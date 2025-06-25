°½Ìî¹ä¼ç±é¡Ø¤Ç¤Ã¤Á¤¢¤²¡ÙÃøÌ¾¿Í¤«¤é¡È¿ÌÙþ¤ÈÀä»¿¡É¤ÎÀ¼¤¬Â³¡¹ÅþÃå¡ª¡Ö¤Ç¤Ã¤Á¤¢¤²¡×¤«¡Ö¿¿¼Â¡×¤«¡¢¡È»¦¿Í¶µ»Õ¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿ÃË¤ÎÆ®¤¤¤òÉÁ¤¯
°½Ìî¹ä¤µ¤ó¼ç±é¡ß»°ÃÓ¿ò»Ë´ÆÆÄ¤Î¶¯ÎÏ¥¿¥Ã¥°¤Ë¤è¤ë¡Ø¤Ç¤Ã¤Á¤¢¤² ¡Á»¦¿Í¶µ»Õ¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿ÃË¡Ù¤¬¡¢2025Ç¯6·î27Æü(¶â)¤Ë¤¤¤è¤¤¤èÁ´¹ñ¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û°½Ìî¹ä¤ÎÆ·¤Ë½É¤ëÀäË¾¤ÈÅÜ¤ê¡£ÆÃÊó±ÇÁü¤Ç³À´Ö¸«¤ë¡È»¦¿Í¶µ»Õ¡É¤Î¿¿¼Â¤Î»Ñ
¢£»Ë¾åºÇ°¤Î¡È»¦¿Í¶µ»Õ¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿ÃË¤Î¼ÂÏÃ¤ò±Ç²è²½
ËÜºî¤Ï¡¢Âè6²ó¿·Ä¬¥É¥¥å¥á¥ó¥È¾Þ¼õ¾Þ¡¢Ê¡ÅÄ¤Þ¤¹¤ß¤µ¤ó¤Î¥ë¥Ý¥ë¥¿¡¼¥¸¥å¡Ø¤Ç¤Ã¤Á¤¢¤² Ê¡²¬¡Ö»¦¿Í¶µ»Õ¡×»ö·ï¤Î¿¿Áê¡Ù(¿·Ä¬Ê¸¸Ë´©)¤ò¸¶ºî¤Ë¡¢»°ÃÓ¿ò»Ë´ÆÆÄ¤¬ÎäÅ°¤Ê¤Þ¤Ç¤Î¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤Ç±ÇÁü²½¤·¤¿¤â¤Î¡£
20Ç¯Á°¡¢ÆüËÜ½é¤Î¡Ö¶µ»Õ¤Ë¤è¤ë»ùÆ¸¤Ø¤ÎµÔ¤áÇ§Äê¡×¤È¤¤¤¦Á°ÂåÌ¤Ê¹¤ÎÂÎÈ³»ö·ï¤¬À¤´Ö¤ò¿ÌÙþ¤µ¤»¤¿¡£¾®³Ø¹»¶µÍ¡¡¦Ìù²¼À¿°ì(°½Ìî¹ä)¤Ï¡Ö»à¤ËÊý¶µ¤¨¤Æ¤ä¤í¤¦¤«¡×¤È¶µ¤¨»Ò¤ò×ø³å¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ÊÝ¸î¼Ô¡¦É¹¼¼Î§»Ò(¼Æºé¥³¥¦)¤«¤é¹ðÈ¯¤µ¤ì¤ë¡£½µ´©»ïµ¼Ô¡¦ÌÄ³¤»°ÀéÉ§(µµÍüÏÂÌé)¤Ë¤è¤ë¼ÂÌ¾ÊóÆ»¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢Ìù²¼¤Ï¡Ö»Ë¾åºÇ°¤Î»¦¿Í¶µ»Õ¡×¤È¤¤¤¦¥ì¥Ã¥Æ¥ë¤òÅ½¤é¤ì¡¢½Ö¤¯´Ö¤Ë¼Ò²ñÅªÀ©ºÛ¤ÎÍò¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
ÈðëîÃæ½ý¡¢Î¢ÀÚ¤ê¡¢Ää¿¦½èÊ¬--¡£¼¡¡¹¤È½±¤¤¤«¤«¤ëÀäË¾¤ÎÃæ¡¢Ìù²¼¤ÎÆü¾ï¤ÏÊø²õ¤·¤Æ¤¤¤¯¡£°ìÊý¡¢Î§»ÒÂ¦¤Ë¤Ï550¿Í¤â¤ÎÂçÊÛ¸îÃÄ¤¬·ëÀ®¤µ¤ì¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤µ¬ÌÏ¤ÎÌ±»öÁÊ¾Ù¤Ø¤ÈÈ¯Å¸¡£Ã¯¤â¤¬Î§»ÒÂ¦¤Î¾¡Íø¤ò³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤ÎË¡Äî¤Ç¡¢Ìù²¼¤¬¸ý¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ï¡Ö¤¹¤Ù¤Æ»ö¼ÂÌµº¬¤Î¡È¤Ç¤Ã¤Á¤¢¤²¡É¡×¤È¤¤¤¦¾×·â¤Î´°Á´ÈÝÇ§¤À¤Ã¤¿¡£
¢£¹ë²Ú¼ÂÎÏÇÉ¥¥ã¥¹¥È¤¬Ì¥¤»¤ë¡ÖËÜµ¤¤Î±éµ»¹çÀï¡×
¼ç¿Í¸ø¡¦Ìù²¼À¿°ì¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢2024Ç¯¤ËNetflix¥·¥ê¡¼¥º¡ØÃÏÌÌ»Õ¤¿¤Á¡Ù¤Ç¼Ò²ñ¸½¾Ý¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¡¢¹ñÆâ³°¤Ç¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ìÂ³¤±¤ë°½Ìî¹ä¤µ¤ó¡£2009Ç¯¤Î¡Ø¥¯¥í¡¼¥ºZERO¶¡Ù°ÊÍè¡¢¼Â¤Ë16Ç¯¤Ö¤ê¤Ë»°ÃÓÁÈ¤ØÉüµ¢¤·¤¿¡£¡Ö¥¨¥ó¥¿¥á¤È¥ë¥Ý¥ë¥¿¡¼¥¸¥å¤Î¶¦Â¸¡¢¶¦±é¼Ô¤È¼Çµï¤ÎÁíÅö¤¿¤êÀï¡£Ëè¥·¡¼¥ó¡¢¸ÆµÛ¤òËº¤ì¤ë¤Û¤É¤Îº²¤ÎÍÉ¤é¤®¡¢³ÆÉô½ð¤Î¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¤ÃÀÎÏ¡£»°ÃÓ¿ò»Ë´ÆÆÄ¤Îµ§¤ê¤òÆ»É¸¤Ë¡¢¤¿¤À¤¿¤ÀÌ¥Î»¤µ¤ì¤¿¸½¾ì¤Ç¤·¤¿¡×¤È¡¢ËÜºî¤Ç¤Î»£±Æ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¼Æºé¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ØÃå¿®¥¢¥ê¡Ù(2004Ç¯)¡¢¡Ø¶ô½÷ ¥¯¥¤¥á¡Ù(2014Ç¯)¤ËÂ³¤¯¡¢»°ÅÙÌÜ¤Î»°ÃÓÁÈ¤È¤Ê¤ëËÜºî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¸À¤Ã¤¿¸À¤ï¤Ê¤¤¤ä¤Ã¤¿¤ä¤é¤ì¤¿¡ÄÅö»ö¼Ô¤Ë¤·¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¡¢»ä¾ð¤òÉõ°õ¤·¤ÆÈ½ÊÌ¤·¤¿¤êºÛ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢ËÜÅö¤ËÆñ¤·¤¤¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤ÃÎ¤é¤µ¤ì¤ë¡£½ê¡¹¤Ç¥Û¥é¡¼´¶¤¬³À´Ö¸«¤¨¤ë»°ÃÓ´ÆÆÄ¤Î±é½Ð¤Ë¤Ï¡¢¡Ø¹¥¤¡Ù¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢ÌòÊÁ¤È¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤Ê°¦¤é¤·¤¤¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
µµÍü¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ø²øÊª¤ÎÌÚ¤³¤ê¡Ù(2023Ç¯)¤«¤éÂ³¤¯ÆóÅÙÌÜ¤Î»°ÃÓÁÈ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖºÆ¤Ó»°ÃÓÁÈ¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Ìò¤Ï¡¢Êª¸ì¤ÎÎ®¤ì¤òÂç¤¤¯¤¹¤ë½ÅÍ×¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£½é¤á¤Æ±é¤¸¤ë¿¦¶È¡£ËÍ¼«¿È¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»×¹Í¤¬¸òº¹¤¹¤ëÆñ¤·¤¤Ìò¤É¤³¤í¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢½¸Ãæ¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤ß¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Î§»Ò¤ÎÂ©»Ò¤ÇÌù²¼¤«¤éÂÎÈ³¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤µ¤ì¤ë»ùÆ¸¡¦É¹¼¼ÂóæÆÌò¤Î»°±ºåºÍå¤µ¤ó¡¢Ìù²¼¤ò·üÌ¿¤Ë»Ù¤¨¤ëºÊ¡¦´õÈþÌò¤ÎÌÚÂ¼Ê¸Çµ¤µ¤ó¡¢ÊÝ¿È¤ËÁö¤ë¹»Ä¹¡¦ÃÊÅÄ½Å½ÕÌò¤Î¸÷ÀÐ¸¦¤µ¤ó¡¢Î§»ÒÂ¦¤ÎÉÒÏÓÊÛ¸î»Î¡¦ÂçÏÂµªÉ×Ìò¤ÎËÌÂ¼°ìµ±¤µ¤ó¡¢¤½¤·¤Æ¸ÉÎ©¤·¤¿Ìù²¼¤ÎÊÛ¸î¤òÍ£°ì°ú¤¼õ¤±¤¿ÊÛ¸î»Î¡¦Åò¾åÃ«Ç¯ÍºÌò¤Î¾®ÎÓ·°¤µ¤ó¤È¡¢ÆüËÜ±Ç²è³¦ºÇ¹âÊö¤Î¼ÂÎÏÇÉ¤¬´é¤ò¤½¤í¤¨¤¿¡£
¢£³Æ³¦¤ÎÃøÌ¾¿Í¤«¤é¡È¿ÌÙþ¤ÈÀä»¿¡É¤ÎÀ¼¤¬Â³¡¹ÅþÃå¡ª
2020Ç¯¤Ë»°ÃÓ´ÆÆÄ¤¬¿ÍÀ¸½é¤Î¡È¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡É¤òÉÁ¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¤âÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿±Ç²è¡Ø½éÎø¡Ù¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿ÇÐÍ¥¤Î·¦ÅÄÀµ¹§¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤ÎÄêµÁ¤Ï°ìÂÎ¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤«¡×¤È¸½Âå¤ËÄÌ¤¸¤ëÌä¤¤¤òÅê¤²¤«¤±¡¢¡Ö»°ÃÓ´ÆÆÄ¤ÎÍÆ¼Ï¤Ê¤¤ÉÁ¼Ì¤ò¡¢¤Ç¤Ã¤Á¤¢¤²¤À¤é¤±¤Î¤³¤Î»þÂå¤Ë¤³¤½¡¢¤¼¤Ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤¿¡£
º´Æ£ÆóÏ¯¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¤âÍÆ¼Ï¤Ê¤¯¡¢Ä¾»ë¤Ç¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÊª¸ì¤¬¡¢¼ÂÏÃ¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¿Ì¤¨¤ë¡×¤È¡¢¥ë¥Ý¥ë¥¿¡¼¥¸¥å¤ò¸¶ºî¤È¤·¤¿ËÜºî¤Ë¼õ¤±¤¿¾×·â¤òÉ½¸½¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡Ö¿¿¼Â¤ÎÆ÷¤¤¤äÈ©¿¨¤ê¤òÀ§¤¬Èó¤Ç¤â¼è¤êÆ¨¤¬¤µ¤ó¤È¤¹¤ë¡¢°½Ìî¤Îµ¤³µ¤Ë¿Ì¤¨¤ë¡×¤È¡¢¼«¿È¤Î´ÆÆÄºîÉÊ¤Ë¤â¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤¹¤ë¤Ê¤É±ï¤Î¿¼¤¤°½Ìî¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¾Þ»¿¡£
±Ç²è¡Ø¥ä¥¯¥¶¤È²ÈÂ² The Family¡Ù(2021Ç¯)¤äNetflix¥·¥ê¡¼¥º¡Ø¿·Ê¹µ¼Ô¡Ù(2022Ç¯)¡¢±Ç²è¡ØºÇ¸å¤Þ¤Ç¹Ô¤¯¡Ù(2023Ç¯)¤Ê¤É¤ÇÎ©¤ÆÂ³¤±¤Ë°½Ìî¤µ¤ó¤È¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤À±Ç²è´ÆÆÄ¤ÎÆ£°æÆ»¿Í¤µ¤ó¤â¡¢Æ±¤¸¤¯¼ç±é¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò¡Ö°½Ìî¹ä¤È¤¤¤¦ÇÐÍ¥¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤¬¡¢¤³¤Î±Ç²è¤ò·Áºî¤ë¡×¤ÈÀä»¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¼ÂÏÃ¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¿Í´Ö¤ÎÀÅ¤«¤Ê¶²¤í¤·¤µ¤òÉÁ¤¤¤¿ËÜºî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»°ÃÓ´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÍ¾·×¤Ê±é½Ð¤ò¤Ç¤¤ë¤À¤±ÇÓ½ü¤·¡¢ÎäÀÅ¤Ëºî¤ê¾å¤²¤¿¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤³¤Î¶²ÉÝ¤ÏËÜÊª¤Ç¤¹¡×¤È¼«¿®¤òÇÁ¤«¤»¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö²¿¤è¤ê¤â¶²¤í¤·¤¤¤Î¤Ï¡¢¿Í¤´¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÌÀÆü¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¿È¤Ëµ¯¤³¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¿ÍºÒ¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£Èï³²¼Ô¤Ë¤â¡¢¤¤¤ä²Ã³²¼Ô¤Ë¤â¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤½¤Î¤É¤Á¤é¤Ë¤â¤Ê¤êÆÀ¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×¤È·Ù¹ð¤¹¤ë¡£
¸¶ºî¼Ô¤ÎÊ¡ÅÄ¤Þ¤¹¤ß¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖºÙÉô¤Ë¤Þ¤Ç¤³¤À¤ï¤Ã¤¿Ç÷ÎÏ¤Î±ÇÁü¤¬¡¢³Ø¹»¸½¾ì¤Çµ¯¤¤¿¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¶¸µ¤¤ò¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤³¤«¤éÁýÉý¤µ¤ì¤¿¼Ò²ñ¤Î¶¸µ¤¤ò¥ê¥¢¥ë¤ËÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È±Ç²è¤òÀä»¿¡£¡Ö¼ç¿Í¸ø¤¬¡¢¤¿¤Þ¤ê¤Ë¤¿¤Þ¤Ã¤¿ÅÜ¤ê¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤ë¥·¡¼¥ó¡¢°½Ìî¹ä¤µ¤ó¤Îµ´µ¤Ç÷¤ë±éµ»¤ÏÄ»È©¤â¤Î¤À¡£´ÑµÒ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Î129Ê¬¤À¤í¤¦¡×¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤ë¡£
¡Ø¤Ç¤Ã¤Á¤¢¤² ¡Á»¦¿Í¶µ»Õ¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿ÃË¡Ù¤Ï2025Ç¯6·î27Æü(¶â)¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«¡£
¢£¡Ø¤Ç¤Ã¤Á¤¢¤² ¡Á»¦¿Í¶µ»Õ¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿ÃË¡Ù
¸ø³«Æü¡§2025Ç¯6·î27Æü(¶â)Á´¹ñ¸ø³«
½Ð±é¼Ô¡§°½Ìî¹ä¡¢¼Æºé¥³¥¦¡¢µµÍüÏÂÌé¡¢ÂçÁÒ¹§Æó¡¢Ç÷ÅÄ¹§Ìé
¡¡¡¡¡¡¡¡ÌÚÂ¼Ê¸Çµ¡¢¸÷ÀÐ¸¦¡¢ËÌÂ¼°ìµ±¡¢¾®ÎÓ·°¡¡
´ÆÆÄ¡§»°ÃÓ¿ò»Ë
¸¶ºî¡§Ê¡ÅÄ¤Þ¤¹¤ß¡Ø¤Ç¤Ã¤Á¤¢¤² Ê¡²¬¡Ö»¦¿Í¶µ»Õ¡×»ö·ï¤Î¿¿Áê¡Ù(¿·Ä¬Ê¸¸Ë´©)
µÓËÜ¡§¿¹¥Ï¥ä¥·
À©ºî¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡§Åì±ÇÅìµþ»£±Æ½ê OLM¡¡
À©ºî¶¨ÎÏ¡§³Ú±Ç¼Ë¡¡
ÇÛµë¡§Åì±Ç
(C)2007 Ê¡ÅÄ¤Þ¤¹¤ß¡¿¿·Ä¬¼Ò¡¡(C)2025¡Ö¤Ç¤Ã¤Á¤¢¤²¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
¢¨µ»öÆâ¤Ë²Á³ÊÉ½¼¨¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢ÆÃ¤ËÃíµÅù¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚÆ°²è¡Û°½Ìî¹ä¤ÎÆ·¤Ë½É¤ëÀäË¾¤ÈÅÜ¤ê¡£ÆÃÊó±ÇÁü¤Ç³À´Ö¸«¤ë¡È»¦¿Í¶µ»Õ¡É¤Î¿¿¼Â¤Î»Ñ
¢£»Ë¾åºÇ°¤Î¡È»¦¿Í¶µ»Õ¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿ÃË¤Î¼ÂÏÃ¤ò±Ç²è²½
ËÜºî¤Ï¡¢Âè6²ó¿·Ä¬¥É¥¥å¥á¥ó¥È¾Þ¼õ¾Þ¡¢Ê¡ÅÄ¤Þ¤¹¤ß¤µ¤ó¤Î¥ë¥Ý¥ë¥¿¡¼¥¸¥å¡Ø¤Ç¤Ã¤Á¤¢¤² Ê¡²¬¡Ö»¦¿Í¶µ»Õ¡×»ö·ï¤Î¿¿Áê¡Ù(¿·Ä¬Ê¸¸Ë´©)¤ò¸¶ºî¤Ë¡¢»°ÃÓ¿ò»Ë´ÆÆÄ¤¬ÎäÅ°¤Ê¤Þ¤Ç¤Î¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤Ç±ÇÁü²½¤·¤¿¤â¤Î¡£
ÈðëîÃæ½ý¡¢Î¢ÀÚ¤ê¡¢Ää¿¦½èÊ¬--¡£¼¡¡¹¤È½±¤¤¤«¤«¤ëÀäË¾¤ÎÃæ¡¢Ìù²¼¤ÎÆü¾ï¤ÏÊø²õ¤·¤Æ¤¤¤¯¡£°ìÊý¡¢Î§»ÒÂ¦¤Ë¤Ï550¿Í¤â¤ÎÂçÊÛ¸îÃÄ¤¬·ëÀ®¤µ¤ì¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤µ¬ÌÏ¤ÎÌ±»öÁÊ¾Ù¤Ø¤ÈÈ¯Å¸¡£Ã¯¤â¤¬Î§»ÒÂ¦¤Î¾¡Íø¤ò³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤ÎË¡Äî¤Ç¡¢Ìù²¼¤¬¸ý¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ï¡Ö¤¹¤Ù¤Æ»ö¼ÂÌµº¬¤Î¡È¤Ç¤Ã¤Á¤¢¤²¡É¡×¤È¤¤¤¦¾×·â¤Î´°Á´ÈÝÇ§¤À¤Ã¤¿¡£
¢£¹ë²Ú¼ÂÎÏÇÉ¥¥ã¥¹¥È¤¬Ì¥¤»¤ë¡ÖËÜµ¤¤Î±éµ»¹çÀï¡×
¼ç¿Í¸ø¡¦Ìù²¼À¿°ì¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢2024Ç¯¤ËNetflix¥·¥ê¡¼¥º¡ØÃÏÌÌ»Õ¤¿¤Á¡Ù¤Ç¼Ò²ñ¸½¾Ý¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¡¢¹ñÆâ³°¤Ç¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ìÂ³¤±¤ë°½Ìî¹ä¤µ¤ó¡£2009Ç¯¤Î¡Ø¥¯¥í¡¼¥ºZERO¶¡Ù°ÊÍè¡¢¼Â¤Ë16Ç¯¤Ö¤ê¤Ë»°ÃÓÁÈ¤ØÉüµ¢¤·¤¿¡£¡Ö¥¨¥ó¥¿¥á¤È¥ë¥Ý¥ë¥¿¡¼¥¸¥å¤Î¶¦Â¸¡¢¶¦±é¼Ô¤È¼Çµï¤ÎÁíÅö¤¿¤êÀï¡£Ëè¥·¡¼¥ó¡¢¸ÆµÛ¤òËº¤ì¤ë¤Û¤É¤Îº²¤ÎÍÉ¤é¤®¡¢³ÆÉô½ð¤Î¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¤ÃÀÎÏ¡£»°ÃÓ¿ò»Ë´ÆÆÄ¤Îµ§¤ê¤òÆ»É¸¤Ë¡¢¤¿¤À¤¿¤ÀÌ¥Î»¤µ¤ì¤¿¸½¾ì¤Ç¤·¤¿¡×¤È¡¢ËÜºî¤Ç¤Î»£±Æ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¼Æºé¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ØÃå¿®¥¢¥ê¡Ù(2004Ç¯)¡¢¡Ø¶ô½÷ ¥¯¥¤¥á¡Ù(2014Ç¯)¤ËÂ³¤¯¡¢»°ÅÙÌÜ¤Î»°ÃÓÁÈ¤È¤Ê¤ëËÜºî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¸À¤Ã¤¿¸À¤ï¤Ê¤¤¤ä¤Ã¤¿¤ä¤é¤ì¤¿¡ÄÅö»ö¼Ô¤Ë¤·¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¡¢»ä¾ð¤òÉõ°õ¤·¤ÆÈ½ÊÌ¤·¤¿¤êºÛ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢ËÜÅö¤ËÆñ¤·¤¤¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤ÃÎ¤é¤µ¤ì¤ë¡£½ê¡¹¤Ç¥Û¥é¡¼´¶¤¬³À´Ö¸«¤¨¤ë»°ÃÓ´ÆÆÄ¤Î±é½Ð¤Ë¤Ï¡¢¡Ø¹¥¤¡Ù¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢ÌòÊÁ¤È¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤Ê°¦¤é¤·¤¤¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
µµÍü¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ø²øÊª¤ÎÌÚ¤³¤ê¡Ù(2023Ç¯)¤«¤éÂ³¤¯ÆóÅÙÌÜ¤Î»°ÃÓÁÈ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖºÆ¤Ó»°ÃÓÁÈ¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Ìò¤Ï¡¢Êª¸ì¤ÎÎ®¤ì¤òÂç¤¤¯¤¹¤ë½ÅÍ×¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£½é¤á¤Æ±é¤¸¤ë¿¦¶È¡£ËÍ¼«¿È¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»×¹Í¤¬¸òº¹¤¹¤ëÆñ¤·¤¤Ìò¤É¤³¤í¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢½¸Ãæ¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤ß¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Î§»Ò¤ÎÂ©»Ò¤ÇÌù²¼¤«¤éÂÎÈ³¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤µ¤ì¤ë»ùÆ¸¡¦É¹¼¼ÂóæÆÌò¤Î»°±ºåºÍå¤µ¤ó¡¢Ìù²¼¤ò·üÌ¿¤Ë»Ù¤¨¤ëºÊ¡¦´õÈþÌò¤ÎÌÚÂ¼Ê¸Çµ¤µ¤ó¡¢ÊÝ¿È¤ËÁö¤ë¹»Ä¹¡¦ÃÊÅÄ½Å½ÕÌò¤Î¸÷ÀÐ¸¦¤µ¤ó¡¢Î§»ÒÂ¦¤ÎÉÒÏÓÊÛ¸î»Î¡¦ÂçÏÂµªÉ×Ìò¤ÎËÌÂ¼°ìµ±¤µ¤ó¡¢¤½¤·¤Æ¸ÉÎ©¤·¤¿Ìù²¼¤ÎÊÛ¸î¤òÍ£°ì°ú¤¼õ¤±¤¿ÊÛ¸î»Î¡¦Åò¾åÃ«Ç¯ÍºÌò¤Î¾®ÎÓ·°¤µ¤ó¤È¡¢ÆüËÜ±Ç²è³¦ºÇ¹âÊö¤Î¼ÂÎÏÇÉ¤¬´é¤ò¤½¤í¤¨¤¿¡£
¢£³Æ³¦¤ÎÃøÌ¾¿Í¤«¤é¡È¿ÌÙþ¤ÈÀä»¿¡É¤ÎÀ¼¤¬Â³¡¹ÅþÃå¡ª
2020Ç¯¤Ë»°ÃÓ´ÆÆÄ¤¬¿ÍÀ¸½é¤Î¡È¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡É¤òÉÁ¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¤âÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿±Ç²è¡Ø½éÎø¡Ù¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿ÇÐÍ¥¤Î·¦ÅÄÀµ¹§¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤ÎÄêµÁ¤Ï°ìÂÎ¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤«¡×¤È¸½Âå¤ËÄÌ¤¸¤ëÌä¤¤¤òÅê¤²¤«¤±¡¢¡Ö»°ÃÓ´ÆÆÄ¤ÎÍÆ¼Ï¤Ê¤¤ÉÁ¼Ì¤ò¡¢¤Ç¤Ã¤Á¤¢¤²¤À¤é¤±¤Î¤³¤Î»þÂå¤Ë¤³¤½¡¢¤¼¤Ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤¿¡£
º´Æ£ÆóÏ¯¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¤âÍÆ¼Ï¤Ê¤¯¡¢Ä¾»ë¤Ç¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÊª¸ì¤¬¡¢¼ÂÏÃ¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¿Ì¤¨¤ë¡×¤È¡¢¥ë¥Ý¥ë¥¿¡¼¥¸¥å¤ò¸¶ºî¤È¤·¤¿ËÜºî¤Ë¼õ¤±¤¿¾×·â¤òÉ½¸½¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡Ö¿¿¼Â¤ÎÆ÷¤¤¤äÈ©¿¨¤ê¤òÀ§¤¬Èó¤Ç¤â¼è¤êÆ¨¤¬¤µ¤ó¤È¤¹¤ë¡¢°½Ìî¤Îµ¤³µ¤Ë¿Ì¤¨¤ë¡×¤È¡¢¼«¿È¤Î´ÆÆÄºîÉÊ¤Ë¤â¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤¹¤ë¤Ê¤É±ï¤Î¿¼¤¤°½Ìî¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¾Þ»¿¡£
±Ç²è¡Ø¥ä¥¯¥¶¤È²ÈÂ² The Family¡Ù(2021Ç¯)¤äNetflix¥·¥ê¡¼¥º¡Ø¿·Ê¹µ¼Ô¡Ù(2022Ç¯)¡¢±Ç²è¡ØºÇ¸å¤Þ¤Ç¹Ô¤¯¡Ù(2023Ç¯)¤Ê¤É¤ÇÎ©¤ÆÂ³¤±¤Ë°½Ìî¤µ¤ó¤È¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤À±Ç²è´ÆÆÄ¤ÎÆ£°æÆ»¿Í¤µ¤ó¤â¡¢Æ±¤¸¤¯¼ç±é¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò¡Ö°½Ìî¹ä¤È¤¤¤¦ÇÐÍ¥¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤¬¡¢¤³¤Î±Ç²è¤ò·Áºî¤ë¡×¤ÈÀä»¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¼ÂÏÃ¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¿Í´Ö¤ÎÀÅ¤«¤Ê¶²¤í¤·¤µ¤òÉÁ¤¤¤¿ËÜºî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»°ÃÓ´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÍ¾·×¤Ê±é½Ð¤ò¤Ç¤¤ë¤À¤±ÇÓ½ü¤·¡¢ÎäÀÅ¤Ëºî¤ê¾å¤²¤¿¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤³¤Î¶²ÉÝ¤ÏËÜÊª¤Ç¤¹¡×¤È¼«¿®¤òÇÁ¤«¤»¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö²¿¤è¤ê¤â¶²¤í¤·¤¤¤Î¤Ï¡¢¿Í¤´¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÌÀÆü¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¿È¤Ëµ¯¤³¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¿ÍºÒ¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£Èï³²¼Ô¤Ë¤â¡¢¤¤¤ä²Ã³²¼Ô¤Ë¤â¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤½¤Î¤É¤Á¤é¤Ë¤â¤Ê¤êÆÀ¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×¤È·Ù¹ð¤¹¤ë¡£
¸¶ºî¼Ô¤ÎÊ¡ÅÄ¤Þ¤¹¤ß¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖºÙÉô¤Ë¤Þ¤Ç¤³¤À¤ï¤Ã¤¿Ç÷ÎÏ¤Î±ÇÁü¤¬¡¢³Ø¹»¸½¾ì¤Çµ¯¤¤¿¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¶¸µ¤¤ò¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤³¤«¤éÁýÉý¤µ¤ì¤¿¼Ò²ñ¤Î¶¸µ¤¤ò¥ê¥¢¥ë¤ËÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È±Ç²è¤òÀä»¿¡£¡Ö¼ç¿Í¸ø¤¬¡¢¤¿¤Þ¤ê¤Ë¤¿¤Þ¤Ã¤¿ÅÜ¤ê¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤ë¥·¡¼¥ó¡¢°½Ìî¹ä¤µ¤ó¤Îµ´µ¤Ç÷¤ë±éµ»¤ÏÄ»È©¤â¤Î¤À¡£´ÑµÒ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Î129Ê¬¤À¤í¤¦¡×¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤ë¡£
¡Ø¤Ç¤Ã¤Á¤¢¤² ¡Á»¦¿Í¶µ»Õ¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿ÃË¡Ù¤Ï2025Ç¯6·î27Æü(¶â)¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«¡£
¢£¡Ø¤Ç¤Ã¤Á¤¢¤² ¡Á»¦¿Í¶µ»Õ¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿ÃË¡Ù
¸ø³«Æü¡§2025Ç¯6·î27Æü(¶â)Á´¹ñ¸ø³«
½Ð±é¼Ô¡§°½Ìî¹ä¡¢¼Æºé¥³¥¦¡¢µµÍüÏÂÌé¡¢ÂçÁÒ¹§Æó¡¢Ç÷ÅÄ¹§Ìé
¡¡¡¡¡¡¡¡ÌÚÂ¼Ê¸Çµ¡¢¸÷ÀÐ¸¦¡¢ËÌÂ¼°ìµ±¡¢¾®ÎÓ·°¡¡
´ÆÆÄ¡§»°ÃÓ¿ò»Ë
¸¶ºî¡§Ê¡ÅÄ¤Þ¤¹¤ß¡Ø¤Ç¤Ã¤Á¤¢¤² Ê¡²¬¡Ö»¦¿Í¶µ»Õ¡×»ö·ï¤Î¿¿Áê¡Ù(¿·Ä¬Ê¸¸Ë´©)
µÓËÜ¡§¿¹¥Ï¥ä¥·
À©ºî¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡§Åì±ÇÅìµþ»£±Æ½ê OLM¡¡
À©ºî¶¨ÎÏ¡§³Ú±Ç¼Ë¡¡
ÇÛµë¡§Åì±Ç
(C)2007 Ê¡ÅÄ¤Þ¤¹¤ß¡¿¿·Ä¬¼Ò¡¡(C)2025¡Ö¤Ç¤Ã¤Á¤¢¤²¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
¢¨µ»öÆâ¤Ë²Á³ÊÉ½¼¨¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢ÆÃ¤ËÃíµÅù¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£