¡ÚÂ®Êó¡Û¡Ö²¾Áõ¿ÈÊ¬ÁÜºº¡×¤ÇÁ´¹ñ½é¤ÎÅ¦È¯ ¡Ö°Ç¥Ð¥¤¥È¡×¤ÎÆÃ¼ìº¾µ½»ö·ï¡¡·Ù»ëÄ£
·Ù»ëÄ£¤Ï¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö°Ç¥Ð¥¤¥È¡×¤Î»ö·ï¤ÇÁÜºº°÷¤Î¿ÈÊ¬¤ò±£¤·¤ÆÈÈ¹Ô¥°¥ë¡¼¥×¤ÈÀÜ¿¨¤¹¤ë¡Ö²¾Áõ¿ÈÊ¬ÁÜºº¡×¤ò¹Ô¤¤¡¢Á´¹ñ¤Ç½é¤á¤ÆÅ¦È¯¤·¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢·Ù»ëÄ£¤Ïº£Ç¯5·î¡¢¼óÅÔ·÷¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö°Ç¥Ð¥¤¥È¡×¤ÎÆÃ¼ìº¾µ½»ö·ï¤ËÍí¤ß¡¢ÁÜºº°÷¤Î¿ÈÊ¬¤òÈëÆ¿¤·¤ÆÈÈ¹Ô¥°¥ë¡¼¥×¤ÈÀÜ¿¨¤¹¤ë¡Ö²¾Áõ¿ÈÊ¬ÁÜºº¡×¤ò¹Ô¤¤¡¢º¾µ½Ì¤¿ë¤Îµ¿¤¤¤ÇÍÆµ¿¼Ô1¿Í¤òÅ¦È¯¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
SNS¾å¤Ë¤¢¤Ã¤¿°Ç¥Ð¥¤¥È¤ÎÊç½¸¤ËÂÐ¤·¡¢·Ù»ëÄ£¤ÎÁÜºº°÷¤¬²Í¶õ¤Î¿ÈÊ¬¾Ú¤òÄó¼¨¤·±þÊç¤·¡¢ÁÜºº¤ò¿Ê¤á¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö²¾Áõ¿ÈÊ¬ÁÜºº¡×¤Ë¤è¤ëÅ¦È¯¤ÏÁ´¹ñ¤Ç½é¤á¤Æ¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»ëÄ£¤Ï¡Ö²¾Áõ¿ÈÊ¬ÁÜºº¡×¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÈÈ¹Ô¥°¥ë¡¼¥×Â¦¤ËÁÜºº¼êË¡¤òÃÎ¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤òËÉ¤¤¤À¤ê¡¢ÁÜºº°÷¤Î°ÂÁ´¤ò³ÎÊÝ¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤òÍýÍ³¤ËÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
·Ù»ëÄ£¤Ï¡Ö²¾Áõ¿ÈÊ¬ÁÜºº¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ù»¡Â¦¤«¤éÈÈ¹Ô¥°¥ë¡¼¥×¤ÈÀÜ¿¨¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Èï³²¤ËÁø¤¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿Èï³²¼Ô¤ä¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÈÈ¹Ô¤ÎÊýË¡¤ò»öÁ°¤ËÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢ÈÈºá¤ÎÌ¤Á³ËÉ»ß¤äÈÈ¿Í¤Î¸¡µó¤ÎÎ¾Êý¤Ç°ÕµÁ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£