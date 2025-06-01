Æü´Ú´Ø·¸¤ÏÊø²õ¤¹¤ë¡©¥Ý¥¹¥È²ü¸·¥·¥ç¥Ã¥¯¤Î¡Ö´Ú¹ñÂçÅýÎÎÁª¡×¡¢ÀìÌç²È¤¬ÆÉ¤ß²ò¤¯
´Ú¹ñ¤ÎÂçÅýÎÎÁªµó¤¬6·î3Æü¤Ë¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤ë¡£2024Ç¯12·î¤ËÁ°¿¨¤ì¤Ê¤¯Èó¾ï²ü¸·¤òÀëÉÛ¤·²ü¸··³¤¬Ãæ±ûÁªµó´ÉÍý°Ñ°÷²ñ¤Ë¿¯Æþ¤·¤¿¤Î¤Ï·ûË¡°ãÈ¿¤À¤È¤·¤Æ¡¢Õú¼â±Ù¡Ê¥æ¥ó¡¦¥½¥ó¥Ë¥ç¥ë¡ËÁ°ÂçÅýÎÎ¤¬·ûË¡ºÛÈ½½ê¤Ë¤è¤ê2025Ç¯4·î¤ËÈíÌÈ¤µ¤ì¡¢¼º¿¦¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¤¿¤â¤Î¤À¡£
¼¡´üÂçÅýÎÎ¤ÈÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢2022Ç¯¤ÎÁªµó¤ÇÕú¼â±Ù¤ËÌó26ËüÉ¼º¹¤ÇÉé¤±¤¿¡Ö¶¦¤ËÌ±¼çÅÞ¡×¤ÎÍûºßÌÀ¡Ê¥¤¡¦¥¸¥§¥ß¥ç¥ó¡Ë¸õÊä¤À¡£²áµî¤Ë²á·ã¤ÊÈ¯¸À¤Ç¡Ö´Ú¹ñ¤Î¥È¥é¥ó¥×¡×¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤¿¿ÍÊª¤À¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢´Ú¹ñ¿Í¤Î¶Ë±¦·Ï¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¤Ê¤É¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡ÖÕú¼â±Ù¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢Æü´Ú´Ø·¸¤ÏÊø²õ¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¼çÄ¥¤â»¶¸«¤µ¤ì¤ë¡£
ËÜÅö¤Ë´Ú¹ñ¤ÎÀ¯¸¢¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤é¡¢Æü´Ú´Ø·¸¤Ï¡ÖÊø²õ¤¹¤ë¡×¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¿À¸ÍÂç³ØÂç³Ø±¡¹ñºÝ¶¨ÎÏ¸¦µæ²Ê¶µ¼ø¤ÎÌÚÂ¼´´¤µ¤ó¤È¡¢¥½¥¦¥ëºß½»¤Ç¡Ø¥³¥ê¥¢¡¦¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¡ÙÊÔ½¸Ä¹¤Î½ùÂæ¶µ¤µ¤ó¤Ë¡¢ÆüËÜ¤È´Ú¹ñ¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»ëÅÀ¤«¤éÊ¹¤¤¤¿¡£¡ÊÊ¹¤¼ê¡¦ËÑ½çÍü¡Ë
¡üÆÍÁ³¤ÎÈó¾ï²ü¸·¤ÎÈ¯Ã¼¤Ï¡ÖÊ¬³äÀ¯ÉÜ¡×¤Ë¤è¤ë¥¸¥ì¥ó¥Þ
2024Ç¯12·î3Æü¤«¤é4Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢ÕúÂçÅýÎÎ¡ÊÅö»þ¡Ë¤ÏÆÍÇ¡¡¢Èó¾ï²ü¸·¤òÀëÉÛ¤·¤¿¡£
ÆâÍÆ¤È¤·¤Æ¤Ï
¡¦Â¾ÅÞ¤¬Â¿¿ôÇÉ¤òÀê¤á¤ë¹ñ²ñ¤¬´Ú¹ñ¤Î¹ñ²ÈËÜ¼Áµ¡Ç½¤òÔÌÂ»¤·¡¢Âç´ÚÌ±¹ñ¤òËãÌôÅ·¹ñ¡¢Ì±À¸¼£°Â¤Î¶²¹²¾õÂÖ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¡Ö·ûË¡¤ÈË¡¤Ë¤è¤êÀµÅö¤Ê¹ñ²Èµ¡´Ø¤ò³ÉÍð¤µ¤»¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢ÆâÍð¤ò´ë¤Æ¤ëÌÀÇò¤ÊÈ¿¹ñ²È¹Ô°Ù¡×¤Ç¤¢¤ë
¡¦ËÌÄ«Á¯¤Ë¤è¤ë¶¦»ºÀªÎÏ¡¢ÌîÅÞ¤Ë¤è¤ëÈ¿¹ñ²ÈÀªÎÏ¤«¤é´Ú¹ñ¤È¹ñÌ±¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤ËÈó¾ï²ü¸·¤òÀëÉÛ¤¹¤ë
¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Ë¤ª¤¤¤Æ°ìÀÚ¤Îº¬µò¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë
¡¦¹ñ²ñ¤«¤é»ÔÌ±¥ì¥Ù¥ë¤Þ¤Ç¡¢½¸²ñ¡¢¥Ç¥â¤È¤¤¤Ã¤¿À¯¼£³èÆ°¤Î°ìÀÚ¤ò¶Ø¤¸¤ë ¡¦¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤È½ÐÈÇ¤Ï²ü¸·»ÊÎáÉô¤Ë¤è¤Ã¤ÆÅýÀ©¤µ¤ì¤ë
¤Ê¤É¡¢¤½¤ÎÆâÍÆ¤¬¤«¤Ä¤Æ¤ÎÆÈºÛÀ¯¸¢¤ò¤Û¤¦¤Õ¤Ä¤µ¤»¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢Â¿¤¯¤Î»ÔÌ±¤¬·Ù»¡¤Ë¤è¤êÉõº¿¤µ¤ì¤¿¹ñ²ñÁ°¤ËµÍ¤á¤«¤±¡¢Ì±¼ç¼çµÁ¤ò²õ¤¹¤Ê¤ÈÀ¼¤ò¾å¤²¤¿¡£
¹ñ²ñµÄ°÷¤¿¤Á¤â¤¹¤°¤ËÆ°¤¡¢²ü¸·Àë¸À¤ÎÌó4»þ´Ö¸å¤Ë¤Ï½ÐÀÊ¤·¤¿190¿Í¤ÎµÄ°÷¡ÊÄê¿ô300¡Ë¤ÎÁ´°÷¤¬¡¢²ü¸·Îá¤Î²ò½ü¤ò²Ä·è¤·¤¿¡£¤³¤ÎÃæ¤Ë¤ÏÍ¿ÅÞµÄ°÷¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£´Ú¹ñ¤Î·ûË¡¤Ç¤Ï¡¢¹ñ²ñµÄ°÷¤Î²áÈ¾¿ô¤¬²Ä·è¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢²ü¸·¤ò²ò½ü¤·¤Ê¤¤¤È¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤â¤½¤â¤Ê¤¼Õú¼â±Ù¤Ï¡¢Ë½µó¤È¤·¤«»×¤¨¤Ê¤¤²ü¸·¤òÀë¸À¤·¤¿¤Î¤«¡£ÌÚÂ¼¤µ¤ó¤Ï¡¢ÕúÀ¯¸¢¤¬Í¿ÅÞ¤ÈµÄ²ñÂ¿¿ôÅÞ¤¬°Û¤Ê¤ë¡ÖÊ¬³äÀ¯ÉÜ¡×¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤¢¤ë¤È¸ì¤ë¡£
¡ÖÂçÅýÎÎ½¢Ç¤¤Î¤È¤¤«¤éÕúÀ¯¸¢¤Ï¡¢°ì´Ó¤·¤Æ°µÅÝÅª¤Ê¾¯¿ôÍ¿ÅÞ¤Ç¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¼Ò²ñ¤Î¥¤¥Ç¥ª¥í¥®¡¼ÅªÊ¬ÃÇ¤¬¿Ê¤àÃæ¡¢ÍûºßÌÀ¤ËÎ¨¤¤¤é¤ì¤ëÌîÅÞ¤Ï¡¢ÂçÅýÎÎ¤ÎÀ¯ºö±¿±Ä¤ËÈó¶¨ÎÏÅª¤Ç¡¢·ë²Ì¤È¤·¤ÆÕú¼â±Ù¤ÎÀ¯ºö±¿±Ä¤Ï¹Ô¤µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Õú¼â±Ù¤Ï¤³¤Î¾õ¶·¤ò¡ØËÌÄ«Á¯¤äÃæ¹ñ¤¬ÇØ¸å¤Ç°Õ¿Þ¤ò°ú¤¤¤Æ¡¢´Ú¹ñ¼Ò²ñ¤ò°·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦°ìÉô¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¤é¤Ê¤É¤¬¼çÄ¥¤¹¤ë±¢ËÅÏÀ¤ÇÍý²ò¤·¡¢¤½¤ì¤òÂÇÇË¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë²ü¸·Îá¤òÀëÉÛ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Õú¼â±Ù¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡¢¼«Ê¬¤¬¤É¤ì¤À¤±ÁÊ¤¨¤Æ¤âÀ¤ÏÀ¤¬ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢Ã¯¤«¤¬ÇØ¸å¤ÇÀ¤ÏÀ¤òÁà½Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¡¢¤È¹Í¤¨¤¿¤«¤é¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Æ±¤¸¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ï¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð¥È¥é¥ó¥×¤¬¡Ø¥Ç¥£¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥È¡Ù¤Ë¼Ò²ñ¤¬¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¼çÄ¥¤¹¤ëÎã¤Ç¤â¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤¢¤ï¤»¤ÆÕú¼â±Ù¤Ï¼«¤é¤Î°Õ¸«¤ËÈ¿¤¹¤ë¿Í¡¹¤ò¼«¤é±ó¤¶¤±¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢¼þ°Ï¤Ë¥¤¥¨¥¹¥Þ¥ó¤·¤«»Ä¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤âÂç¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¶ì¶¤Ë´Ù¤Ã¤¿¿Í´Ö¤¬±¢ËÅÏÀ¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Æ¡¢¼«¤é¤Î¶ì¶¤ò¡Ø¹çÍý²½¡Ù¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÃ¯¤Ë¤Ç¤â¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡ü¡Ö´Ú¹ñ¤Î¼ãÇ¯ÃËÀ¤¬±¦·¹²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥Ç¡¼¥¿¤Ï¤Ê¤¤
½ù¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2024Ç¯11·î¤Ë¤ÏÕúÀ¯¸¢¤Î»Ù»ýÎ¨¤Ï10¥Ñ¡¼¥»¥ó¥ÈÂæ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð2022Ç¯8·î¡¢¹ë±«¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥½¥¦¥ë»ÔÆâ¤ÎÈ¾ÃÏ²¼½»µï¤¬¿»¿å¤·¡¢½»¤ó¤Ç¤¤¤¿²ÈÂ²¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤âÄê»þ¤ÇÂà¼Ò¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¶¦´¶Ç½ÎÏ¤ä°Õ»×ÁÂÄÌÇ½ÎÏ¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿»ØÅ¦¤ÏÀä¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ºÊ¤Î¶â·ú´õ¡Ê¥¥à¡¦¥´¥Ë¡Ë»á¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¤Þ¤¿¡¢³ô²ÁÁàºî¤Ø¤Î²ÃÃ´¤ä¡¢¥Ç¥£¥ª¡¼¥ë¤Î¥Ð¥Ã¥°¤òÏÅÏ¨¤Ç¼õ¤±¼è¤ë¤Ê¤É¡¢¿ô¡¹¤Îµ¿ÏÇ¤¬»ý¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤·¤Æ24Ç¯4·î¤ÎÁíÁªµó¤ÇÂçÇÔ¤¹¤ë¡£Õú¼â±Ù¤Ï»ÔÌ±¤«¤é¸«Êü¤µ¤ì¡¢ÌîÅÞ¤«¤é¹¶·â¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢À¥¸ÍºÝ¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿ÌÌ¤¬¤¢¤ë¤È¤ß¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ó¤ÊÕú¼â±Ù¤¬Á°²ó¿É¤¯¤âÅöÁª¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Ê¸ºßÆÒ¡Ê¥à¥ó¡¦¥¸¥§¥¤¥ó¡ËÀ¯¸¢¤Ø¤ÎÉÔËþ¤â²Ã¤¨¤Æ¡¢È¿¥Õ¥§¥ß¥Ë¥º¥à¤Ç±¦·¹²½·¹¸þ¤Î¶¯¤¤¡¢¼ãÇ¯ÃËÀÁØ¤ÎÂ¸ºß¤¬Âç¤¤¤¤È¤¤¤¦À¼¤¬¤¢¤ë¡£
¤¿¤·¤«¤ËÕú¼â±Ù¤ÏÁªµó¸øÌó¤Ç¡¢¥¸¥§¥ó¥À¡¼Ê¿Åù¤äÀË½ÎÏÈï³²¼Ô»Ù±ç¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤¤¿½÷À²ÈÂ²Éô¤ÎÇÑ»ß¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¿¡£¤Þ¤¿Õú¼â±Ù¤Î¹´Â«Îá¾õ¤¬È¯ÉÛ¤µ¤ì¤¿1·î19Æü¡¢¹³µÄ¤Î¤¿¤á¤Ë¥½¥¦¥ëÀ¾ÉôÃÏÊýºÛÈ½½ê¤Ë¿¯Æþ¤·¤¿Õú»Ù»ý¼Ô¤Ï20¡Á30ÂåÃËÀ¤¬Ãæ¿´¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Ë¸þ¤±¤ÆÕú»Ù»ý¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¿´Ú¹ñ¿Í¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¤â20Âå¤È30Âå¤ÎÃËÀ¤À¤Ã¤¿¡£
½ù¤µ¤ó¤ËÊ¹¤¯¤È¡Ö´Ú¹ñ¿Í¤Î20ÂåÃËÀ¤ÎÆÃÄ§¤È¤·¤Æ¡¢¤¿¤·¤«¤ËÈ¿¥Õ¥§¥ß¥Ë¥º¥à¤È¶Ë±¦¤¬µó¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·Èà¤é¤¬¶Ë±¦¤È¤¤¤¦Åý·×¡¦À¤ÏÀÄ´ºº¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö20ÂåÃËÀ¤¬¶Ë±¦¤À¤È¤¤¤¦¥Ç¡¼¥¿¤Ï¡¢¼Â¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤É¤³¤Ë¤âÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤¤¤ï¤Ð¡¢ºî¤é¤ì¤¿¥¤¥á¡¼¥¸¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£1·î19Æü¤ÎºÛÈ½½ê¤ò½±·â¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¿¤·¤«¤Ë¼ãÇ¯ÃËÀ¤¬Ãæ¿´¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢»þ´Ö¤¬¿¼Ìë¤Î3»þ¤Ç¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î»þ´Ö¤Ë²á·ã¤Ê¹ÔÆ°¤ò¤È¤ì¤ë¹âÎð¼Ô¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¡¢È¿¥Õ¥§¥ß¥Ë¥º¥à·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï»ö¼Â¤Ç¤¹¡£º£²ó¤ÎÁªµó¤ËÎ©¸õÊä¤·¤Æ¤¤¤ëÍû½Ó¼â¡Ê¥¤¡¦¥¸¥å¥ó¥½¥¯¡Ë¤È¤¤¤¦1985Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Î¸õÊä¼Ô¤Î¸øÌó¤Ë¡¢¤ä¤Ï¤ê½÷À²ÈÂ²ÉôÇÑ»ß¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿Æ¤ÏÀ²ñ¤Ç¤Î½÷ÀÊÎ»ëÈ¯¸À¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ó¤ÊÈà¤ò20ÂåÃËÀ¤Î4³ä°Ê¾å¤¬»Ø¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡¢À¤ÏÀÄ´ºº¤Î·ë²Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢ÂçÅýÎÎ¤Î¸¢¸Â½Ì¾®¤ä²Ê³Ø¼ÔÍ¥¶ø¤Ê¤É¤òÁÊ¤¨¤ëÍû½Ó¼â¤Ï¡¢¶Ë±¦»×ÁÛ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£´Ú¹ñ¼ãÇ¯ÃËÀ¤Î¥¢¥ó¥Á¥Õ¥§¥ß¥Ë¥º¥à¤¬¡¢¥¤¥³¡¼¥ë±¦·¹²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë·ë¤ÓÉÕ¤¯µÒ´ÑÅª¤Ê¥Ç¡¼¥¿¤ÏÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×
¡üË¡Åª¤Ê²ò¼á¤¬ÍÉ¤ìÆ°¤¯¼Ò²ñ
¤³¤ì¤Þ¤Ç´Ú¹ñ¤Ç¤ÏÀ¯¸¢¤ÎÊÑ¤ï¤êÌÜ¤Î¤¿¤Ó¤ËÁ°À¯¸¢¤ÎÉåÇÔ¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¡¢¤Þ¤¿ÃËÀ¤È½÷À¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÁØ¤¬·ã¤·¤¯ÂÐÎ©¤·¤Æ¤¤¿¡£¤Ê¤¼ÉåÇÔ¤¬µ¯¤¤ë¤Î¤«¡£¤½¤·¤Æ¼Ò²ñ¤ÎÂÐÎ©¤äÊ¬ÃÇ¤¬¸²ºß²½¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¡£
ÌÚÂ¼¤µ¤ó¤ËÌä¤¦¤È¡¢´Ú¹ñ¼Ò²ñ¤ÎÊ¬ÃÇ¤Ï¸ÇÄê²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢¸²ºß²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Åú¤¨¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡ÖÉåÇÔ¤ä¸¢ÎÏ¤ÎË½Áö¤¬µ¯¤³¤ë¤Î¤Ï¡¢Ã¼Åª¤Ë¸À¤¦¤ÈÂçÅýÎÎ¤Î¸¢ÎÏ¤¬Âç¤¤¹¤®¤ë¤«¤é¤Ç¤¢¤ê¡¢Ë¡Åª¤Ê²ò¼á¤¬ÍÉ¤ìÆ°¤¯¤Î¤Ç¡¢Á°À¯¸¢¤Ç¤Ïµö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¹Ô°Ù¤¬¤¢¤È¤Ë¤Ï°ãË¡¹Ô°Ù¤È¤·¤ÆÇ§Äê¤µ¤ì¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£´Ú¹ñ¤Ï¡Ø»ÊË¡¾Ã¶Ë¼çµÁ¡Ù¤ÎÆüËÜ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ë²áµî¤ÎÈ½Îã¤ò½ñ¤´¹¤¨¤Æ¤¤¤¯Åµ·¿Åª¤Ê¡Ø»ÊË¡ÀÑ¶Ë¼çµÁ¡Ù¤ÎË¡Ê¸²½¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤ÏÅÁÅýÊ¸²½Åù¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿¢Ì±ÃÏ»ÙÇÛ¤ÈÌ±¼ç²½¤Î·ë²Ì¤Ç¤¹¡£
¿¢Ì±ÃÏ»ÙÇÛ¤È¸¢°Ò¼çµÁÀ¯¸¢¤ò·Ð¸³¤·¤¿´Ú¹ñ¤Ç¤Ï¡¢²áµî¤ÎÈ½Îã¤ò°ú¤·Ñ¤°¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¯¡¢·«¤êÊÖ¤·¡¢Ë¡¤ÎÁÌµÚ¤äÈ½Îã¤ÎÂçÉý¤ÊÊÑ¹¹¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÀÑ¶ËÅª¤ÊË¡Åª²ò¼á¤Î²þÊÔ¤¬¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤´Íý²ò¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤¦¤·¤ÆË¡Åª²ò¼á¤¬ÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤½¤ÎÊÑ¹¹¤Ë¤è¤êÀ¯Å¨¤òÄÉ¤¤Íî¤È¤¹¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¡¢ÉÔ°ÂÄê¤µ¤Ï¥À¥¤¥Ê¥ß¥º¥à¤ÎÎ¢ÊÖ¤·¤À¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¤ÏÀ©ÅÙ¤ÈÎò»ËÅªÇØ·Ê¤Î»ºÊª¤Ç¤¹¡×
¡Ö¤Þ¤¿¡¢´Ú¹ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡ØÊ¬ÃÇ¤¬¸²ºß²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦¤Î¤È¡¢¡ØÊ¬ÃÇ¤¬¶ËÃ¼²½¤·¡¢¸ÇÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢âºÉðîë¡Ê¥Î¡¦¥à¥Ò¥ç¥ó¡Ë¤äËÑÜÝØª¡Ê¥Ñ¥¯¡¦¥¯¥Í¡Ë¤¬ÃÆ³¯¤µ¤ì¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¡¢À¤ÏÀ¤¬°ìÊý¤ËÂç¤¤¯¿¶¤ì¡¢âºÉðîë¤Î¾ì¹ç¤Ë¤ÏÃÆ³¯È¿ÂÐ¡¢ËÑÜÝØª¤Î¾ì¹ç¤Ë¤ÏÃÆ³¯»¿À®¤Ç¡¢À¤ÏÀ¤¬¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢À¯¼£¤¬Âç¤¤¯Æ°¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¸½ºß¤Î¾õ¶·¤Ï¡¢ÁÐÊý¤Î»Ù»ýÁØ¤¬¸ÇÄê²½¤·¡¢¤µ¤é¤Ëº¸Ã¼¤È±¦Ã¼¤Ë¤Þ¤È¤Þ¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢ÊÝ¼é¡¦¿ÊÊâÎ¾À¯ÅÞÆâÉô¤Î¼çÆ³¸¢¤â¡¢±¦Ã¼¤Èº¸Ã¼¤Î¿Í¡¹¤¬°®¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢ÂçÅýÎÎÁªµó¤ËÎ©¸õÊä¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¤Þ¤º³ÆÅÞ¤ÎÍ½È÷Áªµó¤ò¾¡¤¿¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢³ÆÀ¯ÅÞ¤Î»Ù»ýÁØ¤¬º¸Ã¼¡¢±¦Ã¼¤ËÊÐ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ÅÞÆâÁªµó¤Çº¸Ã¼¡¢±¦Ã¼¤Î¸õÊä¼Ô¤¬Î©¤Ä¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢Î¾¼Ô¤ÎÏÃ¤·¹ç¤¤¤ÏÉÔ²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
º£¤Î´Ú¹ñ¤Î¾õ¶·¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£¡Øº¸±¦Î¾ÇÉ¤¬ÂÐÎ©¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦¤Î¤È¡¢¡Ø¼Ò²ñ¤¬º¸±¦¤ËÎ¾¶Ë²½¤µ¤ì¡¢Ê¬ÃÇ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÂÐÏÃ¤¹¤éº¤Æñ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯°Û¤Ê¤ë¸½¾Ý¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¥¢¥ó¥Á¥Õ¥§¥ß¥Ë¥º¥à¤Ë¤è¤ë¥Ð¥Ã¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤¬¡¢´Ú¹ñ¤Î¼ãÇ¯ÁØ¤ÎÅêÉ¼¹ÔÆ°¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¿¤³¤È¤Ï»ö¼Â¤Ç¤¹¤¬¡¢·ë²Ì¡¢20Âå¤È30Âå¤ÎÉ¼¤Ï¡¢ÃËÀ¤¬ÊÝ¼é½÷À¤¬¿ÊÊâ¤ÈÆóÊ¬¤µ¤ì¤¿·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ø¤É¤Á¤é¤«¤¬ÌÀÎÆ¤ËÆÀ¤ò¤·¤¿¡Ù¤È¤Ï¸À¤¤Æñ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¡Ø¥¢¥ó¥Á¥Õ¥§¥ß¥Ë¥º¥à¤Ë¤è¤êÀ¤ÏÀ¤ÎÊ¬ÃÇ¤¬¼ãÇ¯ÁØ¤Ë¤Þ¤Ç¿»Æ©¤·¤¿¡Ù¤È¤¤¤¦ÅÀ¤ò½Å»ë¤¹¤Ù¤¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡üº¸ÇÉ¸õÊä¤¬¤É¤ì¤À¤±É¼¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Î¤«
ÍûºßÌÀ¤Ë²Ã¤¨¡¢Õú¼â±Ù¤¬½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ê¸½ºß¤ÏÎ¥ÅÞ¡Ë¡Ö¹ñÌ±¤ÎÎÏ¡×¤«¤é¤Ï¶âÊ¸Þ¬¡Ê¥¥à¡¦¥à¥ó¥¹¡Ë¸õÊä¤È¡¢¸µ¡Ö¹ñÌ±¤ÎÎÏ¡×½êÂ°¤Ç¥Ï¡¼¥Ð¡¼¥ÉÂç³Ø¤òÂ´¶È¤·¤¿Íû½Ó¼â¸õÊä¤¬¡¢¾å°ÌÉ¼¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¯ºö¤ä¸øÌó¤ò·Ç¤²¡¢²¿¤¬ÁèÅÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Öº£²ó¤ÎÂçÅýÎÎÁªµó¤Ï¡¢¸õÊä¼Ô¤¬¤¤¤º¤ì¤â¥Ý¥Ô¥å¥ê¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê¿ÍÊª¤Ç¤¢¤ê¡¢¶ñÂÎÅª¤ÊÀ¯ºöÅªÏÀÁè¤¬Àï¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¡£¤â¤Ã¤È¤âµÄÏÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Õú¼â±Ù¤Î²ü¸·ÎáÀëÉÛ¤ò¤É¤¦¹Í¤¨¤ë¤«¤Ç¤¢¤ê¡¢¼¡¤ËÍûºßÌÀ¤òÃæ¿´¤È¤¹¤ëÌîÅÞ¤ÎÀ¯¼£»ÑÀª¤ò¤É¤¦¸«¤ë¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÍûºßÌÀ¤È¶âÊ¸Þ¬¤ÏÁ°¼Ô¤¬Ê¬ÇÛ½Å»ë¡¢¸å¼Ô¤¬·ÐºÑÀ®Ä¹½Å»ë¤È¤¤¤¦°ã¤¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê·ÐºÑÀ¯ºö¤Î¥°¥é¥ó¥É¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÏÎ¾¼Ô¤È¤â¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÍûºßÌÀ¤Ï¿ÊÊâÇÉ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¿¤È¤¨¤ÐÊ¸ºßÆÒ¤äâºÉðîë¤Î¤è¤¦¤ËËÌÄ«Á¯¤È¤ÎÂÐÏÃ¤Î¼Â¸½¤ò³°¸òÀ¯ºö¤Î¼´¤Ëµó¤²¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤¢¤¨¤ÆÁèÅÀ¤é¤·¤¤ÁèÅÀ¤ò¤¢¤²¤ì¤Ð¡¢º¸±¦¤ËÊ¬ÃÇ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿´Ú¹ñ¹ñÆâ¤ÎÍ»ÏÂ¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¼Â¸½¤¹¤ë¤«¤Ç¤·¤ç¤¦¤±¤É¡¢¤³¤ì¤âÌÜÉ¸¤À¤±¤¬¤¢¤Ã¤Æ¶ñÂÎÅª¤Ê¼êÃÊ¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¸«¤¨¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¤¹¡×
¡ÊÌÚÂ¼¤µ¤ó¡Ë
¤½¤ó¤ÊÃæ¤ÇÃíÌÜ¤¹¤Ù¤ÅÀ¤¬¤¢¤ë¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤Ï²¿¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Öº£²ó¤Ï18Ç¯¤Ö¤ê¤Ë½÷À¸õÊä¤¬¤¤¤Ê¤¤Ãæ¡¢»ä¤Ïµ¹æ¸ÞÈÖ¡¢Ì±¼çÏ«Æ¯ÅÞ¤Î¸¢±Ñ¹ñ¡Ê¥¯¥©¥ó¡¦¥è¥ó¥°¥¯¡Ë¸õÊä¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¤ÏÀÄ´ºº¤Ç¤Ï1¡óÂæ¤Î»Ù»ý¤Ë¤È¤É¤Þ¤ë¥Þ¥¤¥Ê¡¼¸õÊä¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ç¤ËÏ«Æ¯ÌäÂê¤ò°·¤¦ÊÛ¸î»Î¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÆ»¤Ç¤Ï¤È¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤¿¿ÍÊª¤Ç¤¹¡£1997Ç¯¤ÎÄÌ²ß´íµ¡°Ê¹ß¡¢´Ú¹ñ¤¬¿·¼«Í³¼çµÁ¤ËÂÉ¤òÀÚ¤ëÃæ¤Ç¡¢Ï«Æ¯¼Ô¤Ë¤·¤ï´ó¤»¤¬¤¤¤¯¤¤¤ï¤Ð´Ú¹ñ¼Ò²ñ¤Î¡ØÄìÊÕ¤ÎÌäÂê¡Ù¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¤¤ï¤Ðº¸ÇÉ¸õÊä¤Ç¤¹¤¬¡¢ÍûºßÌÀ»á¤¬º¸ÇÉÅª¤Ê¼çÄ¥¤ò¤·¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿º£¡¢Ï«Æ¯¼Ô¤Î¸¢Íø¤ò¼é¤í¤¦¤È¤¹¤ë¸¢±Ñ¹ñ¤Ï½ÅÍ×¤ÊÂ¸ºß¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Æ¥ì¥ÓÆ¤ÏÀ²ñ¤Ç¤â¤½¤ÎÂ¸ºß´¶¤ÏºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Èà¤¬¤É¤ì¤¯¤é¤¤É¼¤òÆÀ¤ë¤«¤¬¡¢»³ÀÑ¤¹¤ë´Ú¹ñ¤Î¼Ò²ñÌäÂê¤Îº£¸å¤òº¸±¦¤¹¤ë¤È»×¤¤ÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ê½ù¤µ¤ó¡Ë
¡ÖÍûºßÌÀ¤Ï1963Ç¯¤Ë´Ú¹ñÆîÅìÉô¤Î°ÂÅì¡Ê¥¢¥ó¥É¥ó¡Ë»Ô¤ËÀ¸¤Þ¤ì¡¢¤Ò¤ÈºÝÉÏ¤·¤¤²ÈÄí´Ä¶¤Ç°é¤Á¤Þ¤·¤¿¡£Åö»þ¤Ï¾®³Ø¹»¤Þ¤Ç¤¬µÁÌ³¶µ°é¤Ç¤·¤¿¡£¾®³Ø¹»¤òÂ´¶È¤·¤Æ¤«¤é¤Ï¥½¥¦¥ë¹»³°¤Î¾ëÆî¡Ê¥½¥ó¥Ê¥à¡Ë»Ô¤Ë°ì²È¤Ç°Ü½»¤·¡¢¹©¾ì¤Ë½¢¿¦¤·¤Þ¤¹¡£7¿Í·»Äï¤ÎÃæ¤Ç¡¢Ãæ³Ø¹»¤òÂ´¶È¤·¤¿¿Í¤Ï2¿Í¤À¤±¤Ç¤·¤¿¡£Åö»þ¤ÎÄü¤á¤Ë»÷¤¿´¶¾ð¤ò¼«ÅÁ¤ÇÃ¸¡¹¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¸å¡¢¤½¤Î´Ä¶¤«¤éÃ¦½Ð¤·¤è¤¦¤È¡¢¹âÂ´»ñ³Ê¤ÈÂç¸¡¤ò¼è¤ê¡¢Âç³Ø¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£¥½¥¦¥ëÂç³Ø¤ËÆþ³Ø¤Ç¤¤ëÅÀ¿ô¤Ç¤·¤¿¤¬¾©³Ø¶â¤ò¤â¤é¤¨¤ëÅÀ¤«¤é¡¢Ãæ±ûÂç³Ø¤ÎË¡³ØÉô¤Ë¿Ê³Ø¡£¤½¤·¤ÆÂç³ØÂ´¶È¸å¤¹¤°¤Î23ºÐ¤Ç»ÊË¡»î¸³¤Ë¹ç³Ê¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¸å¡¢ÃÏ¸µ¤Î¾ëÆî»Ô¤Ç¿Í¸¢¡¦Ï«Æ¯ÇÉÊÛ¸î»Î¤È¤·¤ÆÆ¯¤¡¢2010Ç¯¤Ë¤Ï»ÔÄ¹¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¹ÔÀ¯¤ÏÊ¡»ã¤Î³ÈÂç¤È¤¤¤¦ÌÀ³Î¤ÊÆÃÄ§¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÉÏ¤·¤¤²ÈÄí¤«¤é¤Î¤·¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¼å¼Ô¤ÎÌ£Êý¤È¤¤¤¦¡¢º¸ÇÉÅª¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï¤³¤Î»þ¤Ë·ÁÀ®¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·ÂçÅýÎÎ¤òÌÜ»Ø¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤Î¼çÎ®¤Ç¤¢¤ëÃæ»º³¬µé¤Ë¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢º¸ÇÉÅª¤ÊÀ¯ºö¤À¤±¤Ç¤Ï¥À¥á¤À¤Èµ¤ÉÕ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£°Ê¹ß¤Ï°ÊÁ°¤Î¼ÒÌ±¼çµÁÅª¤È¤â¤¤¤¨¤ëÆÃÄ§¤¬¼º¤ï¤ì¡¢À¯ºöÅª¤Ë¤ÏÊ¿ËÞ¤ÊÀ¯¼£²È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Èà¤ÏÌÜ¤ÎÁ°¤Î²ÝÂê¤ò°ì¸Ä°ì¸Ä²ò·è¤·¤Ê¤¬¤éº£¤ÎÃÏ°Ì¤Þ¤Ç¾å¤êµÍ¤á¤¿¡¢¤Ä¤Þ¤ê¡¢Ä¹´üÅª»ëÌî¤¬¤Ê¤¤¤È»ö¾ð¤ò¤è¤¯ÃÎ¤ëÀìÌç²È¤¬»ØÅ¦¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢Á°²ó¡Ê2022Ç¯3·î¡Ë¤ÎÂçÅýÎÎÁª¤ÇÇÔËÌ¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢ÇÔ°ø¤òÅÞÆâ¤ÎÈó¶¨ÎÏ¤Ëµá¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ2024Ç¯4·î¤ÎÁíÁªµó¤òÄÌ¤¸¡¢ÅÞÆâ¤ò¼«Ê¬¤Ë»¿Æ±¤¹¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¸Ç¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤ÆÁªµó¤Ç¤â°µ¾¡¤ò¼ý¤á¤Þ¤·¤¿¡£ÍûºßÌÀ¤Ï¤³¤Î»þ¡¢¿Í¿´¾¸°®¤ËÄ¹¤±¡¢¶¯¤¤À¯¼£²È¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò´Ú¹ñ¤Ë¹¤¯¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ê½ù¤µ¤ó¡Ë
¡üÆü´Ú´Ø·¸¤Ë¤ª¤±¤ëÃá½ø¤Ïº£¸å¤â°Ý»ý¤µ¤ì¤ë
ÍûºßÌÀ¤ò¡ÖÈ¿Æü¡×¤ÈÉ½¸½¤¹¤ëÆüËÜ¥á¥Ç¥£¥¢¤â¤¢¤ë¤¬¡¢Èà¤¬ÂçÅýÎÎ¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¤é¡¢¸½ºß¤ÎÆü´Ú´Ø·¸¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡ÖÍûºßÌÀ¤ÏÂÐÆü´Ø·¸¤Ï¤â¤Á¤í¤ó³°¸ò¤Ë´Ø¿´¤â°ì²È¸À¤âÍ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÂÐÆüÀ¯ºö¤ÏÁíÏÀ¤È¤·¤Æ¤Ï¡ØÂÐÆü´Ø·¸¤Ï½ÅÍ×¤À¡Ù¤È¤¤¤¦°ìÊý¤Ç¡¢³ÆÏÀ¤È¤·¤Æ¤Ï´Ú¹ñÀ¤ÏÀ¤Î¾ï¼±¡¢¤Ä¤Þ¤ê¤ÏÎÎÅÚÌäÂê¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÎò»ËÇ§¼±ÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸¶Â§ÏÀ¤ÇÂÐ±þ¤¹¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¸ÀÍÕ¸¯¤¤¤¬²á·ã¤Ê·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢·ë²Ì¤È¤·¤ÆÈà¤Ï¡ØÈ¿ÆüÅª¡Ù¤Ë¸«¤¨¤ë¤À¤í¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢ÂÐÆü´Ø·¸¤Ë´Ø¤ï¤ë»ÊË¡¤ÎÈ½ÃÇ¤Ë¤Ï²ðÆþ¤·¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¤é¡¢¸µÄ§ÍÑ¹©ÌäÂê¤ä°Ö°ÂÉØÌäÂê¤Ç¤ÎÂÐÎ©¤¬É½ÌÌ²½¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Ï¹â¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤¿¤À¤·¡¢¤½¤ì¤ÏÍûºßÌÀÎ¨¤¤¤ë¹ÔÀ¯ÉÜ¤¬¡Ø²¿¤«¤ò¤·¤¿¡Ù·ë²Ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤ÏÃí°Õ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£´Ú¹ñ¼Ò²ñ¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¤½¤¦¤¤¤¦¡¢Èà¤ÎÊý¸þÀ¤òÅö¤¿¤êÁ°¤À¤È¹Í¤¨¤ë¼Ò²ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
ÆüËÜ¤Ë¤È¤Ã¤Æ½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢¤½¤í¤½¤í¡Ø´Ú¹ñ¤ÎÇ§¼±¤Ê¤É¤òÆüËÜ¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¤â¤Î¤ËÊÑ¤¨¤é¤ì¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦¸¸ÁÛ¤ò¼Î¤Æ¤ë¤Ù¤¤À¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÎÎÅÚÌäÂê¤Ë¤»¤è¡¢Îò»ËÇ§¼±ÌäÂê¤Ë¤»¤è¡¢Èà¤é¤Ë¤ÏÈà¤é¤ÎÍý²ò¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤òÊÑ¹¹¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤ÍýÍ³¤Ï²¿¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
²æ¡¹¤Ï¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢´Ú¹ñ¤Ë¤Ï¤½¤ÎÇ§¼±¤ÎÀ§Èó¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀ¼¤ò¾å¤²¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¹Åç¡¦Ä¹ºê¤ËÂÐ¤¹¤ëÇ§¼±¤ä¡¢¥í¥·¥¢¤ÎËÌÊýÎÎÅÚ¤Ë´Ø¤ï¤ëÇ§¼±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢°ì´î°ìÍ«¤Ï¤·¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ø´Ú¹ñ¤ÎË¡Åª´·¹Ô¤Ï¤ª¤«¤·¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¿Í¤¬¡Ø¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤ÎË¡Åª´·¹Ô¤Ï¤ª¤«¤·¤¤¡Ù¤È¤Ï¸À¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
´Ú¹ñ¤Î»ÊË¡¤Ï¸½ºß¤Þ¤Ç¡¢ÆüËÜ´ë¶È¤äÆüËÜÀ¯ÉÜ¤ÎÇå½þ¤òÇ§¤á¤ëÈ½·è¤ò¿ôÂ¿¤¯½Ð¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Î·¹¸þ¤Ï¤ª¤½¤é¤¯ÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤·¡¢²æ¡¹¤Ë¤ÏÊÑ¤¨¤ëÎÏ¤â¸¢Íø¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Åö¤¿¤êÁ°¤Ç¤¹¤¬¡¢´Ú¹ñ¤Ë¤Ï´Ú¹ñ¤ÎË¡À©ÅÙ¤¬¤¢¤ê¡¢Ë¡´·¹Ô¤¬¤¢¤ê¡¢¼Ò²ñ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤òÂçÁ°Äó¤È¤·¤Æ³°¸ò¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¯¡¢¤È¤¤¤¦Åö¤¿¤êÁ°¤Î»ÑÀª¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤À»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡ÊÌÚÂ¼¤µ¤ó¡Ë
¡ÖÍûºßÌÀ»á¤Ï¸ý¤¬·Ú¤¤¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢ÆüËÜ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¥Ý¥í¤Ã¤È¼º¸À¤ò¤³¤Ü¤¹²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢ÁªµóÀï¤òÄÌ¤¸´öÅÙ¤âº£¤ÎÆüÊÆ´Ú¶¨ÎÏ¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤ò°Ý»ý¤·¤¿¤Þ¤Þ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ÈÀë¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢º£¤¢¤ëÆü´Ú´Ø·¸¤ÎÃá½ø¤ò²õ¤¹¤³¤È¤Ï¤Þ¤º¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ºòÇ¯12·î¡¢Õú¼â±ÙÁ°ÂçÅýÎÎ¤Ï´Ú¹ñ¤Ç45Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëÈó¾ï²ü¸·¤òÀëÉÛ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ÏÃ¼Åª¤Ë¸À¤¦¤È¡¢1987Ç¯¤ÎÌ±¼ç²½°ÊÁ°¤Î¶¯¸¢À¯¼£¤ËÌá¤½¤¦¤È¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£´Ú¹ñ»ÔÌ±¤¬²¿¤è¤ê¤â¥×¥é¥¤¥É¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¼ê¤ÇÆÀ¤¿Ì±¼ç¼çµÁ¤¬ÇË²õ¤µ¤ì¤«¤±¤¿¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ï¤È¤Æ¤âÂç¤¤¤¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤ò²óÉü¤·¡¢¤µ¤é¤Ë0¡óÂæ¤ÎÀ®Ä¹¤ÈÄãÌÂ¤òÂ³¤±¤ë·ÐºÑ¤òÎ©¤ÆÄ¾¤¹¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢°ìÈÖÎÏ¤Î¤¢¤ëÀ¯¼£²È¤Ë¹ñ¤òÇ¤¤»¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Ê·°Ïµ¤¤¬´Ú¹ñ¼Ò²ñ¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤¿¤áº£²ó¤ÎÁªµó¤Ï¡¢ÍûºßÌÀ¤ò¹¥¤¤È¤«·ù¤¤¤È¤«¡¢Èà¤¬¿ÆÆü¤À¤È¤«È¿Æü¤À¤È¤«¤È¤¤¤¦¼¡¸µ¤Ç¤Ï¡¢·è¤·¤Æ¸ì¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤Àº£¸å¡¢ÍûºßÌÀÀ¯¸¢¤¬ÆîËÌ´Ø·¸¤ò½¤Éü¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿ºÝ¡¢ÆüËÜ¤¬¤É¤ó¤ÊÂÖÅÙ¤Ë½Ð¤ë¤Î¤«¡£
²áµî¤Î°ÂÇÜÀ¯¸¢¤Î¤è¤¦¤ËÆîËÌ´Ø·¸²þÁ±¤òÆüËÜÀ¯ÉÜ¤¬¶¯¹Å¤ËÈ¿ÂÐ¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢¡ØÆüËÜ¤ÏÄ«Á¯È¾Åç¤Î¹¬¤»¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤«¡Ù¤È¡¢¤Õ¤¿¤¿¤Ó´Ú¹ñ¤ÎÀ¤ÏÀ¤¬ÆüËÜ¤ËÂÐ¤·¤Æ¸·¤·¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡Ê½ù¤µ¤ó¡Ë