal-music.co.jp/summercooloff-at-tokyodisneyresort/products/00050087585259/
『サマー・クールオフat Tokyo Disney Resort』音楽特設サイト
https://www.universal-music.co.jp/summercooloff-at-tokyodisneyresort/
東京ディズニーリゾート 公式サイト
https://www.tokyodisneyresort.jp/
Mrs. GREEN APPLE OFFICIAL SITE
https://new.mrsgreenapple.com/