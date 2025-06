【USJ「スパイファミリー」オリジナルフード&グッズ】 6月30日 販売開始予定

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、アニメ「スパイファミリー」コラボのオリジナルフード&グッズ情報を公開した。販売開始予定日は6月30日。

「スパイファミリー」コラボグッズ

フードでは、パークのメインダイニング「パークサイド・グリル」に「SPY×FAMILY パークサイド・グリル・スペシャルセット ~ロイドのハンバーグ~」が登場する。また、ドリンクには「アーニャのわくわくピーチ・フローズンソーダ」とボンドをイメージした「ボンドのもふもふティーラテ」が登場する。

2つのドリンクは、パークオリジナルデザインのフォージャー家が描かれたコースターとのセットとなる。

(上)スペシャルドリンク&コースターセット(左:アーニャのわくわくピーチ・フローズンソーダ 右:ボンドのもふもふティーラテ)、(下)SPY×FAMILY パークサイド・グリル・スペシャルセット ~ロイドのハンバーグ~

さらに新作チュリトスには、「ステラ」をもらった際のアーニャの“えっへん!”な気分を表現したもの、「トニト」をもらったアーニャの“がーん!”な気分を表現したものの2種類が登場する。どちらのパターンも、アーニャをイメージしたダブルベリーがアクセントのチュリトスとなる。このほか、アイスサンデー「ボンドのアイスサンデー ~バニラ&チョコ~」が登場する。

グッズでは、ふわふわとしたボンドにアーニャが乗ったカチューシャが新登場する。またフォージャー家が描かれたパーカー、アーニャのぬいぐるみキーチェーン、そしてアーニャとボンドの「肩乗せマスコットキーチェーンセット」が登場する。

ベリーエレガント!! アーニャのステラ・チュリトス ~ストロベリー&ラズベリー味~

ノットエレガント・・・ アーニャのトニト・チュリトス ~ストロベリー&ラズベリー味~

ボンドのアイスサンデー ~バニラ&チョコ~

カチューシャ

パーカ

ぬいぐるみキーチェーン

肩乗せマスコットキーチェーンセット<2個>

SPY×FAMILY (C)遠藤達哉/集英社・SPY×FAMILY 製作委員会

TM & (C) Universal Studios & Amblin Entertainment

TM & (C) Universal Studios. All rights reserved.

(C) Universal Studios. All Rights Reserved.