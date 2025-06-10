¥®¥ã¥ëÁ¾º¬¡Ö¿Í´Ö¥É¥Ã¥¯¤ÎÈ½Äê¥ª¡¼¥ëA¡×¼«Ëý¤¹¤ë¤â¿´ÇÛ¤µ¤ì¤ë¡È±¿Æ°¿À·Ð¡É¤ª¤Ü¤Ä¤«¤Ê¤¤¥¹¥¥Ã¥×¡¢Áö¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤±¤º
¡¡Âç¿©¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥®¥ã¥ëÁ¾º¬¤¬¡¢6·î9ÆüÊüÁ÷¤Î¡ØÍµÈ¥¼¥ß¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¿Íµ¤¥³¡¼¥Ê¡¼¤Î¥°¥ë¥á¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸´ë²è¤Ç¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¸µÆüËÜÂåÉ½¡¦ÃæÀ¾±ÊÊå»á¡¢Î¦¾å¸µÆüËÜÂåÉ½¡¦ÄÍ¸¶Ä¾µ®»á¡¢¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¥¸¥ç¥¤¥Þ¥ó¡¦ÃÓÃ«ÏÂ»Ö¡Ê¤«¤º¤æ¤¡Ë¤È¡ÖÇúÀ¹¤ê¥Á¥ã¡¼¥Ï¥ó¡×¤ËÄ©Àï¤·¤¿¡£
¡¡¥³¡¼¥Ê¡¼Æâ¤Ç¥®¥ã¥ëÁ¾º¬¤Ï¡Ö¤³¤Ê¤¤¤À¡¢¿Í´Ö¥É¥Ã¥¯¹Ô¤Ã¤¿¤Î¡£¡Ê¸¡ºº¤ò¡ËÁ´Éô¤ä¤Ã¤¿¤Î¡£¥Þ¥¸¤Ç¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã·ò¹¯¡ª¡¡¤Ò¤È¤Ä¤â¤Ò¤Ã¤«¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¹ðÇò¡£»úËë¤Ç¤Ï¡¢¿Í´Ö¥É¥Ã¥¯¤Î·ë²Ì¤¬¡Ö¥ª¡¼¥ëAÈ½Äê¡×¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ö¤³¤ì¤Ë¤Ï¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÎÍµÈ¹°¹Ô¤µ¤ó¤â¡Ø¤¨¡Á¤Ã¡ª¡¡¤½¤¦¤Ê¤Î¡©¡¡ºÙË¦¤¬¶¯¤¤¤ó¤À¤Ê¡Ù¤È¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥®¥ã¥ëÁ¾º¬¤µ¤ó¤Ï2023Ç¯11·î¤ËÂè3»Ò¤ò½Ð»º¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ç¥¿±Ãæ¤ËÂÎ½Å¤¬Áý²Ã¡£½Ð±é¤·¤¿ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡Ø20kgÂÀ¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤À¤ä¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£ºÇ¶á¤Ï¥Í¥Ã¥È¤Ç¤âÂÀ¤Ã¤¿¤È¤«½ñ¤«¤ì¤ë¤«¤é¡¢¥«¥í¥ê¡¼¤òµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡X¤Ë¤Ï¡¢°ÊÁ°¤«¤é¡ÔÂç¿©¤¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤ë¤È¿ÈÂÎ¤¬¿´ÇÛ¤Ë¤Ê¤ë¡Õ¡Ô¤â¤¦Âç¿©¤¤¤Î¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤Ê¤¤Êý¤¬¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¡¡¸«¤Æ¤Æ¤â¿´ÇÛ¤Ë¤Ê¤ë¡Õ¤Ê¤É¥®¥ã¥ëÁ¾º¬¤ÎÂÎ¤òµ¤¸¯¤¦¥Ý¥¹¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢º£²ó¤ÎÈ¯¸À¤Ë°ì°Â¿´¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¤ÏÂ¿¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡Ö¤·¤«¤·¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÈÖÁÈÊüÁ÷¤ÎÁ°Æü¡¢6·î8Æü¤Ë¡Ø¥Ð¥Ê¥Ê¥Þ¥ó¤Î¤»¤Ã¤«¤¯¥°¥ë¥á!!¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ë¤â¡¢¥®¥ã¥ëÁ¾º¬¤µ¤ó¤Ï¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÔºòÇ¯¤Î°Ü½»´õË¾ÃÏ¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¡Õ¤È¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿·²ÇÏ¸©¤Ø¡¢ÃÏ¸µ¥°¥ë¥á¤òÃµ¤·¤ËË¬¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎºÝ¤Ë¸«¤»¤¿¡È±¿Æ°¿À·Ð¡É¤Ë¡¢¿´ÇÛ¤¹¤ëÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡ÈÖÁÈ¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤Ç¡¢¥®¥ã¥ëÁ¾º¬¤Ï¥«¥á¥é¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¥¹¥¥Ã¥×¤ò¤·¤Æ¤ß¤»¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¤ª¤Ü¤Ä¤«¤Ê¤¤Æ°¤¤Ê¤¬¤é¤â²¿¤È¤«¥¯¥ê¥¢¡£
¡¡¤·¤«¤·¤½¤Î¸å¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤ÆÁö¤ë¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢¥®¥ã¥ëÁ¾º¬¤ÏÁö¤ë»Ò¤É¤â¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤Î¤À¤¬¡¢Â¤¬±¿¤Ù¤º¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤±¤Ü¤ê¤Ë¤µ¤ì¤ë·Á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÍâÆü¤Î¡ØÍµÈ¥¼¥ß¡Ù¤Ç¤Ï¡Ö»ä¤â¤¸¤Ä¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤Ç¡¢Î¦¾å¡£ÃæÄ¹µ÷Î¥¡×¤È¡¢13ºÐÅö»þ¤Î¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤Ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡Ä¡Ä¡£
¡¡X¤Ë¤â¡Ô¥Ð¥Ê¥Ê¥Þ¥ó¤Î¤»¤Ã¤«¤¯¥°¥ë¥á¤Ç¡¡Áö¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¤Í¡¡ÂÎ¡Ä¥ä¥Ð¤¤¤ó¤Â¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡Õ¡ÔÊâ¤Êý¤â²¿¤«ÊÑ¡Ä Âç¾æÉ×¡©¡Õ¡Ô¥®¥ã¥ëÁ¾º¬Êâ¤Êý¤ªÁêËÐ¤µ¤ó¤ä¤ó¡Õ¤Ê¤É¤È¥Ý¥¹¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î¤Ò¤ÊÃÅ¤Ê¤É¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«µ¤¤Å¤«¤ì¤Ê¤¤¡È±¿Æ°¿À·Ð¡É¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ï¿´ÇÛ¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£