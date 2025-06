【カヨコ(正月) 1/7 スケールフィギュア】 予約受付期間:6月1日10時~7月25日23時59分 商品発送:2026年1月 価格:22,880円

フリューは、「カヨコ(正月) 1/7 スケールフィギュア」の予約受付をFURYU HOBBY MALLなどで6月1日10時より開始した。受注販売商品となり、価格は22,880円。商品の発送は2026年1月を予定している。

本商品は、同社のホビーブランド「F:NEX」より、学園×青春×物語 RPG「ブルーアーカイブ」の「カヨコ(正月)」を晴れ着姿で華麗に立体化したもの。

ゲームイラストそのままに美しい晴れ着を再現し、重厚感あふれる着物の生地や、繊細に描かれた和柄模様をリアルに表現。立体感のある帯や細やかな帯締めなども細部まで美しく仕上げられている。

また、着物の衿からさりげなく覗く、カヨコならではの首元のほくろも丁寧に造形。頭上のヘイローにはクリアパーツが使用されている。花の髪飾りや上品なチョーカー、手に持つ巾着バッグ、後ろ姿を彩る帯のリボンなども見どころ。全高は約270mm(台座含む)。

「カヨコ(正月) 1/7 スケールフィギュア」概要

【作品名】ブルーアーカイブ

【SKU】AMU-FNX1150

【価格】22,880円

【販売形態】受注販売

【予約受付期間】6月1日10時~7月25日23時59分

【予約場所】FURYU HOBBY MALL ほか

【発送時期】2026年1月予定

【ブランド】F:NEX

【商品サイズ】全高:約270mm(台座含む)

【商品タイプ】スケールフィギュア

【素材】ATBC-PVC,ABS,ステンレス

【仕様】塗装済み完成品

【イラスト・デザイン】DoReMi

【原型】モワノー

【彩色】たけうちハム

【撮影】Vaistar studio

(C) NEXON Games Co., Ltd. & Yostar, Inc. All Rights Reserved.