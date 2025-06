『ちびまる子ちゃん』・『コジコジ』と、アクションスポーツフットウェア&アパレルブランドのVans(ヴァンズ)による初のコラボレートコレクション『Vans x MOMOKO SAKURA』が、7月4日(金)よりABC-MARTで発売される。『ちびまる子ちゃん』は、静岡県清水市(現・静岡県静岡市清水区)を舞台に、そこに暮らす一家・さくら家の次女である小学3年生のまる子(さくら ももこ)と、家族や友だちとの日常を、楽しく面白く、時に切なく描いた心温まる作品。1986年に『りぼん』(集英社)で連載を開始し、2021年に原作35周年を迎えた。原作コミックスは全18巻が発売中。発行部数は累計3500万部を突破(デジタル版を含む)、海外版はアジア各国、フランスでも出版。1990年からはテレビアニメ放送もスタートし、フジテレビ系列で毎週日曜日夕方6時より放送中。中華圏をはじめとする海外でも放送され、世界中の老若男女を魅了し、長きに亘り愛され続けている作品だ。

『コジコジ』は、さくらももこが描くファンタジー×ナンセンスギャグの決定版。舞台は ”人間を楽しませる” という使命を持ったキャラクターたちが住むメルヘンの国。年齢不詳・性別不詳の宇宙生命体コジコジと珍奇な仲間たちが繰り広げる日常を描いた作品だ。アニメは1997年に放送が開始され全101話のロングラン。社会風刺も盛り込んだアニメ独自のストーリーも多数。このたびの新しいコレクション『Vans x MOMOKO SAKURA』には、Vansを代表するアイコニックなモデルを「ちびまる子ちゃん」と「コジコジ」のキャラクターやモチーフでデザインしたシューズや、遊び心溢れるアパレル、アクセサリーがラインアップ。またキャンペーンビジュアルには、さくらももこ作品のファンであるモモコグミカンパニーを起用し、まる子、コジコジと共演するプレイフルなビジュアルが完成している。同コレクションのアイテムは、2025年6月27日(金)から7月6日(日)の期間、さくらももこの地元、静岡県清水市(現清水区)の「エスパルスドリームプラザ」で開催する「Vans x MOMOKO SAKURA POP UP STORE by ABC-MART」で先行販売をスタート。清水らしさを感じるオレンジカラーのバンダナもPOP UP STORE限定アイテムとして登場する。2025年7月4日(金)からは一般発売も開始し、Vans STORE各店、ABC-MART GRAND STAGE一部店舗、ABC-MART一部店舗、ABC-MART GRAND STAGE公式オンラインストアにて、同コレクションのアイテムが発売される。ぜひこの機会に、まる子やコジコジをおしゃれに纏ってみては。(C) さくらももこ (C) さくらプロダクション