¼¡´ü¡ÖiPhone 17 Air¡×¡¢²ÄÊÑ¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Ï¸«Á÷¤ê!?
¼¡´ü¡ÖiPhone 17¡¿17 Air¡×¤Ë¤Ï¡ÖProMotion¡Ê²ÄÊÑ¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥ì¡¼¥È¡Ë¡×¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤ÏÅëºÜ¤µ¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦±½¤¬Ãæ¹ñ¤«¤éÎ®¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ProMotion¤Ï2021Ç¯¤Ë¡ÖiPhone 13 Pro¡¿Pro Max¡×¤Ç½é¤á¤ÆÆ³Æþ¤µ¤ì¤¿¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Ç¡¢¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥ì¡¼¥È¤ò1¡Á120Hz¤Î´Ö¤Ç¼«Í³¤ËÊÑ¹¹¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¹¥à¡¼¥º¤ÊÉÁ¼Ì¤È¾ÃÈñÅÅÎÏ¤Îºï¸º¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼¡´üÄ¶Çö·¿¤ÎiPhone 17 Air¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ÎProMotion¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢Ãæ¹ñWeibo¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎFixed Focus Digital¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢iPhone 17¡¿17 Air¤ËÅëºÜ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡ÖÄÌ¾ï¤Î120Hz¶îÆ°¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢²ÄÊÑ¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥ì¡¼¥È¤ÎProMotion¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤½¤¦¡£
°ìÊý¤Ç¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¥í¥¹¡¦¥ä¥ó¥°»á¤Ï¡¢iPhone 17¤ÎÁ°¥â¥Ç¥ë¤ËLTPO¥Ñ¥Í¥ë¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤ë¤ÈÊó¹ð¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ProMotion¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤ÎºÎÍÑ¤ò¶¯¤¯¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï¤É¤Á¤é¤Î¾ðÊó¤¬Àµ³Î¤Ê¤Î¤«¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤Ç¤¤ì¤Ð¹âÀÇ½¤ÊProMotion¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
Source: Fixed Focus Digital¡¿Weibo via MacRumors