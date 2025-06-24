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2021Ç¯:¹½£ÉÙÎÏÂµå¶æ³ÚÉô(Ãæ¹ñ)U-12 ´ÆÆÄ
2022Ç¯:¹½£¾ëÂµå¶æ³ÚÉô(Ãæ¹ñ)U-13 ´ÆÆÄ
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2025Ç¯¡Á2025Ç¯4·î:Ãæ¹ñÂåÉ½U-17 ¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á