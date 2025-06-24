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2011Ç¯:Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£°éÀ®¡¦ÉáµÚÉô ¥³¡¼¥Á

2012Ç¯¡Á2014Ç¯:Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¥¸¥å¥Ë¥¢ ¥³¡¼¥Á

2015Ç¯¡Á2017Ç¯Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¥¸¥å¥Ë¥¢¥æ¡¼¥¹ ¥³¡¼¥Á

2018Ç¯¡Á2019Ç¯:Æü¥Æ¥ì¡¦¥á¥Ë¡¼¥Ê(¸½Æü¥Æ¥ì¡¦Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¥á¥Ë¡¼¥Ê) ´ÆÆÄ

2020Ç¯:¹­½£ÉÙÎÏÂ­µå¶æ³ÚÉô(Ãæ¹ñ)U-11 ´ÆÆÄ

2021Ç¯:¹­½£ÉÙÎÏÂ­µå¶æ³ÚÉô(Ãæ¹ñ)U-12 ´ÆÆÄ

2022Ç¯:¹­½£¾ëÂ­µå¶æ³ÚÉô(Ãæ¹ñ)U-13 ´ÆÆÄ

2023Ç¯1·î¡Á2023Ç¯6·î:Éð´Á»°ÄÃÂ­µå¶æ³ÚÉô(Ãæ¹ñ)U-12 ´ÆÆÄ

2023Ç¯7·î¡Á2023Ç¯8·î:Éð´Á»°ÄÃÂ­µå¶æ³ÚÉô(Ãæ¹ñ)U-15 ´ÆÆÄ

2023Ç¯9·î¡Á2023Ç¯12·î:Éð´Á»°ÄÃÂ­µå¶æ³ÚÉô(Ãæ¹ñ)U-16 ´ÆÆÄ/U-17 ´ÆÆÄ

2024Ç¯:Ãæ¹ñÂåÉ½U-16 ¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á

2025Ç¯¡Á2025Ç¯4·î:Ãæ¹ñÂåÉ½U-17 ¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á