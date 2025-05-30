¡ÖÉ×¤ÈÏ·¸å¤Ï²á¤´¤µ¤Ê¤¤¡×µÁÉãÊì¤ò¸«Á÷¤ê¡¢É×¤ÏÄêÇ¯¡£½ÏÇ¯Î¥º§¤ò·è¤á¤¿ºÊ¤Î¡È²áµî¤ÈÌ¤Íè¡É
ºÊ¤È¤·¤ÆÊì¤È¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿µÁÉãÊì¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î²Ç¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤ò½ª¤¨¤¿¤È¤¡¢¡Ö»ä¤Î¿ÍÀ¸¤¬»Ï¤Þ¤ë¡×¤È´¶¤¸¤ë½÷À¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿¡¼¥È¥é¥¤¥ó¤ËÎ©¤Ã¤¿¤È¤¤Î½÷À¤¿¤Á¤Î³Ð¸ç¤ÈÉ×¤ÎÈ¿±þ¤È¤Ï¡£
¡Ú¥Þ¥ó¥¬¡Û¡Ö¤â¤¦°ìÅÙ¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤òÀ¸¤¤¿¤¤¡× Ì¼¤Î20ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ë¡È½ÏÇ¯Î¥º§¡É¤·¤¿52ºÐ½÷À¤Î¥ê¥¢¥ë
¡Ö·ëº§¤â½Ð»º¤â¡¢¤½¤·¤ÆµÁÉãÊì¤È¤ÎÆ±µï¤âÂç¤¤Ê·èÃÇ¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢Á´¤Æ¼«Ê¬¤Ç·è¤á¤¿¤³¤È¡£¤½¤¦»×¤Ã¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£²áµî¤Ëº¨¤ß¤Ï¤Ê¤¤¤·¡¢É×¤äµÁÉãÊì¤Ë¤âÁþ¤·¤ß¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¤Ò¤¿¤¹¤é¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Ï¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤ËÀ¸¤¤¿¤¤¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×
¿¶¤êÊÖ¤ì¤Ð¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£ºÇ½é¤Ï¶¦Æ¯¤¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Æó¿ÍÌÜ¤Î»Ò¤ò»º¤ó¤À»þÅÀ¤ÇÃÇÇ°¤·¤¿¡£¡ÖÊì¤È¤·¤Æ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¼«Ê¬¤Ë¸À¤¤Ê¹¤«¤»¤Æ¥¥ã¥ê¥¢¤ò¼Î¤Æ¤¿¡£
¡Ö¤½¤Î¤È¤É×¤ÈÏÃ¤·¹ç¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬¸ýÀË¤·¤«¤Ã¤¿¡£É×¤¬°ì¸À¤Ç¤â¡Ø¥ª¥ì¤«¤¤ß¤«¡¢¤É¤Á¤é¤«¤¬Âà¿¦¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¡Ù¤È¤«¡ØÃ¯¤«¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤òÃµ¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¡Ù¤È¤«¡¢»ä¤Îµ¤»ý¤Á¤Ë´ó¤êÅº¤¦¤è¤¦¤ÊÈ¯¸À¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢·ë²Ì¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤âÉ×¤Ï¡Ø¤¤ß¤¬²ñ¼Ò¡¢¼¤á¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡Ù¤ÈÅöÁ³¤Î¤è¤¦¤Ë¸À¤Ã¤¿¡£»ä¤¬»Å»ö¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢º£¤ÎÉ×¤è¤ê½ÐÀ¤¤·¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡×
¾å¤Î»Ò¤¬³Ø¹»¤Ç¥±¥¬¤ò¤·¤è¤¦¤¬¡¢²¼¤Î»Ò¤¬Ãæ³Ø¤òÉÔÅÐ¹»¤Ë¤Ê¤í¤¦¤¬¡¢¥Þ¥µ¥³¤µ¤ó¤ÏÉ×¤Ë¤Ï¸À¤ï¤º¤Ë°ì¿Í¤ÇÂÐ±þ¤·¤¿¡£¸À¤Ã¤Æ¤â´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤Ê¤é¡¢¸À¤ï¤º¤Ë°ì¿Í¤Ç²ò·è¤·¤¿Êý¤¬º®Íð¤¬¾¯¤Ê¤¤¤«¤é¤À¡£
²¼¤Î»Ò¤Ë¤Ï¡Ö³Ø¹»¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¤¤Ê¤é¡¢°ì½ï¤Ë±Ç²è¤ò¸«¤Ë¹Ô¤³¤¦¡×¤ÈÍ¶¤¤½Ð¤·¤¿¡£²¼¤Î»Ò¤Ï¤½¤Î¸å¡¢³Ø¹»¤Ë¹Ô¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢±Ç²è¹¥¤¤¬¹â¤¸¤Æº£¤Ï±Ç²è´Ø·¸¤Î»Å»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö»ä¤¿¤Á¤¬½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤òÄÂÂß¤Ë¤·¤Æ¡¢²ÈÂ²¤ÇÉ×¤Î¼Â²È¤Ë½»¤à¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤¤¡¢¤È¡£¤·¤¿¤¤¤È´õË¾¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¤¹¤Ç¤ËÎ¾¿Æ¤È¤Î´Ö¤Ç¤½¤¦¤¤¤¦ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Î¾¿Æ¤ÏºÇ¸å¤Þ¤Ç²È¤Ë¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦´õË¾¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡¢¤½¤¦¤·¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¤¤È¡£¤½¤Î¤³¤í»ä¤Ï¥Ñ¡¼¥È¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤Þ¤¿¤â»Å»ö¤ò¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤¿¤«¤Ã¤³¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
µÁÉãÊì¤ÏÍ¥¤·¤¤¿Í¤¿¤Á¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢²ð¸î¤¬Íí¤ó¤Ç¤¯¤ë¤ÈÏÃ¤ÏÊÌ¤À¡£
¡ÖÎ¾¿Æ¤À¤±¤Ê¤é¼õ¤±¤é¤ì¤ë²ð¸î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤â¡¢²ÈÂ²¤¬¤¤¤ë¤«¤é¼õ¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤âÂ¿¡¹¤¢¤Ã¤Æ¡£¤ä¤Ï¤êÊÌµï¤ÎÊý¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¤½¤ì¤Ç¤âÏ·¤¤¤Æ¤¤¤¯µÁÉãÊì¤ËÎä¤¿¤¯¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡ÖµÁÊì¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤¢¤È¡¢É×¤Ë¡Ø²¿¤«¸À¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡©¡Ù¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤é¥¥ç¥È¥ó¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£·ë¶É¡¢É×¤«¤é¡Ø¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡Ù¤Î°ì¸À¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤¬·èÄêÅª¤Ç¤·¤¿¤Í¡£É×¤È¶¦¤ËÏ·¸å¤ò²á¤´¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£¤½¤¦»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËÏÃ¤¹¤È¡¢¡Ö¤â¤¦¤¤¤¤¤è¡£¤ªÊì¤µ¤ó¤Î¹¥¤¤Ê¤è¤¦¤ËÀ¸¤¤Æ¡£¤Þ¤À¿ÍÀ¸¤ÏÄ¹¤¤¤ó¤À¤«¤é¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡£
90ºÐ¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤¿µÁÉãÊì¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¼«Ê¬¤Ë¤â¤Þ¤À30Ç¯¤¢¤ë¡£¤½¤Î¤¦¤Á¤É¤Î¤¯¤é¤¤¼«Ê¬¤Î°Õ»Ö¤ÇÆ°¤±¤ë¤«¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢¤³¤ì°Ê¾å¡¢¿Í¤ÎÌÌÅÝ¤ò¸«¤ë¤³¤È¤Ë»þ´Ö¤ÈÏ«ÎÏ¤òÈñ¤ä¤¹¤Î¤Ï¤´¤á¤ó¤À¡¢¤È¼«Ê¬¤¬»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤ÉÕ¤¤¤¿¤È¸À¤¦¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Î»Ò¤ò»º¤ß¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¿Æ¤ò´Ç¼è¤Ã¤¿»ä¤Ë¡¢¤è¤¯¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¸À¤¨¤ë¤Í¤È¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¡ØÃ¯¤Ë¿©¤ï¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ó¤À¡Ù¤Ã¤Æ¡£ËÜ²»¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤Á¤í¤óÏ¿²»¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤¿¡×
¸½ºß¤Ï²È¤ò½Ð¤ÆÊÌµï¾õÂÖ¡£¤â¤Á¤í¤óÊÛ¸î»Î¤òÎ©¤Æ¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤éÄ´Ää¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È¤³¤í¤À¡£É×¤ÏÎ¥º§¤Ë±þ¤¸¤Ê¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤Ç¤â»ä¤ÏÎ¥º§¤·¤Þ¤¹¡£Å¥»Å¹ç¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢»ä¤Ï»ä¤Î¼«Í³¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Þ¤Ç²¿¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤âÄü¤á¤Ê¤¤¡£É×¤Ï¡ØÃ¯¤«¤ËÀöÇ¾¤µ¤ì¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡Ù¡ØÃË¤¬¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¼«Ê¬¤¬»ä¤ò¤¤¤¤¤è¤¦¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡£¤â¤Ã¤È¼ã¤¤¤È¤¤Ë·èÃÇ¤¹¤Ù¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤â»ä¤Ï¼«Ê¬¤ÎÀÊ¬¤È¤·¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êµÁÉãÊì¤ò¤¤Á¤ó¤È¸«Á÷¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤µ¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é¤¬ËÜÈÖ¡¢¤É¤³¤Þ¤Ç¤â´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡¢»ä¤Î¿ÍÀ¸¤Î¤¿¤á¤Ë¡£ÌÀ¤ë¤¯¤½¤¦¸À¤Ã¤Æ¥Þ¥µ¥³¤µ¤ó¤Ï¤µ¤Ã¤½¤¦¤Èµî¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¡£
¢§µµ»³ ÁáÉÄ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
ÌÀ¼£Âç³ØÊ¸³ØÉôÂ´¶È¡£ÃË½÷¤Î¿Í´ÖÌÏÍÍ¤òÃæ¿´¤Ë20Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¼èºà¤ò½Å¤Í¡¢½÷À¤ÎÀ¸¤Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÌäÂêÄóµ¯¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£Îø°¦¤ä·ëº§¡¦Î¥º§¡¢À¤ÎÌäÂê¡¢ÉÏº¤¡¢¤Ò¤¤³¤â¤ê¤Ê¤ÉÉý¹¤¯¼¹É®¡£¼ñÌ£¤Ï¤¯¤Þ¥â¥ó¤ÎÄÉ¤Ã¤«¤±¡¢Íî¸ì¡¢²ÎÉñ´ì¤Ê¤É¸ÅÅµ·ÝÇ½´Õ¾Þ¡£
(Ê¸:µµ»³ ÁáÉÄ¡Ê¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë)
¡Ú¥Þ¥ó¥¬¡Û¡Ö¤â¤¦°ìÅÙ¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤òÀ¸¤¤¿¤¤¡× Ì¼¤Î20ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ë¡È½ÏÇ¯Î¥º§¡É¤·¤¿52ºÐ½÷À¤Î¥ê¥¢¥ë
¤³¤ì¤«¤é¤Ï¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤É×¤Ï4ºÐÇ¯¾å¤Î64ºÐ¡¢·ëº§¤·¤Æ30Ç¯¡£Æó¿Í¤Î»Ò¤ÏÆÈÎ©¤·¡¢10Ç¯Á°¤ËÆ±µï¤ò»Ï¤á¤¿µÁÉãÊì¤â¸«Á÷¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ»ä¤Ï60ºÐ¤ò·Þ¤¨¤Æ¡¢ºÇ½é¤ÇºÇ¸å¤ÎºÇÂç¤Î·èÃÇ¤ò²¼¤·¤¿¡£¤½¤¦ÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¥Þ¥µ¥³¤µ¤ó¤À¡£
¿¶¤êÊÖ¤ì¤Ð¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£ºÇ½é¤Ï¶¦Æ¯¤¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Æó¿ÍÌÜ¤Î»Ò¤ò»º¤ó¤À»þÅÀ¤ÇÃÇÇ°¤·¤¿¡£¡ÖÊì¤È¤·¤Æ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¼«Ê¬¤Ë¸À¤¤Ê¹¤«¤»¤Æ¥¥ã¥ê¥¢¤ò¼Î¤Æ¤¿¡£
¡Ö¤½¤Î¤È¤É×¤ÈÏÃ¤·¹ç¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬¸ýÀË¤·¤«¤Ã¤¿¡£É×¤¬°ì¸À¤Ç¤â¡Ø¥ª¥ì¤«¤¤ß¤«¡¢¤É¤Á¤é¤«¤¬Âà¿¦¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¡Ù¤È¤«¡ØÃ¯¤«¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤òÃµ¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¡Ù¤È¤«¡¢»ä¤Îµ¤»ý¤Á¤Ë´ó¤êÅº¤¦¤è¤¦¤ÊÈ¯¸À¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢·ë²Ì¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤âÉ×¤Ï¡Ø¤¤ß¤¬²ñ¼Ò¡¢¼¤á¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡Ù¤ÈÅöÁ³¤Î¤è¤¦¤Ë¸À¤Ã¤¿¡£»ä¤¬»Å»ö¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢º£¤ÎÉ×¤è¤ê½ÐÀ¤¤·¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡×
¾å¤Î»Ò¤¬³Ø¹»¤Ç¥±¥¬¤ò¤·¤è¤¦¤¬¡¢²¼¤Î»Ò¤¬Ãæ³Ø¤òÉÔÅÐ¹»¤Ë¤Ê¤í¤¦¤¬¡¢¥Þ¥µ¥³¤µ¤ó¤ÏÉ×¤Ë¤Ï¸À¤ï¤º¤Ë°ì¿Í¤ÇÂÐ±þ¤·¤¿¡£¸À¤Ã¤Æ¤â´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤Ê¤é¡¢¸À¤ï¤º¤Ë°ì¿Í¤Ç²ò·è¤·¤¿Êý¤¬º®Íð¤¬¾¯¤Ê¤¤¤«¤é¤À¡£
²¼¤Î»Ò¤Ë¤Ï¡Ö³Ø¹»¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¤¤Ê¤é¡¢°ì½ï¤Ë±Ç²è¤ò¸«¤Ë¹Ô¤³¤¦¡×¤ÈÍ¶¤¤½Ð¤·¤¿¡£²¼¤Î»Ò¤Ï¤½¤Î¸å¡¢³Ø¹»¤Ë¹Ô¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢±Ç²è¹¥¤¤¬¹â¤¸¤Æº£¤Ï±Ç²è´Ø·¸¤Î»Å»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¤â»Å»ö¤ò¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤ÆµÁÉãÊì¤È¤ÎÆ±µï¤â¡¢É×¤¬°ìÊýÅª¤Ë·è¤á¤Æ¤¤¿¡£
¡Ö»ä¤¿¤Á¤¬½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤òÄÂÂß¤Ë¤·¤Æ¡¢²ÈÂ²¤ÇÉ×¤Î¼Â²È¤Ë½»¤à¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤¤¡¢¤È¡£¤·¤¿¤¤¤È´õË¾¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¤¹¤Ç¤ËÎ¾¿Æ¤È¤Î´Ö¤Ç¤½¤¦¤¤¤¦ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Î¾¿Æ¤ÏºÇ¸å¤Þ¤Ç²È¤Ë¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦´õË¾¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡¢¤½¤¦¤·¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¤¤È¡£¤½¤Î¤³¤í»ä¤Ï¥Ñ¡¼¥È¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤Þ¤¿¤â»Å»ö¤ò¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤¿¤«¤Ã¤³¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
µÁÉãÊì¤ÏÍ¥¤·¤¤¿Í¤¿¤Á¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢²ð¸î¤¬Íí¤ó¤Ç¤¯¤ë¤ÈÏÃ¤ÏÊÌ¤À¡£
¡ÖÎ¾¿Æ¤À¤±¤Ê¤é¼õ¤±¤é¤ì¤ë²ð¸î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤â¡¢²ÈÂ²¤¬¤¤¤ë¤«¤é¼õ¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤âÂ¿¡¹¤¢¤Ã¤Æ¡£¤ä¤Ï¤êÊÌµï¤ÎÊý¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¤½¤ì¤Ç¤âÏ·¤¤¤Æ¤¤¤¯µÁÉãÊì¤ËÎä¤¿¤¯¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
´õË¾¤ò¤â¤Ã¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤ª¤È¤È¤·½Õ¤ËµÁÉã¤ò¡¢ºòÇ¯²Æ¤ËµÁÊì¤ò¸«Á÷¤Ã¤¿¡£Ë¬Ìä²ð¸î¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇÆó¿Í¤Î´õË¾ÄÌ¤ê¼«Âð¤Ç²á¤´¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£
¡ÖµÁÊì¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤¢¤È¡¢É×¤Ë¡Ø²¿¤«¸À¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡©¡Ù¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤é¥¥ç¥È¥ó¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£·ë¶É¡¢É×¤«¤é¡Ø¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡Ù¤Î°ì¸À¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤¬·èÄêÅª¤Ç¤·¤¿¤Í¡£É×¤È¶¦¤ËÏ·¸å¤ò²á¤´¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£¤½¤¦»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËÏÃ¤¹¤È¡¢¡Ö¤â¤¦¤¤¤¤¤è¡£¤ªÊì¤µ¤ó¤Î¹¥¤¤Ê¤è¤¦¤ËÀ¸¤¤Æ¡£¤Þ¤À¿ÍÀ¸¤ÏÄ¹¤¤¤ó¤À¤«¤é¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡£
90ºÐ¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤¿µÁÉãÊì¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¼«Ê¬¤Ë¤â¤Þ¤À30Ç¯¤¢¤ë¡£¤½¤Î¤¦¤Á¤É¤Î¤¯¤é¤¤¼«Ê¬¤Î°Õ»Ö¤ÇÆ°¤±¤ë¤«¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢¤³¤ì°Ê¾å¡¢¿Í¤ÎÌÌÅÝ¤ò¸«¤ë¤³¤È¤Ë»þ´Ö¤ÈÏ«ÎÏ¤òÈñ¤ä¤¹¤Î¤Ï¤´¤á¤ó¤À¡¢¤È¼«Ê¬¤¬»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤ÉÕ¤¤¤¿¤È¸À¤¦¡£
É×¤ÏÎ¥º§¤Ë±þ¤¸¤Ê¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡ÖÉ×¤Ïº£Ç¯¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ÇÄêÇ¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£º£Ç¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢É×¤ËÎ¥º§¤òÀÚ¤ê½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£É×¤ÏÌÜ¤ò¤Þ¤ó´Ý¤¯¤·¤Æ²¿¤ò¸À¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤È°ì¸À¡£¤½¤ì¤¤êÏÃ¤·¹ç¤¤¤Ë¤â±þ¤¸¤è¤¦¤È¤·¤Þ¤»¤ó¡£1¥«·î¤¿¤Ã¤¿¤³¤í¡¢¡Øº£¸å¤ÏÊÛ¸î»Î¤òÎ©¤Æ¤ÆÏÃ¤·¤¿Êý¤¬¤è¤µ¤½¤¦¤Í¡Ù¤È¸À¤¦¤È¡¢É×¤Ï¡Ø½Ð¤Æ¤¤¤±¡Ù¤È¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Î»Ò¤ò»º¤ß¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¿Æ¤ò´Ç¼è¤Ã¤¿»ä¤Ë¡¢¤è¤¯¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¸À¤¨¤ë¤Í¤È¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¡ØÃ¯¤Ë¿©¤ï¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ó¤À¡Ù¤Ã¤Æ¡£ËÜ²»¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤Á¤í¤óÏ¿²»¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤¿¡×
¸½ºß¤Ï²È¤ò½Ð¤ÆÊÌµï¾õÂÖ¡£¤â¤Á¤í¤óÊÛ¸î»Î¤òÎ©¤Æ¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤éÄ´Ää¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È¤³¤í¤À¡£É×¤ÏÎ¥º§¤Ë±þ¤¸¤Ê¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤Ç¤â»ä¤ÏÎ¥º§¤·¤Þ¤¹¡£Å¥»Å¹ç¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢»ä¤Ï»ä¤Î¼«Í³¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Þ¤Ç²¿¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤âÄü¤á¤Ê¤¤¡£É×¤Ï¡ØÃ¯¤«¤ËÀöÇ¾¤µ¤ì¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡Ù¡ØÃË¤¬¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¼«Ê¬¤¬»ä¤ò¤¤¤¤¤è¤¦¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡£¤â¤Ã¤È¼ã¤¤¤È¤¤Ë·èÃÇ¤¹¤Ù¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤â»ä¤Ï¼«Ê¬¤ÎÀÊ¬¤È¤·¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êµÁÉãÊì¤ò¤¤Á¤ó¤È¸«Á÷¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤µ¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é¤¬ËÜÈÖ¡¢¤É¤³¤Þ¤Ç¤â´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡¢»ä¤Î¿ÍÀ¸¤Î¤¿¤á¤Ë¡£ÌÀ¤ë¤¯¤½¤¦¸À¤Ã¤Æ¥Þ¥µ¥³¤µ¤ó¤Ï¤µ¤Ã¤½¤¦¤Èµî¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¡£
¢§µµ»³ ÁáÉÄ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
ÌÀ¼£Âç³ØÊ¸³ØÉôÂ´¶È¡£ÃË½÷¤Î¿Í´ÖÌÏÍÍ¤òÃæ¿´¤Ë20Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¼èºà¤ò½Å¤Í¡¢½÷À¤ÎÀ¸¤Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÌäÂêÄóµ¯¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£Îø°¦¤ä·ëº§¡¦Î¥º§¡¢À¤ÎÌäÂê¡¢ÉÏº¤¡¢¤Ò¤¤³¤â¤ê¤Ê¤ÉÉý¹¤¯¼¹É®¡£¼ñÌ£¤Ï¤¯¤Þ¥â¥ó¤ÎÄÉ¤Ã¤«¤±¡¢Íî¸ì¡¢²ÎÉñ´ì¤Ê¤É¸ÅÅµ·ÝÇ½´Õ¾Þ¡£
(Ê¸:µµ»³ ÁáÉÄ¡Ê¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë)