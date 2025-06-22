[6.22 J2第20節](ユアスタ)

※18:00開始

主審:中川愛斗

<出場メンバー>

[ベガルタ仙台]

先発

GK 33 林彰洋

DF 2 高田椋汰

DF 5 菅田真啓

DF 39 石尾陸登

DF 44 井上詩音

MF 8 武田英寿

MF 10 鎌田大夢

MF 25 真瀬拓海

MF 27 オナイウ情滋

FW 9 エロン

FW 47 荒木駿太

控え

GK 21 梅田陸空

DF 3 奥山政幸

DF 19 マテウス・モラエス

DF 42 石井隼太

MF 6 松井蓮之

MF 11 郷家友太

MF 24 名願斗哉

FW 48 中田有祐

FW 59 小林心

監督

森山佳郎

[ヴァンフォーレ甲府]

先発

GK 1 河田晃兵

DF 3 孫大河

DF 17 土屋巧

DF 40 エドゥアルド・マンシャ

MF 7 荒木翔

MF 10 鳥海芳樹

MF 14 田中雄大

MF 16 林田滉也

MF 24 佐藤恵介

MF 48 ヴァウ・ソアレス

FW 49 ネーミアス

控え

GK 97 東ジョン

DF 2 井上樹

DF 22 小出悠太

MF 6 小林岩魚

MF 8 中山陸

MF 20 遠藤光

FW 9 三平和司

FW 19 宮崎純真

FW 77 マテウス・レイリア

監督

大塚真司