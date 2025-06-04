U¡¼20ÆüËÜÂåÉ½¡¢U¡¼20¥³¥ó¥´¶¦ÏÂ¹ñÂåÉ½Àï¤Î¥¹¥¿¥á¥óÈ¯É½¡ª¡¡¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡¦»Ô¸¶Íù²»¤ä10ÈÖ¡¦Âç´ØÍ§æÆ¤¬ÀèÈ¯½Ð¾ì
Âè51²ó¥â¡¼¥ê¥¹¥ì¥Ù¥í¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È
◼︎¥°¥ë¡¼¥×B¡¦Âè1Àá
²ñ¾ì¡§¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥Ñ¥ë¥»¥á¥¤¥ó¡Ê¥Õ¥é¥ó¥¹¡Ë¡¿2025Ç¯6·î4Æü¡Ê¿å¡Ë21¡§00¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ¢¨ÆüËÜ»þ´Ö
¡¡Âè51²ó¥â¡¼¥ê¥¹¥ì¥Ù¥í¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È ¥°¥ë¡¼¥×B¡¦Âè1Àá¤ÎU¡¼20¥³¥ó¥´¶¦ÏÂ¹ñÂåÉ½Àï¤ËÎ×¤àU¡¼20ÆüËÜÂåÉ½¤Î¥¹¥¿¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯À¤Âå¤ÎU¡¼20ÆüËÜÂåÉ½¤ÇÎ×¤ó¤Ç¤¤¤ëº£Âç²ñ¡£½éÀï¤Î¥¹¥¿¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤Ï¡¢¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤ÎDF»Ô¸¶Íù²»¡ÊRBÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã¡Ë¤ä10ÈÖ¤ÎMFÂç´ØÍ§æÆ¡ÊÀîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¡Ë¡¢¥È¥Ã¥×¤Ë¤ÏFW¿ÀÅÄÁÕ¿¿¡ÊÀîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¡Ë¤é¤¬ÀèÈ¯½Ð¾ì¡£GK¤Ï¹ÓÌÚÎ°°Î¡Ê¥¬¥ó¥ÐÂçºå¡Ë¤¬Ì³¤á¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡U¡¼20ÆüËÜÂåÉ½¥¹¥¿¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¤ª¤è¤Ó¹µ¤¨¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï²¼µ¤ÎÄÌ¤ê¡£
◼︎U¡¼20ÆüËÜÂåÉ½¡¡¥¹¥¿¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥á¥ó¥Ð¡¼
Í½ÁÛ¥Õ¥©¡¼¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡§4¡Ý2¡Ý3¡Ý1
¢§GK
23 ¹ÓÌÚÎ°°Î¡Ê¥¬¥ó¥ÐÂçºå¡Ë
¢§DF
2 ÇßÌÚÎç¡ÊFCº£¼£¡Ë
3 üâ¶¶¿Î¸Õ¡Ê¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¡Ë
5 »Ô¸¶Íù²»¡ÊRBÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã¡Ë¡ãcap.¡ä
15 ±öÀîºùÆ»¡ÊÎ®ÄÌ·ÐºÑÂç³Ø¡Ë
¢§MF
6 ¾®ÁÒ¹¬À®¡ÊË¡À¯Âç³Ø¡Ë
7 ÃæÀî°é¡ÊÎ®ÄÌ·ÐºÑÂç³Ø¡Ë
10 Âç´ØÍ§æÆ¡ÊÀîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¡Ë
11 Ê¿²ìÂç¶õ¡ÊµþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C.¡Ë
13 ÀÐ°æµ×·Ñ¡Ê¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì¡Ë
¢§FW
9 ¿ÀÅÄÁÕ¿¿¡ÊÀîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¡Ë
◼︎U¡¼20ÆüËÜÂåÉ½¡¡¹µ¤¨¥á¥ó¥Ð¡¼
¢§GK
1 ÃæÂ¼·½Í¤¡ÊÅìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¡Ë
12 ¥Ô¥µ¥Î¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¹¬ÅßËÙÈø¡ÊÌ¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹¡Ë
¢§DF
19 ÅÚ²°Ý¥Âç¡ÊÀîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¡Ë
16 º´Æ£³¤¹¨¡Ê¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¡Ë
18 ÉÛ»Ü¹î¿¿¡ÊÃÞÇÈÂç³Ø¡Ë
24 ¿¹ÁÔ°ìÏ¯¡ÊÌ¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹¡Ë
4 ÂçÀîÍ¤¸è¡Ê¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¥æ¡¼¥¹¡Ë
¢§MF
22 ÀÐÅÏ¥Í¥ë¥½¥ó¡Ê¤¤¤ï¤FC¡Ë
21 ²£»³Ì´¼ù¡ÊFCº£¼£¡Ë
25 À¾¸¶¸»¼ù¡ÊÀ¶¿å¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹¡Ë
¢§FW
14 Æ»ÏÆË¡Ê¥Ù¥Õ¥§¥ì¥ó¡¿¥Ù¥ë¥®¡¼¡Ë
17 °æ¾å°¦Îü¡Ê¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¡Ë
20 ¹â²¬Îâñ¥¡Ê¥µ¥¦¥µ¥ó¥×¥È¥ó¡¿¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡Ë