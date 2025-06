キタンクラブのカプセルトイ「サンリオキャラクターズ ダンボールウォッチ」(1回500円(税込)/全5種)が2025年6月27日(金)より全国のカプセルトイ売り場で順次発売される。かわいくて実用的なカプセルアイテムを紹介する。かわいさと実用性を兼ね備えた置き時計シリーズに、大人気のサンリオキャラクターズたちが仲間入り。ダンボール箱にちょこんと入った姿はまるで「お届けもの」のよう。見ているだけで思わず頬がゆるんでしまいそう。

ダンボールに入ったキャラクターたちは360度どこから見ても楽しめる造形で、デスクや棚に置けば存在感抜群。また、ダンボール箱はオリジナルデザインで、各キャラクターの好きな食べ物や趣味をデザインに落とし込んでいる。時計は底面のボタンで「日付表示」や「秒表示」に切り替え可能。電池交換もできるので、お気に入りをずっと長く楽しめる。ラインナップは、ハローキティ、クロミ、マイメロディ、ポチャッコ、シナモロールの全5種。仕事中、勉強中に時間を見るたびほっこりしちゃいましょう。(C) 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L661236