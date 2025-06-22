仙台vs甲府 スタメン発表
[6.22 J2第20節](ユアスタ)
※18:00開始
主審:中川愛斗
<出場メンバー>
[ベガルタ仙台]
先発
GK 33 林彰洋
DF 2 高田椋汰
DF 5 菅田真啓
DF 39 石尾陸登
DF 44 井上詩音
MF 8 武田英寿
MF 10 鎌田大夢
MF 25 真瀬拓海
MF 27 オナイウ情滋
FW 9 エロン
FW 47 荒木駿太
控え
GK 21 梅田陸空
DF 3 奥山政幸
DF 19 マテウス・モラエス
DF 42 石井隼太
MF 6 松井蓮之
MF 11 郷家友太
MF 24 名願斗哉
FW 48 中田有祐
FW 59 小林心
監督
森山佳郎
[ヴァンフォーレ甲府]
先発
GK 1 河田晃兵
DF 3 孫大河
DF 17 土屋巧
DF 40 エドゥアルド・マンシャ
MF 7 荒木翔
MF 10 鳥海芳樹
MF 14 田中雄大
MF 16 林田滉也
MF 24 佐藤恵介
MF 48 ヴァウ・ソアレス
FW 49 ネーミアス
控え
GK 97 東ジョン
DF 2 井上樹
DF 22 小出悠太
MF 6 小林岩魚
MF 8 中山陸
MF 20 遠藤光
FW 9 三平和司
FW 19 宮崎純真
FW 77 マテウス・レイリア
監督
大塚真司
※18:00開始
主審:中川愛斗
<出場メンバー>
[ベガルタ仙台]
先発
GK 33 林彰洋
DF 2 高田椋汰
DF 5 菅田真啓
DF 39 石尾陸登
DF 44 井上詩音
MF 8 武田英寿
MF 10 鎌田大夢
MF 25 真瀬拓海
MF 27 オナイウ情滋
FW 9 エロン
FW 47 荒木駿太
控え
GK 21 梅田陸空
DF 3 奥山政幸
DF 19 マテウス・モラエス
DF 42 石井隼太
MF 6 松井蓮之
MF 24 名願斗哉
FW 48 中田有祐
FW 59 小林心
監督
森山佳郎
[ヴァンフォーレ甲府]
先発
GK 1 河田晃兵
DF 3 孫大河
DF 17 土屋巧
DF 40 エドゥアルド・マンシャ
MF 7 荒木翔
MF 10 鳥海芳樹
MF 14 田中雄大
MF 16 林田滉也
MF 24 佐藤恵介
MF 48 ヴァウ・ソアレス
FW 49 ネーミアス
控え
GK 97 東ジョン
DF 2 井上樹
DF 22 小出悠太
MF 6 小林岩魚
MF 8 中山陸
MF 20 遠藤光
FW 9 三平和司
FW 19 宮崎純真
FW 77 マテウス・レイリア
監督
大塚真司