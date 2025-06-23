µÈÅÄ´ÆÆÄ¡Ö½©ÅÄ°ìÂÎ¤¬À¸¤ó¤À¥´¡¼¥ë¡×2Àï3È¯¤Î½©ÅÄMFº´Æ£Âç¼ù¡Ö¥´¡¼¥ë¤ò¾ï¤ËÁÀ¤¦°Õ»Ö¤Ï°ÊÁ°¤è¤ê¤â¶¯¤¤¡×
¡¡¥Ö¥é¥¦¥Ö¥ê¥Ã¥Ä½©ÅÄ¤Ï2021Ç¯¤Î½é¾º³Ê°Ê¹ß¡¢µÈÅÄ¸¬´ÆÆÄ¤Î¤â¤È¤ÇËá¤¾å¤²¤¿¡È·ø¼é¡É¤òÉð´ï¤ËJ2¤òÀÊ´¬¤·¤Æ¤¤¿¡£¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¼ºÅÀ¿ô¡Ö34¡×¤Ï¥ï¡¼¥¹¥È2°Ì¤Î¿ô»ú¡£½ç°Ì¤âº£Àá¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ»þÅÀ¤Ç15°Ì¤È¶ìÀï¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡´¬¤ÊÖ¤·¤ò´ü¤¹J2¸åÈ¾Àï¤Î½éÀï¤Ï¡¢¥Û¡¼¥à¤Ë¥â¥ó¥Æ¥Ç¥£¥ª»³·Á¤ò·Þ¤¨¤Æ¤Î¡È±ü±©ËÜÀï¡É¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÂÐ¤¹¤ë»³·Á¤Ï18Æü¤ËÅÏîµ¿¸´ÆÆÄ¤È¤Î·ÀÌó²ò½ü¤òÈ¯É½¤·¡¢¤³¤ì¤¬º´Æ£¿Ô»ÃÄê´ÆÆÄ¤Î½éÀï¡£4·î²¼½Ü¤«¤é¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿3¥Ð¥Ã¥¯¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢´·¤ì¿Æ¤·¤ó¤À¡Ø4-2-3-1¡ÙÉÛ¿Ø¤òºÎÍÑ¤·¤¿¡£½©ÅÄ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¥¹¥«¥¦¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎÉôÊ¬¤ÇÆñ¤·¤µ¤â¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤ï¤ì¤ë¤¬¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¤É¤ì¤À¤±¶¯µ¤¤Ë¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¤«¡£Áê¼ê¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¹½À®¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¶¯µ¤¤ò¤É¤ì¤À¤±½Ð¤»¤ë¤«¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥×¥ì¡¼»×¹Í¤òÊÑ¤¨¤º¤Ë¡¢¥Ö¥ì¤º¤Ë´Ó¤¤¤ÆÁê¼ê¤ò¾å²ó¤ë¡ÊµÈÅÄ´ÆÆÄ¡Ë¡×¤È½©ÅÄ¤Î¶¯¤ß¤ò¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ¤«¤é²¡¤·½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡ÖºÇ½é15Ê¬¤ÎÆÀÅÀ¤Ï¡¢ºÇ½é¤«¤é¥Õ¥ë¥¹¥í¥Ã¥È¥ë¤Çµ¤»ý¤Á¡¢¥×¥ì¡¼¤ò½Ð¤·ÀÚ¤ë¡×¤È¤¤¤¦µÈÅÄ´ÆÆÄ¤Î¸ÀÍÕÄÌ¤ê¡¢¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤ÎÎ®¤ì¤«¤é¾®¾¾Ï¡¤Î¥¯¥í¥¹¤Ëº´Æ£Âç¼ù¤¬Æ¬¤Ç¹ç¤ï¤»¡¢³«»Ï5Ê¬¤ÇÀèÀ©¤ËÀ®¸ù¤¹¤ë¡£µÈÅÄ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö½Ð¤·ÀÚ¤ë»ÑÀª¤ËÌ£Êý¤¬Ï¢º¿¤·¡¢È¿±þ¤·¡¢Ï¢¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¹¶¼é°ìÂÎ¡¢½©ÅÄ°ìÂÎ¤¬À¸¤ó¤À¥´¡¼¥ë¡×¤È¾Î¤¨¤¿¡£¤½¤ÎÄ¾¸å¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¡¢¸åÈ¾¤ËÆþ¤ê¥¨¡¼¥¹¾®¾¾¤Î¥´¡¼¥ë¤Ç¾¡¤Á±Û¤·¤¿¤¬¡¢½ªÈ×¤Î2¼ºÅÀ¤ÇÀË¤·¤¯¤âÇÔÀï¡£µÈÅÄ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥À¡¼¥Ó¡¼¤Ï³¹¤È³¹¡¢¿ÍÂÐ¿Í¡£¥Á¡¼¥à¤È¥Á¡¼¥à¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤³¤Î³¹¡¢¤³¤Î½©ÅÄ¤Ë½»¤ß¡¢À¸¤¤Æ¡¢Æü¾ï¤òÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÁ´¤Æ¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¡¢»³·Á¤È¤¤¤¦ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Á¡¼¥à¤Ë¾¡¤Á¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿°¤ò³ú¤ó¤À¡£
¡¡ÀèÀ©¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¡¢82Ê¬¤Þ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿º´Æ£¤Ï¡Ö¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢90Ê¬´Ö¤òÄÌ¤·¤Æ¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î·ä¤ÎÂ¿¤µ¤¬¸¶°ø¤Ç¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿Å¸³«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¼«¿È¤ÏÄ¾¶á2»î¹ç¤Ç3ÆÀÅÀ¤È¹¥Ä´¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Á°Àá¤ÎÂçÊ¬¥È¥ê¥Ë¡¼¥¿Àï¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤ÊÁÇÁá¤¤Æ°¤¤ÇDF¤ÎÁ°¤ËÆþ¤ê¹þ¤ó¤Ç¤Î¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿¡£¡Ö¹â¤µ¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤Ê¬¡Ê¢¨¿ÈÄ¹178cm¡Ë¡¢Áê¼ê¤ÎÁ°¤Ç¾¡Éé¤¹¤ë¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Á°Àá¤ÎÂçÊ¬Àï¤Ç¤¢¤¢¤¤¤Ã¤¿·Á¤Ç·è¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¼«¿®¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¥´¡¼¥ë¤ò¾ï¤ËÁÀ¤¦°Õ»Ö¤Ï°ÊÁ°¤è¤ê¤â¶¯¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¼«¿®¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡µÈÅÄ´ÆÆÄ¤¬¼¡Àá°Ê¹ß¤Î¾¡Íø¤Ë¸þ¤±¤Æ¶¯Ä´¤¹¤ë¤Î¤Ï¡Öº²ºÝ¡ÊµåºÝ¡Ë¤Î¾¡Éé¡×¤Ç¾¡¤Ä¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤Î¤¿¤á¤Î¡ÖÆü¾ï¡×¤À¡£Á°Àá¤Ïº´Æ£¤Î2ÆÀÅÀ¤Ç²áµî1¾¡¤È¶ì¼ê¤È¤·¤Æ¤¤¤¿ÂçÊ¬¤ò²¼¤·¡¢¾¡Íø¸å¤Ë¤ÏµÈÅÄ´ÆÆÄ¤«¤é¡Ö¸Â³¦ÆÍÇË¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤âÈô¤Ó½Ð¤·¤¿¡£¤½¤Î¸ÀÍÕ¤Î¿¿°Õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²þ¤á¤Æ¤³¤¦¸ì¤ë¡£
¡Ö¸Â³¦¤Ï¼«Ê¬¤Î¸Â¤é¤ì¤¿À¤³¦¡£¤½¤ì¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ò¶¯¤¯¡¢¶¯¤¯¡¢¶¯¤¯¿®¤¸¤ë¤³¤È¡£´êË¾¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡£¶¯¤¯¿®¤¸¤¿¼«Ê¬¤òÁ´¤Æ¤µ¤é¤±½Ð¤·¡¢¤½¤Î»ÑÀª¤¬Ì£Êý¤Î¿´¤òÆÍ¤Æ°¤«¤·¡¢Ï¢º¿¤·¡¢Á´ÎÏ¤À¤«¤é´¶Æ°¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡ÊµÈÅÄ´ÆÆÄ¡Ë¡×
¡¡¤½¤Î2ÆÀÅÀ¤Î³èÌö¤Ç¡Ö¸Â³¦ÆÍÇË¡×¤ò°ú¤½Ð¤·¤¿º´Æ£¤Ï¡ÖÂçÊ¬Àï¤Î½µ¤Ë¡Ø¸Â³¦ÆÍÇË¡Ù¤È¤¤¤¦¥ï¡¼¥É¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤Î¤¿¤á¡¢²ÈÂ²¤Î¤¿¤á¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¿Í¤Î¤¿¤á¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤È¡Ø¸Â³¦ÆÍÇË¡Ù¤ÎÎÎ°è¤Ë¹Ô¤±¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¡£¤½¤ì¤ÇÄÏ¤ó¤À¾¡Íø¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢º£¸å¤â·ÑÂ³¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£¡Öº²ºÝ¤äÀÚ¤êÂØ¤¨¤äÁöÎÏ¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Ïµ¤²¹¤â½ë¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È½©ÅÄ¤ÎÎÉ¤µ¤Ï½Ð¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ï¸¬¤µ¤ó¤¬µá¤á¤Æ¤¤¤ë°Ê¾å¤Î¤³¤È¤ò¤·¤Ê¤¤¤È¡¢¾å¤Ë¤Ï¹Ô¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÄË´¶¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤â´Þ¤á¤Æ¥Á¡¼¥àÁ´ÂÎ¤Ç¤½¤³¤òºÆÇ§¼±¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸«¿ø¤¨¤¿¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡á»°ÅçÂçÊå¡Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¥¥ó¥°ÊÔ½¸Éô¡Ë
¡¡´¬¤ÊÖ¤·¤ò´ü¤¹J2¸åÈ¾Àï¤Î½éÀï¤Ï¡¢¥Û¡¼¥à¤Ë¥â¥ó¥Æ¥Ç¥£¥ª»³·Á¤ò·Þ¤¨¤Æ¤Î¡È±ü±©ËÜÀï¡É¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÂÐ¤¹¤ë»³·Á¤Ï18Æü¤ËÅÏîµ¿¸´ÆÆÄ¤È¤Î·ÀÌó²ò½ü¤òÈ¯É½¤·¡¢¤³¤ì¤¬º´Æ£¿Ô»ÃÄê´ÆÆÄ¤Î½éÀï¡£4·î²¼½Ü¤«¤é¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿3¥Ð¥Ã¥¯¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢´·¤ì¿Æ¤·¤ó¤À¡Ø4-2-3-1¡ÙÉÛ¿Ø¤òºÎÍÑ¤·¤¿¡£½©ÅÄ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¥¹¥«¥¦¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎÉôÊ¬¤ÇÆñ¤·¤µ¤â¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤ï¤ì¤ë¤¬¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¤É¤ì¤À¤±¶¯µ¤¤Ë¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¤«¡£Áê¼ê¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¹½À®¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¶¯µ¤¤ò¤É¤ì¤À¤±½Ð¤»¤ë¤«¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥×¥ì¡¼»×¹Í¤òÊÑ¤¨¤º¤Ë¡¢¥Ö¥ì¤º¤Ë´Ó¤¤¤ÆÁê¼ê¤ò¾å²ó¤ë¡ÊµÈÅÄ´ÆÆÄ¡Ë¡×¤È½©ÅÄ¤Î¶¯¤ß¤ò¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ¤«¤é²¡¤·½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡ÀèÀ©¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¡¢82Ê¬¤Þ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿º´Æ£¤Ï¡Ö¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢90Ê¬´Ö¤òÄÌ¤·¤Æ¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î·ä¤ÎÂ¿¤µ¤¬¸¶°ø¤Ç¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿Å¸³«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¼«¿È¤ÏÄ¾¶á2»î¹ç¤Ç3ÆÀÅÀ¤È¹¥Ä´¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Á°Àá¤ÎÂçÊ¬¥È¥ê¥Ë¡¼¥¿Àï¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤ÊÁÇÁá¤¤Æ°¤¤ÇDF¤ÎÁ°¤ËÆþ¤ê¹þ¤ó¤Ç¤Î¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿¡£¡Ö¹â¤µ¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤Ê¬¡Ê¢¨¿ÈÄ¹178cm¡Ë¡¢Áê¼ê¤ÎÁ°¤Ç¾¡Éé¤¹¤ë¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Á°Àá¤ÎÂçÊ¬Àï¤Ç¤¢¤¢¤¤¤Ã¤¿·Á¤Ç·è¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¼«¿®¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¥´¡¼¥ë¤ò¾ï¤ËÁÀ¤¦°Õ»Ö¤Ï°ÊÁ°¤è¤ê¤â¶¯¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¼«¿®¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡µÈÅÄ´ÆÆÄ¤¬¼¡Àá°Ê¹ß¤Î¾¡Íø¤Ë¸þ¤±¤Æ¶¯Ä´¤¹¤ë¤Î¤Ï¡Öº²ºÝ¡ÊµåºÝ¡Ë¤Î¾¡Éé¡×¤Ç¾¡¤Ä¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤Î¤¿¤á¤Î¡ÖÆü¾ï¡×¤À¡£Á°Àá¤Ïº´Æ£¤Î2ÆÀÅÀ¤Ç²áµî1¾¡¤È¶ì¼ê¤È¤·¤Æ¤¤¤¿ÂçÊ¬¤ò²¼¤·¡¢¾¡Íø¸å¤Ë¤ÏµÈÅÄ´ÆÆÄ¤«¤é¡Ö¸Â³¦ÆÍÇË¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤âÈô¤Ó½Ð¤·¤¿¡£¤½¤Î¸ÀÍÕ¤Î¿¿°Õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²þ¤á¤Æ¤³¤¦¸ì¤ë¡£
¡Ö¸Â³¦¤Ï¼«Ê¬¤Î¸Â¤é¤ì¤¿À¤³¦¡£¤½¤ì¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ò¶¯¤¯¡¢¶¯¤¯¡¢¶¯¤¯¿®¤¸¤ë¤³¤È¡£´êË¾¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡£¶¯¤¯¿®¤¸¤¿¼«Ê¬¤òÁ´¤Æ¤µ¤é¤±½Ð¤·¡¢¤½¤Î»ÑÀª¤¬Ì£Êý¤Î¿´¤òÆÍ¤Æ°¤«¤·¡¢Ï¢º¿¤·¡¢Á´ÎÏ¤À¤«¤é´¶Æ°¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡ÊµÈÅÄ´ÆÆÄ¡Ë¡×
¡¡¤½¤Î2ÆÀÅÀ¤Î³èÌö¤Ç¡Ö¸Â³¦ÆÍÇË¡×¤ò°ú¤½Ð¤·¤¿º´Æ£¤Ï¡ÖÂçÊ¬Àï¤Î½µ¤Ë¡Ø¸Â³¦ÆÍÇË¡Ù¤È¤¤¤¦¥ï¡¼¥É¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤Î¤¿¤á¡¢²ÈÂ²¤Î¤¿¤á¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¿Í¤Î¤¿¤á¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤È¡Ø¸Â³¦ÆÍÇË¡Ù¤ÎÎÎ°è¤Ë¹Ô¤±¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¡£¤½¤ì¤ÇÄÏ¤ó¤À¾¡Íø¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢º£¸å¤â·ÑÂ³¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£¡Öº²ºÝ¤äÀÚ¤êÂØ¤¨¤äÁöÎÏ¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Ïµ¤²¹¤â½ë¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È½©ÅÄ¤ÎÎÉ¤µ¤Ï½Ð¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ï¸¬¤µ¤ó¤¬µá¤á¤Æ¤¤¤ë°Ê¾å¤Î¤³¤È¤ò¤·¤Ê¤¤¤È¡¢¾å¤Ë¤Ï¹Ô¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÄË´¶¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤â´Þ¤á¤Æ¥Á¡¼¥àÁ´ÂÎ¤Ç¤½¤³¤òºÆÇ§¼±¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸«¿ø¤¨¤¿¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡á»°ÅçÂçÊå¡Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¥¥ó¥°ÊÔ½¸Éô¡Ë